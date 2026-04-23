Hospiten recurre y pide la suspensión cautelar del nuevo complejo hospitalario de HM Hospitales en Alcobendas

El proyecto de HM Hospitales, considerado económicamente viable, prevé construir el hospital por fases y tener la primera terminada en 2029.

La Mesa de Contratación rechazó la oferta de Hospiten por considerarla económicamente inviable debido al alto volumen de inversión inicial y al elevado canon anual propuesto.

Hospiten solicita la suspensión cautelar de la adjudicación, alegando que su propuesta era sólida y viable para desarrollar el proyecto.

Hospiten ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación a HM Hospitales de una parcela en Alcobendas para construir un nuevo complejo hospitalario.

Hace unos meses, el Ayuntamiento de Alcobendas adjudicó a HM Hospitales una parcela de 40.600 metros cuadrados, donde la compañía hará un gran complejo hospitalario que se construirá en varias fases, con la idea de tener la primera terminada en 2029. Sin embargo, esta hoja de ruta podría sufrir cambios.

Según ha podido saber este periódico, Hospiten, la otra compañía que optó a la adjudicación de la parcela, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación. Y ha pedido, entre las medidas cautelares, la suspensión de la propia adjudicación.

“Hospiten ha acudido a la vía judicial en relación con la licitación de la concesión demanial para la construcción y explotación del hospital general de Alcobendas y, en este momento, se encuentra pendiente de resolución una solicitud de medida cautelar de suspensión", confirman fuentes desde el grupo sanitario.

La compañía "considera que la resolución adoptada no se corresponde con la solidez de su propuesta ni con la solvencia de la compañía para la realización de este proyecto", añaden las fuentes citadas.

La compañía canaria se refiere a la valoración que la mesa de contratación del Ayuntamiento de Alcobendas hizo de su propuesta para el nuevo hospital.

La rechazó por dudar de que sus ventajas (un edificio de mayor tamaño e innovación y un mayor canon anual) fueran "a poder materializarse durante todo el periodo concesional".

Mientras, en el consistorio madrileño recuerdan que ahora mismo la adjudicación se mantiene en vigor. "El juez no ha resuelto aún sobre las medidas cautelares", insisten.

Como ya contó EL ESPAÑOL - Invertia, HM y Hospiten se disputaron esta parcela durante el año pasado. Ambas compañías pusieron importantes ofertas sobre la mesa.

La empresa presidida por Juan Abarca ofertó 565.928,6 euros al año de canon, mientras que el grupo canario subía a 865.928,64 euros anuales.

Sin embargo, el correspondiente informe pericial (elaborado por Caboazul Asesores Financieros) consideró que el proyecto de Hospiten "no es viable económicamente".

Destacaba "el elevado volumen de inversión inicial" que sería necesario y "las altas tasas de descuento, así como el alto importe del canon concesional". Razones por la que negó la viabilidad económica de la oferta.

Algo que, como se ha mencionado anteriormente, fue tenido en cuenta por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alcobendas.

En cambio, el susodicho informe considera que la propuesta de HM Hospitales es viable económicamente, así como todas las inversiones propuestas.

Cabe recordar que la parcela está, concretamente, en el número 26 de la calle Peñalara, en el municipio de Alcobendas.

La finalidad de la concesión es construir y gestionar un hospital general. Tiene una duración de, al menos, 70 años. Periodo al que se sumarían posibles prórrogas, según las cláusulas administrativas de la licitación.