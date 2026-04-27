Eli Lilly pagará hasta 1.963 millones por la biofarmacéutica Ajax Therapeutics

El medicamento AJ1-11095 se encuentra actualmente en fase 1 de ensayos clínicos y busca mejorar la eficacia y tolerabilidad frente a tratamientos actuales.

La compra permitirá a Lilly acceder al AJ1-11095, un inhibidor oral en investigación para el tratamiento de mielofibrosis y policitemia vera.

Eli Lilly ha anunciado un acuerdo para la adquisición del laboratorio biofarmacéutico Ajax Therapeutics a cambio de una contraprestación que podría llegar a alcanzar los 2.300 millones de dólares (1.963 millones de euros) en efectivo, incluyendo un pago inicial y otros posteriores en función del cumplimiento de ciertos hitos clínicos y regulatorios.

La transacción, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación conforme a la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, dará a Lilly acceso al AJ1-11095, un inhibidor de JAK2 de tipo II, de administración oral una vez al día, para el tratamiento de la mielofibrosis y la policitemia vera que se encuentra en fase de investigación y se está evaluando actualmente en un ensayo clínico de fase 1.

"Como inversor estratégico fundador de Ajax, Lilly siempre ha creído en este enfoque y está entusiasmada con el potencial de AJ1-11095 para ofrecer una eficacia más profunda y duradera que los tratamientos disponibles, con un perfil de tolerabilidad que permitiría a los pacientes prolongar el tratamiento y utilizarse tanto en primera como en segunda línea", declaró Jacob Van Naarden, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Oncology y director de desarrollo comercial corporativo.

"Esperamos que Lilly impulse el desarrollo clínico de AJ1-11095 y proporcione una nueva terapia muy necesaria para los pacientes con NMP", comentó Martin Vogelbaum, cofundador y consejero delegado de Ajax Therapeutics.