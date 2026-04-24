El CaixaResearch Institute abre sus puertas en Barcelona con la ambición de convertirse en un referente global en inmunología

De izquierda a derecha: Marcelo de Sousa, expresidente de la República Portuguesa; Salvador Illa, presidente de la Generalitat; Felipe VI; Isidre Fainé, presidente de la Fundación La Caixa; Mónica García, ministra de Sanidad; y Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña. Alberto Paredes Ep

Las claves

Las claves Generado con IA El CaixaResearch Institute ha abierto sus puertas en Barcelona como el primer centro dedicado íntegramente a la inmunología en España y Portugal, y uno de los primeros en Europa. El centro cuenta con 20.000 m², capacidad para 500 profesionales y una inversión de 100 millones de euros para convertirse en referente internacional en investigación traslacional en inmunología. El instituto integra a destacados científicos y aspira a albergar 45 grupos de investigación, fomentando la colaboración y la transferencia de conocimiento para mejorar diagnósticos y tratamientos. El diseño arquitectónico prioriza la sostenibilidad y la integración con el entorno, utilizando energías renovables y sistemas para reducir el consumo de energía y agua.

El CaixaResearch Institute ha abierto sus puertas este viernes en Barcelona. La Fundación La Caixa ha creado el primer centro dedicado íntegramente al estudio de la inmunología en España y Portugal y uno de los primeros en Europa.

El centro ha sido inaugurado este viernes en un acto en el que han participado el Rey Felipe VI; Salvador Illa, presidente de la Generalitat; Mónica García, ministra de Sanidad; Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Cataluña, e Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa.

Felipe VI ha estrenado el Libro de Honor del CaixaResearch con una dedicatoria en la que ha expresado su alegría por inaugurar este centro "que supone un hito para la investigación biomédica en España". El monarca también ha destacado en su dedicatoria que se trata de "una nueva aportación extraordinaria" de la Fundación La Caixa al desarrollo y al bienestar de las personas.

Construcción del CaixaResearch Institute.

El CaixaResearch Institute cuenta con 20.000 metros cuadrados dotados con instalaciones punteras y tienen capacidad para albergar a 500 profesionales. 425 de estos profesionales serán científicos, que "trabajarán de forma transversal para desentrañar las claves del funcionamiento de nuestro sistema inmunitario y su relación con las enfermedades más prevalentes".

La inversión destinada a la construcción (que todavía se está desarrollando) del nuevo centro alcanza los 100 millones de euros. La Fundación La Caixa aspira a que el espacio se convierta en un centro internacional de referencia para la investigación traslacional en inmunología.

Y para ello será necesario un importante equipo humano técnico. Según indican desde la entidad, el CaixaResearch Institute contará ya este 2026 con un presupuesto de 10 millones de euros destinado a la captación de talento y a equipamiento científico "con el propósito de consolidarse como un centro de referencia en inmunología".

El objetivo del nuevo CaixaResearch Institute será impulsar el conocimiento científico y favorecer su transferencia a la sociedad en forma de diagnósticos más precisos o tempranos y de tratamientos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Todo ello en el ámbito de la inmunología.

Felipe VI departe con los investigadores del CaixaResearch Institute. Alberto Paredes Ep

Para el diseño de la actividad del CaixaResearch Institute ha sido clave el comité científico de la Fundación, presidido por Javier Solana. Además, la nueva institución cuenta con su propio consejo científico, que está liderado por el oncólogo Josep Tabernero.

Desde la entidad destacan que el proyecto se ha constituido también gracias a las aportaciones del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, el ecosistema biomédico catalán, el Gobierno central y el Banco Europeo de Inversiones. Suyo fue el préstamo para construir el edificio.

Líderes científicos

El CaixaResearch Institute está articulado en dos edificios, inaugurándose y empezando a funcionar uno de ellos (el otro empezará a ocuparse de manera progresiva en 2027). En él, ya desarrollan su labor investigadora los cuatro científicos que van a liderar la actividad del centro.

Se trata de los doctores Gabriel Rabinovich, Josep Dalmau, Gemma Moncunill y Héctor Huerga-Encabo.

A ellos se sumarán Maria Mittelbrunn, que acaba de fichar por el instituto y que se incorporará en otoño, y María Martínez, que lo hará en julio.

El instituto cuenta ya con más de una veintena de profesionales en activo. La idea es que, en los próximos años y cuando el centro esté a pleno rendimiento, tenga capacidad para albergar 45 grupos y unidades de investigación, convirtiendo el centro en un foco de captación y retención de talento internacional.

Infografía del CaixaResearch Institute. FUNDACIÓN LA CAIXA.

El nuevo CaixaResearch Institute está situado a los pies del Parque Natural de la Sierra de Collserola, frente al Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en la ciudad de Barcelona. Se trata de un área considerada como uno de los polos biomédicos más dinámicos de Europa.

Estas dos instalaciones quedan unidas por los nuevos Jardines Francesc Moragas, llamados así en homenaje al fundador de La Caixa. El museo, que recibe 1,2 millones de visitantes al año, acogerá contenidos sobre inmunología y salud.

El Instituto ha sido proyectado por el estudio TAC Arquitectes (dirigido por Eduard Gascón), bajo criterios de máxima funcionalidad científica, diálogo con el entorno y una fuerte apuesta por la sostenibilidad. Cuenta con acreditación LEED Platinum y, en su diseño, la arquitectura se ha convertido en una herramienta al servicio de la ciencia.

