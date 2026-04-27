Mónica García confirma que compaginará su candidatura en la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Sanidad

Ha anunciado que se presentará a las primarias de Más Madrid para ser candidata a la presidencia de la Comunidad frente a Isabel Díaz Ayuso en 2027.

García destaca que ha abordado reformas que no se habían realizado en 23 años y defiende las mejoras introducidas para los profesionales sanitarios.

La ministra enfrenta una huelga indefinida de médicos y la petición de dimisión por parte de los sindicatos, en pleno conflicto sobre el Estatuto Marco.

Mónica García confirma que compaginará su cargo de ministra de Sanidad con su candidatura a la Comunidad de Madrid.

Mónica García, ministra de Sanidad, ha confirmado que compaginará su candidatura a las elecciones de la Comunidad de Madrid con su cargo en el Ministerio. Todo esto ocurre en plena guerra con los sindicatos médicos por el Estatuto Marco que pidieron su dimisión hace unos días y ya celebran su tercera semana de huelga indefinida.

"Sí lo voy a compaginar porque me queda casi un año de ser ministra de Sanidad y desde que llegué, no he hecho más que abrir cajones, sacar legislación que estaba obsoleta y afrontar la transformación de nuestro sistema sanitario. Ahora, 40 años después de una Ley General de Sanidad, que también tuvo manifestaciones, tuvo conflicto y tuvo a un Ernest Lluch al que le pidieron la dimisión, por parte de los mismos actores que a día de hoy están muy orgullosos de esa Ley", ha defendido este lunes a la salida de la Jornada Reset al Odio Digital.

Así, García ha señalado que todas las transformaciones que se están intentando, no se habían hecho en 23 años.

"Nadie había tocado el Estatuto Marco, ni la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS), ni el Real Decreto que regula a los residentes en este país, bueno, yo confío en que al final el sentido común y esta llave abrirá la puerta de las mejoras de las condiciones de los profesionales sanitarios que claramente tienen que ser materializadas en las comunidades autónomas, que es donde tienen la competencia", ha defendido.

Cabe recordar que el pasado sábado García comunicó que se presentará a las primarias de Más Madrid para ser nuevamente la candidata a la Presidencia de la Comunidad frente a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de 2027. Así lo señaló en la III edición de la verbena 'La Madrileña'.

El anuncio viene tres días después de que los médicos pidieran su dimisión después de "la reiteración en la manipulación del relato en los últimos meses". Los sindicatos (CESM, SMA, SME, Amyts, Metges y O'mega) consideran que el conflicto ha alcanzado un punto decisivo y que no habrá final "sin negociación real ni solución efectiva", según manifiestan en un comunicado.

Por eso mismo, han pedido por carta a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, "que asuma la responsabilidad" para poder desencallar las movilizaciones.

Huelga

Por su parte, García ha insistido este lunes en que "hay mejoras" para los médicos en el borrador del Estatuto Marco, pero que el comité de huelga plantea en las negociaciones líneas rojas centradas en peticiones "ilegales", que invaden competencias u otras leyes, con el objetivo de "mantener el conflicto vivo".

"A mí un comité de huelga si me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que trasgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí", ha aseverado.

En el marco de esta tercera jornada de huelga, la ministra ha destacado que su Ministerio no ha dejado de tener reuniones con los facultativos, con los que han llegado a "cuatro acuerdos". "El problema es que hay sindicatos médicos, algunos de ellos, que han decidido que con una mano acuerdan y con la otra rompen el pacto", ha criticado.