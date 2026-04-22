"Debería perseguirse": por qué hay médicos y farmacéuticos que apoyan la homeopatía pese a que no tiene eficacia

Expertos y asociaciones piden retirar la homeopatía de farmacias, colegios y universidades, y eliminar los beneficios fiscales ligados a su estatus de medicamento.

Diversos países europeos han dejado de financiar la homeopatía y su uso ha disminuido, reflejándose en la caída de ingresos de laboratorios como Boiron.

A pesar de la falta de eficacia demostrada, algunos médicos y farmacéuticos siguen recomendando y vendiendo homeopatía en España.

La Agencia Española de Medicamentos confirma que la homeopatía carece de evidencia científica y advierte del riesgo de sustituir tratamientos médicos por estos productos.

"No existe evidencia científica publicada que avale la eficacia de la homeopatía como un instrumento terapéutico eficaz".

Así de contundente se expresa el esperado informe publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que revisa los estudios disponibles sobre la cuestión.

"Los ciudadanos deben conocer, cuando escogen iniciar o mantener tratamientos basados en la homeopatía, que esta carece de evidencia científica y que pueden poner en peligro su salud si rechazan o sustituyen los tratamientos que la medicina basada en la evidencia les propone".

Pese a la claridad de estas palabras, en 2026 todavía hay médicos que siguen recomendando homeopatía y farmacéuticos que la dispensan en sus farmacias.

"Algunos colegios, como el de Barcelona, tienen comisiones de 'terapias naturales' donde promueven esta y otras pseudoterapias", recuerda Emilio José Molina, vocal de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp).

"No hace falta rascar mucho para encontrar médicos en España que promueven la homeopatía" y, en el caso de los farmacéuticos, "lo raro es más bien encontrar alguna [farmacia] donde no se estuviera ofertando hasta ahora".

Una de esas raras farmacias es la de Noa Rey, en A Coruña. "Me parece peligroso estar apoyando algo así con la bata puesta, porque da un cariz de seguridad".

Rey, junto a otros farmacéuticos, montó hace casi diez años Farmaciencia, una asociación que busca informar a los pacientes de los productos que se ofertan en las farmacias sin respaldo científico detrás.

En este tiempo, "ha habido un avance brutal en la sociedad, cualquier persona sabe que la homeopatía es una pseudociencia y, si va al médico y le recomiendan este tipo de productos, sabe que son un engaño".

La cuestión es que se siguen recomendando y recetando estos productos. Entre otras cosas, porque se les sigue considerando medicamentos, aunque con el apellido de 'sin indicación terapéutica aprobada'.

Así lo señalan fuentes del Consejo General de Farmacéuticos. "A día de hoy, los medicamentos homeopáticos tienen la consideración de medicamentos" y así los considera la Aemps "en base a los procedimientos de registro establecidos en el Real Decreto 1345/2007 por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente".

En el etiquetado y el prospecto debe indicarse que se trata de un medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas" pero que, "al tratarse de medicamentos legalmente autorizados, mientras no cambie dicha calificación, el farmacéutico está obligado a proceder a su dispensación cuando le sean solicitados por los ciudadanos en las condiciones legalmente establecidas".

Noa Rey responde: "Al no ser un medicamento al uso podemos negarnos; de hecho, yo no dispenso homeopatía".

Y recalca que "debería estar perseguido el hecho de que se propague la pseudociencia. Por mucho que sea un producto inofensivo, es un peligro porque quien lo toma no está recurriendo a la medicina basada en la evidencia".

La Organización Médica Colegial (OMC) lanzó hace unos años un Observatorio de las Pseudociencias en el que está incluido la homeopatía.

"La homeopatía no sólo no ha demostrado eficacia superior al placebo sino que sus planteamientos teóricos contradicen los principios básicos de la física y de la farmacología", apunta su presidente, Tomás Cobo.

"Persistir en su promoción no es inocuo sino que abre la puerta a una medicina paralela que lo único que hace es confundir a los ciudadanos y erosionar la confianza en el conocimiento científico".

¿Es el final de la homeopatía?

Cada vez menos, pero hay médicos que persisten en recomendarla. De hecho, Sevilla acogió en 2024 el congreso de la Liga Médica Homeopática Internacional, justo 100 años después del que se celebró en Barcelona.

Cada vez menos, pero hay universidades y colegios sanitarios que siguen ofreciendo su aval a formaciones en homeopatía.

Con todo, la homeopatía está perdiendo fuelle en los últimos años. Reino Unido suspendió en 2010 la financiación pública de productos homeopáticos, Francia lo hizo en 2021 y Alemania pretende hacerlo este 2026.

Comisiones evaluadoras de Estados Unidos y Australia han concluido que no tienen efectos terapéuticos. Sólo Suiza ha aceptado en los últimos años financiarla con una "presunción temporal" de eficacia.

Este creciente desinterés por la homeopatía se nota en la cuenta de resultados del principal laboratorio productor, el francés Boiron.

En 2017 facturaba más de 600 millones de euros. En 2021, con la pandemia y el fin de la financiación pública francesa, sus ingresos cayeron a 455 millones. En 2022 creció pero desde entonces ha seguido bajando y en 2024 facturó 487,5 millones de euros.

Ante esta tesitura, ha optado por la diversificación, optando por productos de cosméticos y de autocuidado.

"Quizá, por fin, estemos asistiendo al final de dos siglos de un fraude sistematizado y legalizado oficialmente", aventura Emilio José Molina.

Todavía queda trabajo por hacer "a nivel europeo, para retirarle la categoría de medicamentos a este tipo de productos, pero los vientos apuntan cada vez más a esta dirección".

Esto también posibilitaría quitarle el IVA superreducido (del 4%, cuando el normal es del 21%) del que disfrutan estos productos, recuerda Noa Rey. "Sólo es para elementos de primera necesidad, como la medicación, el pan, los libros... No tiene sentido".

La homeopatía "debería desaparecer de los colegios de médicos y de farmacéuticos, y de las universidades. Mientras siga estando bajo el amparo de la bata blanca, le va a dar un respaldo que no tiene".