El número de medicamentos en investigación en el mundo cae por primera vez en casi 30 años

Estados Unidos lidera la investigación farmacéutica mundial, seguido de China y Corea del Sur; España ocupa el octavo lugar con 2.212 medicamentos en desarrollo.

El área terapéutica con mayor actividad es la oncológica, especialmente el cáncer de pulmón de célula no pequeña, seguido por el cáncer de mama y colorrectal.

La reducción se observa principalmente en la fase preclínica, mientras que las fases clínicas muestran un incremento en el número de fármacos en desarrollo.

El número de medicamentos en investigación a nivel mundial ha caído por primera vez en casi 30 años, pasando de 23.875 moléculas en 2025 a 22.940 a inicios de 2026.

El número de medicamentos en investigación y desarrollo en todo el mundo ha caído por primera vez en casi 30 años, según el último informe anual de la consultora Citeline.

Desde 2001, el pipeline (la cartera de productos en desarrollo de los laboratorios) había ido creciendo de forma sostenida hasta alcanzar un pico en 2025 de 23.875 moléculas.

A principios de 2026, ese número había bajado un 3,9% hasta los 22.940 productos.

Citeline incluye todas las fases de desarrollo, desde las preclínicas (estudios in vitro o en animales) hasta las post-comercialización, pasando por los ensayos clínicos.

No obstante, el número de nuevos medicamentos que han entrado en este pipeline también ha caído: 4.488 frente a los 4.545 del año anterior.

La consultora señala que ha afinado más su metodología, por lo que pudiera ser que, en lugar de observar un pico en 2025, el número de fármacos en desarrollo llevara, en realidad, algunos años estancado por debajo de las 23.000 moléculas.

Según fase de desarrollo, la caída se observa en los estudios preclínicos, que pasan de 12.704 en 2025 a 10.929 a inicios de 2026.

En las fases clínicas, no obstante, la cifra aumenta. En la fase 1 (que mide la seguridad), hay 4.061 medicamentos (crece un 2,7% respecto a 2025); en la fase 2 (que mide si la enfermedad responde al fármaco), hay 3.913 (un 9,11% más), mientras que en la fase 3 hay 1.478 (un 8,8% más).

El informe destaca que, mientras que los medicamentos en fases 1 y 2 llevan creciendo de forma sostenida en los últimos años, en la fase 3 hubo un estancamiento a mediados de la década pasada que solo se ha superado en los últimos años.

Respecto al área terapéutica, el cáncer domina sobre el resto. Son 9.036 los medicamentos en estudio, frente a los 3.811 que se dirigen al sistema nervioso central y las 3.042 de enfermedades metabólicas.

Dentro del área oncológica, es el cáncer de pulmón de célula no pequeña (el subtipo más frecuente) el que tiene mayor número de fármacos en investigación, seguido del de mama y el colorrectal.

Enfermedades raras

Más allá de los tumores, son el alzhéimer, la diabetes y la obesidad las condiciones con más candidatos farmacológicos.

Hay que destacar que hay 7.618 moléculas en estudio para enfermedades raras, aquellas de baja prevalencia (la definición varía según los países, pero en Europa se considera que afectan a menos de 5 de cada 10.000 personas) y que, por lo general, tienen un origen genético.

La buena noticia es que, si hace diez años el número de enfermedades raras con medicamentos en estudio era de 476, este ha crecido hasta las 792 patologías.

La compañía farmacéutica Roche es la que tiene una cartera de productos en investigación más amplia, con 262 moléculas, seguida de AstraZeneca (261), Pfizer (257), Sanofi y Novartis.

Además, hay una larga cola de compañías (por lo general, start-ups) que tienen solo uno o dos medicamentos en desarrollo: algo más de 4.000 laboratorios.

En el desarrollo de nuevos fármacos, Estados Unidos sigue marcando la pauta. Casi la mitad (11.327) de los medicamentos en desarrollo de todo el mundo se investigan dentro de sus fronteras.

A buena distancia le siguen China (7.004) y Corea del Sur (3.085). España está en el puesto octavo, con 2.212 medicamentos en desarrollo dentro de nuestras fronteras.

Esto nos sitúa por detrás de Reino Unido, Australia, Alemania y Francia, pero por delante de otras potencias como Canadá (a la que hemos superado este año), Japón o Italia.