Eli Lilly pagará hasta 1.963 millones por la biofarmacéutica Ajax Therapeutics
La transacción dará a Lilly acceso al AJ1-11095, un inhibidor de JAK2 de tipo II para el tratamiento de la mielofibrosis.
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Las claves
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Eli Lilly adquirirá Ajax Therapeutics por hasta 1.963 millones de euros, incluyendo pagos por hitos clínicos y regulatorios.
La compra permitirá a Lilly acceder al AJ1-11095, un inhibidor oral en investigación para el tratamiento de mielofibrosis y policitemia vera.
El medicamento AJ1-11095 se encuentra actualmente en fase 1 de ensayos clínicos y busca mejorar la eficacia y tolerabilidad frente a tratamientos actuales.
La transacción está sujeta a condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación regulatoria antimonopolio.
Eli Lilly ha anunciado un acuerdo para la adquisición del laboratorio biofarmacéutico Ajax Therapeutics a cambio de una contraprestación que podría llegar a alcanzar los 2.300 millones de dólares (1.963 millones de euros) en efectivo, incluyendo un pago inicial y otros posteriores en función del cumplimiento de ciertos hitos clínicos y regulatorios.
La transacción, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación conforme a la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, dará a Lilly acceso al AJ1-11095, un inhibidor de JAK2 de tipo II, de administración oral una vez al día, para el tratamiento de la mielofibrosis y la policitemia vera que se encuentra en fase de investigación y se está evaluando actualmente en un ensayo clínico de fase 1.
"Como inversor estratégico fundador de Ajax, Lilly siempre ha creído en este enfoque y está entusiasmada con el potencial de AJ1-11095 para ofrecer una eficacia más profunda y duradera que los tratamientos disponibles, con un perfil de tolerabilidad que permitiría a los pacientes prolongar el tratamiento y utilizarse tanto en primera como en segunda línea", declaró Jacob Van Naarden, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Oncology y director de desarrollo comercial corporativo.
"Esperamos que Lilly impulse el desarrollo clínico de AJ1-11095 y proporcione una nueva terapia muy necesaria para los pacientes con NMP", comentó Martin Vogelbaum, cofundador y consejero delegado de Ajax Therapeutics.