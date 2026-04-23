Mónica García confirma 1.000 incidencias en el MIR 2026 y dos expulsiones por intento de copia en la convocatoria

Las anulaciones de preguntas y la reducción de sedes han sido justificadas como medidas habituales o temporales por la pandemia, manteniendo la confidencialidad del procedimiento.

Los problemas incluyeron errores en la documentación presentada por los aspirantes y el uso de dispositivos prohibidos durante el examen.

La convocatoria MIR 2026 se ha visto envuelta en varias polémicas. Desde la dimisión de la cúpula de expertos que elabora las preguntas, el retraso en la publicación de las listas de admitidos hasta los errores en la redacción del examen. Por este motivo, Mónica García, ministra de Sanidad, ha intervenido en la Comisión de Sanidad del Senado.

De esta manera, García ha confirmado que en esta convocatoria ha habido más de 1.000 incidencias y que dos personas han sido expulsadas por intento de copia. Igualmente, ha recalcado que en las estructuras más importantes de la prueba no ha habido ninguna complicación como ha sido el caso del periodo de apertura de la adjudicación de plazas, "que sigue el mismo ritmo que el año anterior".

"Es cierto que ha habido 1.000 incidencias porque, por ejemplo, ha habido expedientes que los hemos tenido que mirar con lupa. Ha habido muchos aspirantes que nos han presentado la documentación en un formato que teníamos que ir mirando uno a uno. Así, también para hacer que los procedimientos sean más garantistas hemos tenido que aplicar una serie de medidas que nos han retrasado", ha argumentado en la Comisión.

En cuanto a la reducción del número de sedes del examen, García ha indicado que estas se ampliaron sólo por el tema de la covid. "Igualmente, las comunidades autónomas que nos pidieron que no retiráramos su sede, la hemos mantenido. Es así de sencillo".

Y sobre las preguntas anuladas, "eso ocurre cada año. Es más, esto hace que el sistema sea más garantista porque es tan confidencial el procedimiento que nadie tiene acceso a las preguntas hasta que no se abren los sobres. Los comités evaluadores lo ven la primera vez que los ven los aspirantes, esto es garantía para que no haya filtración de las preguntas", ha continuado.

También, ha aclarado que dos personas fueron expulsadas en el momento de la prueba "al detectar que acudieron con dispositivos engañosos. "Una persona que no nos enseñó determinados dispositivos no se le permitió realizar el examen".

Por último, ha recalcado que todas las incidencias en el MIR de este año "no volverán a ocurrir" y que para ello ya se están tomando medidas.

Como ya contó este diario, entre ellas está el refuerzo de los sistemas de vigilancia. Y para ello, el ministerio ya está trabajando con otros departamentos ministeriales -como el de Transformación Digital y Función Pública- y con las facultades de Medicina.

Se endurecerán las disposiciones sobre los dispositivos prohibidos durante las pruebas. Estas condiciones quedarán recogidas en la orden ministerial para convocar el próximo MIR para dotarlas con el "oportuno rango normativo".