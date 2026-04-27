El laboratorio indio Sun Pharmaceuticals adquiere la estadounidense Organon por 10.000 millones de euros

Organon aporta una cartera diversificada, incluyendo tratamientos para la salud de la mujer y biosimilares oncológicos, además de medicamentos para enfermedades crónicas.

Con la compra, Sun refuerza su presencia en áreas como dermatología, oncología y obesidad, buscando contrarrestar la caída de ingresos en EE.UU. debido a aranceles.

La operación es la mayor compra realizada por una empresa farmacéutica india y duplicará los ingresos de Sun Pharmaceuticals.

Sun Pharmaceuticals, el mayor laboratorio de la India, ha adquirido la estadounidense Organon por 10.000 millones de euros.

El laboratorio indio Sun Pharmaceuticals ha anunciado la adquisición de la compañía estadounidense Organon por unos 11.750 millones de dólares (algo más de 10.000 millones de euros).

Se trata de la mayor operación de compra-venta del sector farmacéutico indio, un gigante en la producción de principios activos y medicamentos genéricos.

Sun es la mayor compañía farmacéutica india y un peso pesado de los medicamentos genéricos.

El movimiento, señala la agencia Reuters, supone un paso más en la penetración de Sun en áreas con un mayor margen de rentabilidad.

Su interés se centra, además, en áreas como dermatología, oncología y obesidad.

Se trata, además de una forma de combatir la caída de ingresos en el mercado estadounidense.

Este descenso es producto de los aranceles impuestos por la Administración federal, que ha afectado especialmente a Sun pues EEUU es uno de sus principales mercados.

La adquisición duplicará los ingresos de Sun Pharmaceuticals, añadiendo 6.200 millones de dólares (5.300 millones de euros) en ventas y con un margen de EBITDA del 30%.

El valor de sus acciones aumentaron un 9% tras el anuncio pero, finalmente, se han asentado en un 7%.

Las de Organon crecieron un 16%, hasta los 14,06 dólares por acción. Sun comprará a 14 dólares la acción, un 24% más de su precio al cierre del mercado el pasado 24 de abril.

La compañía india está valorada en 40.000 millones de dólares (algo más de 34.000 millones de euros).

La cartera de Organon abarca productos que van desde la salud de la mujer, con tratamientos anticonceptivos, para la fertilidad y menopausia, hasta biosimilares oncológicos e inmunológicos.

También tiene una rama dedicada a marcas establecidas, es decir, medicamentos de larga trayectoria que cubren condiciones como el colesterol y la hipertensión, el asma, el dolor, la migraña o la osteoporosis.

Sun Pharmaceuticals financiará el acuerdo mediante efectivo y préstamos bancarios.

A 31 de diciembre de 2025, el beneficio de la compañía india llegó a los 1.160 millones de dólares (990 millones de euros) y su deuda neta alcanzaba los 198 millones.

En el mismo periodo, la deuda neta de Organon fue de 8.600 millones de dólares (7.300 millones de euros).