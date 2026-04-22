El Espacio de Datos de la Sanidad Privada encara la fase final de su desarrollo

La Fundación IDIS está formando al sector en gobernanza y marco jurídico de los datos, preparando la integración con el futuro Espacio Europeo de Datos de Salud.

El sistema facilitará la interoperabilidad, trazabilidad y acceso gobernado a la información, impulsando la investigación médica y mejorando la toma de decisiones clínicas.

El proyecto, liderado por la Fundación IDIS, desarrolla un Patient Summary avanzado para centralizar y compartir información clínica de forma segura y autorizada por el usuario.

El Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP) entra en su fase final de desarrollo, con fecha límite de ejecución en junio, respaldado por fondos NextGenerationEU.

El Espacio de Datos de la Sanidad Privada (EDSP), que centraliza la información clínica del sector sanitario privado en un nodo único para optimizar su uso, encara ya su última etapa de desarrollo técnico.

Este proyecto, liderado por la Fundación IDIS, tiene como fecha límite de ejecución el próximo mes de junio.

Para ello, cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea mediante fondos NextGenerationEU. Su propósito final es lograr la conexión directa con el futuro Espacio Europeo de Datos de Salud.

Uno de los pilares de este tramo final es el desarrollo del denominado Patient Summary avanzado. Se trata de un resumen clínico esencial con información relevante de cada paciente.

Este historial centralizado tiene su origen en el proyecto previo miHC (mi Historia Clínica). Su implementación resulta una pieza clave para garantizar la necesaria continuidad asistencial entre centros.

El sistema permitirá un intercambio de información seguro, siempre bajo la autorización del usuario. Los datos de las entidades participantes demuestran el alto valor estratégico que aporta el EDSP.

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, destaca el reto que ha supuesto este proceso.

"El Espacio de Datos de la Sanidad Privada está siendo todo un reto pero también un estímulo constante", asegura, "y estamos orgullosos de poder afirmar que llegamos a su fase final de una forma muy satisfactoria, convencidos de la importante aportación de este proyecto en el ecosistema de datos de salud".

Recientemente, la Fundación IDIS ha remitido al Ministerio de Sanidad el penúltimo entregable del proyecto. Este documento es vital para el intercambio y la explotación de datos industriales.

El informe incluye detalles críticos como el diseño de la aplicación y la arquitectura técnica. También detalla los componentes, servicios y las conectividades necesarias para el correcto funcionamiento.

La entrega incorpora el software en repositorio de código y test de validación de seguridad. Se han incluido además los informes de las pruebas UAT para garantizar la fiabilidad.

El desarrollo de este espacio permite un acceso gobernado y eficiente a la información compartida. Se han definido requisitos funcionales estrictos para el portal web de solicitud de datos.

La arquitectura diseñada facilita la creación de APIs de conectividad robustas. Esta solución tecnológica permitirá a los usuarios activar accesos de forma totalmente controlada y segura.

El sistema refuerza conceptos fundamentales como la interoperabilidad y la trazabilidad. Esto genera un entorno de confianza mutua para todos los actores que integran el ecosistema de salud.

La plataforma abre la puerta a nuevas metodologías de análisis de información sanitaria. Ello impulsará la investigación médica y mejorará la toma de decisiones clínicas basadas en datos reales.

Gobernanza de datos

Actualmente, se están ejecutando los primeros análisis combinando el Patient Summary y el espacio de explotación. Estas pruebas prácticas validarán la utilidad real de la herramienta en el mercado.

Para asegurar el éxito, la Fundación IDIS está impartiendo durante abril un curso de formación especializado. Las sesiones cubren el marco jurídico y el sistema de gobernanza de los datos.

La formación prepara al sector para cumplir con el Reglamento del Espacio Europeo de Datos. Se aborda tanto el uso primario como el secundario de la información clínica disponible.

De cara al cierre en junio, se sumarán más entidades al ecosistema de datos. El proyecto también avanza en la creación de informes interactivos para facilitar la comprensión del sistema.

Se trabajará intensamente con los participantes para simplificar su integración técnica. El apoyo a los distintos nodos será fundamental para lograr una catalogación de datos eficiente y homogénea.

Esta etapa concluirá con la certificación final del ambicioso proyecto tecnológico. El sistema quedará plenamente preparado para funcionar de forma integrada y sostenible en junio de 2026.