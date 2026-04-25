El condón 'made in Spain' entra en crisis por la guerra en Irán: "El coste de las materias primas se ha disparado un 55%"

El conflicto ha afectado también a otros productos sanitarios dependientes de plásticos y derivados del petróleo, elevando los costes energéticos y tensionando la cadena de suministro.

Las empresas españolas del sector alertan de retrasos en los suministros desde Asia, con plazos que han pasado de 30 a 60 días, y advierten de posibles subidas de precios en los próximos meses.

El mayor fabricante mundial de preservativos, Karex, ha anunciado una subida del 30% en los precios debido al encarecimiento de materiales derivados del petróleo.

La guerra en Irán ha provocado un aumento del 55% en el coste de las materias primas para la fabricación de condones en España, especialmente el foil y cartonaje.

El mayor fabricante de preservativos del mundo, Karex, ha anunciado una subida del 30% de los precios de estos productos por el conflicto en Oriente Próximo. Y es que las materias primas derivadas del petróleo como el látex han experimentado un fuerte impacto que ha desencadenado una crisis en el sector.

Un batacazo que no sólo está afectando a las compañías internacionales sino que ha llegado hasta nuestro país. La industria de los anticonceptivos española alerta de que "el coste de las materias se ha disparado hasta un 55%", siendo el foil (envoltorio que recubre el condón) el que más ha aumentado. Así lo alerta Eduard Lagarda, CEO de Cex Internacional, una de las pocas empresas que fabrica preservativos en nuestro país.

La compañía, que distribuye sus productos a supermercados como Dia o Alcampo, cuenta a este diario que todos los componentes que se utilizan para la fabricación de estos productos se han encarecido, ya que la mayoría proviene de países asiáticos (regiones más afectadas por la guerra).

"Desde el 5 de marzo los precios están subiendo tanto del cartonaje que se ha elevado un 12% como el del foil hasta un 55%. De la silicona está empezando a haber un poco de desabastecimiento. Y lo que es el látex en sí, que viene desde Malasia, a día de hoy, aún no se ha notado", indica Lagarda

El CEO de la empresa también señala que el conflicto está retrasando semanas y semanas la llegada de la mercancía. "Si antes los pedidos desde Asia tardaban 25-30 días ahora llegan a los 60 días".

Por este motivo, cuando estalló el conflicto decidieron tomar medidas preventivas y hacer pedidos más grandes para tener un stock "porque es una inversión económica".

Una estrategia que están siguiendo después de la experiencia vivida tras la Guerra de Ucrania en la que el precio de la dimeticona, sustancia que se pone en el interior del preservativo para que esté lubricado, que elevó su coste un 85%. En este contexto, se ha incrementado un 12%.

A esto se suma que el coste de los fletes se ha disparado, lo que está elevando aún más los costes que deben asumir las compañías.

Lagarda señala que a pesar de la subida de las materias primas, de momento, no han tomado la decisión de incrementar el precio de los productos. "Porque aún tenemos abastecimiento, pero puede pasar en cualquier momento", indica.

"Si la guerra se prolonga calculo que de cara a los tres próximos meses tendremos que subir los precios porque no vamos a aguantar. Ahora tenemos la producción al 100%. Estamos cada semana vendiendo más, por eso, se nos va a ir acabando el stock. Desde que Karex anunció la noticia mucha gente en Europa que compraba en Asia está asustada y vienen a nosotros porque les enviamos la mercancía en unos 10 días", argumenta Lagarda.

Aun así argumenta que no es nada fácil subir los precios a los supermercados. "Las cadenas no van a asumir ese incremento. A ver cuando llegue el momento, cómo lo hacemos y cómo lo gestionamos".

Precios de las materias

Desde el inicio de la guerra, el suministro energético de todo el mundo se ha visto afectado. Esto ha provocado la ingente subida de los precios del petróleo y del gas, y con ello, el bloqueo de acceso a determinadas materias primas con las que se fabrican algunas tecnologías sanitarias. Así, lo alertó hace unas semanas la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

En concreto, muchos materiales sanitarios -guantes, bolsas de orina, cánulas o jeringas- tienen como principal componente el plástico o sus derivados (por ejemplo, el látex), obtenidos a través del gas o petróleo.

Las compañías, además, se enfrentan a un obstáculo más: el aumento de los costes energéticos. En estos momentos, el sector está experimentando un incremento de costes sin precedentes, "lo que está tensionando de manera notable la cadena de suministro", señala la patronal de la tecnología sanitaria.

Fenin alerta de un impacto directo en procesos intensivos en energía, como la fabricación del oxígeno medicinal o los productos de celulosa.

Otra de las materias que está sufriendo un desabastecimiento es el helio líquido, que se utiliza en los equipos de resonancia magnética y se encuentra en Qatar. Este componente se utiliza para enfriar los imanes de las resonancias, ya que necesitan estar a muy baja temperatura para funcionar.

Ante este escenario, la federación insiste en la necesidad de dialogar con los proveedores y adoptar medidas que garanticen la viabilidad de los contratos públicos actualmente vigentes y eviten situaciones de desabastecimiento.

En un contexto geopolítico cada vez más inestable, la patronal considera imprescindible recuperar la posibilidad de indexación de los contratos públicos al IPC con el objetivo de facilitar un entorno procompetitivo.