El instituto se organiza en áreas compartidas y plataformas científicas para optimizar inversiones, garantizar la capacidad experimental y fomentar la colaboración.

Salvador Illa y Felipe VI se saludan a la entrada del CaixaResearch Institute. Alberto Paredes Ep

Uno de los retos arquitectónicos del proyecto ha sido su emplazamiento entre la sierra de Collserola -zona de máximo interés medioambiental- y la ronda de Dalt, una de las arterias de la ciudad de Barcelona. Por ello, la solución arquitectónica se ha inspirado en la tradición de la arquitectura hospitalaria e higienista de principios del siglo XX, caracterizada por pabellones independientes y abiertos al exterior.

El proyecto ha optado por una secuencia de pabellones de baja altura entrelazados por patios y jardines que se organizan de forma escalonada para adaptarse a la pendiente natural del terreno, lo que permite que el edificio esté integrado en el paisaje.

Además, el diseño del nuevo instituto se ha realizado conforme a criterios que priorizan la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, con energías renovables que van desde los paneles fotovoltaicos hasta las sondas geotérmicas.

También está previsto utilizar sistemas de recogida de agua de lluvia y uso interno para reducir el consumo de energía en un 38% y de agua en un 40%.

El CaixaResearch Institute y su entorno. FUNDACIÓN LA CAIXA.

Desde la Fundación La Caixa indican que la Fundación del CaixaResearch Institute cristaliza su "compromiso histórico con la investigación biomédica al servicio de la salud y el bienestar de las personas, que se remonta a su creación hace más de 120 años.

Por entonces, "la entidad se propuso desde sus orígenes mejorar la salud a través de la investigación y el conocimiento. Así lo demuestra la creación de equipamientos pioneros como el Instituto Antituberculoso, que dispuso de uno de los primeros microscopios electrónicos de España; la Clínica de Maternidad de Santa Madrona, que impulsó la asistencia maternoinfantil, y el Amparo de Santa Lucía, una residencia destinada al cuidado de niñas y mujeres invidentes".

La institución dirigida por Isidro Fainé apunta que en la actualidad destina un 20% de su presupuesto anual (147 millones de euros en 2026) al ámbito de la salud. "El firme compromiso que la entidad mantiene con la investigación se ha materializado de formas diversas, entre ellas la creación de convocatorias propias de ayudas a proyectos de Investigación e Innovación en Salud o de fomento del talento investigador, como las becas de doctorado INPhINIT o las de posdoctorado JuniorLeader".

Además, la entidad trabaja desde hace más de 30 años para impulsar el conocimiento de las patologías más extendidas a través del apoyo estructural a centros asociados a la Fundación La Caixa referentes en el estudio de las enfermedades infecciosas (IrsiCaixa), el cáncer (Vall d’Hebron Instituto de Oncología) y las enfermedades neurodegenerativas (Barcelonaβeta Brain Research Center), o en la comprensión de los factores sociales y ambientales de la salud a escala mundial (Instituto de Salud Global de Barcelona).

Una mujer trabaja en el CaixaResearch Institute. FUNDACIÓN LA CAIXA.

Más recientemente, la Fundación La Caixa ha ampliado su apoyo a las patologías minoritarias pediátricas (Institut de Recerca Sant Joan de Déu) y a la biomedicina básica y traslacional a través del primer centro de investigación de Portugal que recibe apoyo de la entidad, el Gulbenkian Institute for Molecular Medicine.

Con todos ellos, la Fundación La Caixa aspira a construir el primer ecosistema europeo filantrópico de centros de investigación biomédica y biotecnológica, liderado por el CaixaResearch Institute.

Ciencia transversal

CaixaResearch Institute se articula en tres ejes científicos: inmunología y enfermedades, ciencias exposómicas, e inmunología de sistemas e ingeniería. Se conciben como áreas transversales que se entrelazan y colaboran entre sí.

La apuesta por un modelo de trabajo colaborativo va más allá del intercambio interno entre grupos de investigación gracias al impulso de iniciativas orientadas a desarrollar nuevas terapias que beneficien tanto al CaixaResearch Institute como al conjunto de centros asociados a la Fundación La Caixa.

Un ejemplo de este trabajo colaborativo, indican desde el ente, es el Innovation Hub, una iniciativa estratégica en la que participan todos los centros de este ecosistema y que ofrece un entorno de compartición de ideas para maximizar el impacto de su investigación en la sociedad.

El hub contempla la organización de actividades formativas, el apoyo personalizado con expertos como consultores o mentores y el respaldo con financiación específica a ideas que permitan validar la posible transferencia de activos al mercado.

Consejo Asesor Industrial

En esta línea, el CaixaResearch Institute constituirá un Consejo Asesor Industrial integrado por representantes de la industria farmacéutica para asesorar y garantizar el impacto real y la transferencia de la investigación del instituto.

Asimismo, todo el ecosistema se articula a través de otro gran nodo, el Biomedical Data Hub, una iniciativa para mejorar la gestión, la integración y el análisis de los datos biomédicos generados en los centros mediante la creación de un marco compartido que ordene la información, garantice su uso seguro y permita que distintos equipos trabajen con datos armonizados y conectados, lo que favorecerá una colaboración más fluida entre disciplinas.