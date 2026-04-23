Los médicos acusan a Mónica García de trasladar mentiras sobre el estado de negociación y reclaman su dimisión

Los sindicatos denuncian que el ministerio elude sus responsabilidades y manipula el relato del conflicto, exigiendo transparencia en las negociaciones.

La huelga médica continuará desde el lunes 27 debido a la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad respecto al nuevo Estatuto Marco.

Los sindicatos médicos acusan a la ministra Mónica García de trasladar mentiras sobre el estado de la negociación y exigen su dimisión.

Los sindicatos médicos vuelven a la huelga este próximo lunes 27 tras no llegar a ningún acuerdo con el Ministerio de Sanidad en el conflicto con el nuevo Estatuto Marco. Ante "la falta de avances", los facultativos continúan con su calendario de movilizaciones que se extenderá hasta el mes de junio, como primera fase.

Después de retomar las negociaciones con la cartera de Mónica García, ambas partes no han terminado de llegar a un acuerdo. Las relaciones han vuelto a romperse entre acusaciones de mentiras que mantienen el bloqueo. El colectivo médico, por su parte, ha acusado a la ministra de trasladar mentiras sobre el estado del diálogo y ha reclamado su dimisión "por la reiteración en la manipulación del relato en los últimos meses", según denuncian en un comunicado.

El comité de huelga (CESM, Amyts, SME, SMA, O'Mega y Metges) ha aclarado "una serie de incorrecciones que se han emitido por parte del Ministerio en las últimas horas que señala a los sindicatos médicos como responsables de la suspensión de la reunión" prevista para este jueves con las comunidades autónomas.

En esa carta a la que ha tenido acceso este diario, remitida a las regiones este pasado miércoles, el departamento argumenta por qué dicha cita ha sido suspendida.

"A última hora de ayer el comité optó por difundir un comunicado de prensa en el que manifestaba su rechazo a las propuestas planteadas y confirmaba el mantenimiento de la convocatoria de huelga. Todo ello, además, acompañado de la afirmación de que se mantiene el diálogo, una posición difícilmente conciliable con lo hablado en la última reunión de negociación y la consiguiente interrupción de facto del proceso negociador", señala el Ministerio.

"Por ello, consideramos que no resulta útil ni necesario mantener la reunión prevista para este jueves, dado que no apreciamos voluntad de desescalar el conflicto, a pesar de la buena fe y de los numerosos puntos de acuerdo alcanzados hasta el momento".

Además, Mónica García, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado ha señalado que la reunión con ambas partes ha decidido cancelarse porque una de las partes de los sindicatos no ha cumplido con lo acordado.

"Esta situación ha llegado a este punto, por ese motivo. El comité de huelga ha optado por mantener una postura de bloqueo. Nosotros lo lamentamos porque nuestro compromiso es seguir dialogando. Aun así, vamos a seguir negociando para intentar acabar con el conflicto", ha indicado.

Uno de esos acuerdos a los que habían llegado, según Sanidad, es la puesta en marcha de las mesas de negociación propias. Tras el análisis jurídico realizado por el Ministerio, se abrió una vía de solución a través del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en consonancia con la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), "si bien este punto requería necesariamente el debate con las comunidades autónomas por tratarse de una competencia propia. Pero, el comité decidió emitir dicho comunicado confirmando la continuidad de los paros", aclara el Ministerio en la carta remitida a las regiones.

Sindicatos

Por su parte, los sindicatos médicos denuncian que esta versión de los hechos no se ajusta a la realidad y omite elementos esenciales del desarrollo de las negociaciones, trasladando la responsabilidad del conflicto a los sindicatos y a las comunidades autónomas.

"En la reunión celebrada el viernes 17 de abril entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad, los representantes ministeriales plantearon como posible vía de salida al conflicto la creación de mesas de negociación específicas para el colectivo facultativo en el ámbito de las comunidades autónomas. Para ello, el ministerio se comprometía a trasladar esta propuesta a las autonomías e impulsar un eventual acuerdo a tres bandas que garantizara su constitución", aseguran las organizaciones sindicales.

El comité de huelga, según señalan los médicos, manifestó su disposición a estudiar la propuesta y comunicar posteriormente su posición al ministerio. Y quedó expresamente establecido que la reunión con las comunidades autónomas sólo tendría lugar en caso de que dicha propuesta fuese aceptada.

Tras su análisis, la propuesta del ministerio "se reveló inviable" desde el punto de vista jurídico. "El marco normativo vigente impide la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo sin una modificación previa de la legislación básica estatal. Los fundamentos jurídicos que sustentan esta conclusión son tan claros y contundentes que cuesta creer que los servicios jurídicos del ministerio los desconocieran", señalan los médicos.

Huelga de médicos. Álex Zea / Europa Press. Sevilla

En consecuencia, los facultativos trasladaron formalmente al ministerio el rechazo de su propuesta, lo que hacía "innecesaria" la convocatoria de la reunión con las comunidades autónomas.

El propio ministerio "es conocedor de que cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos. Estos son los primeros pasos imprescindibles para abordar el resto de las demandas en materia de clasificación, jornada, jubilación, etc., pero sin una modificación normativa previa, las comunidades autónomas carecen de competencias para constituir dichas mesas en el ámbito autonómico".

Pese a ello, los sindicatos señalan que el ministerio está eludiendo sus responsabilidades y optando por sostener "un relato que desplaza el origen y la persistencia del conflicto hacia otras partes. Todo ello, en vez de abordar el problema desde el rigor jurídico y la coherencia normativa que la situación exige. El objetivo de construir este relato engañoso e interesado explica la sistemática manipulación y tergiversación del contenido de las negociaciones, lo que ha llevado al comité a reclamar que estas sean grabadas".

"El mantenimiento de esta falta de rigor dificulta la posibilidad de avanzar hacia una solución a un conflicto que exige respuestas estructurales y no meras propuestas inviables en el marco legal actual. Por todo lo anterior, se exige la dimisión de la ministra Mónica García o, si esta no se produce, su cese inmediato", termina el colectivo.