La 'biotech' Base4 levanta 1 millón de dólares para prever enfermedades con modelos biológicos basados en inteligencia artificial

Las claves

Las claves Generado con IA Base4 Biosciences, con sede en Barcelona, ha levantado 1 millón de dólares en una ronda pre-seed para desarrollar su plataforma de inteligencia artificial y multi-ómica. La tecnología de Base4 permite detectar señales moleculares tempranas de enfermedades y estimar la edad biológica de órganos a partir de una muestra de sangre. Los modelos de IA de la empresa diferencian entre hombres y mujeres, mejorando la precisión en predicciones y la evaluación de tratamientos para distintas poblaciones. El primer producto se centra en la salud femenina, facilitando la detección temprana del deterioro reproductivo y con planes de expansión hacia otras áreas médicas.

Base4 Biosciences, compañía biotecnológica con sede en Barcelona, ha cerrado una ronda pre-seed de 1 millón de dólares para acelerar el desarrollo de su plataforma basada en inteligencia artificial y multi-ómica, orientada a la detección temprana de enfermedades y al avance de la medicina preventiva.

La operación ha contado con el respaldo de Kfund, Baobab Ventures, Itnig Fund y Masia VC, además de varios inversores individuales del ámbito científico y tecnológico.

La compañía, surgida como spin-off del Institut de Recerca Sant Pau (IR Sant Pau), aborda la dificultad para identificar disfunciones biológicas en sus fases más tempranas, cuando aún no existen síntomas ni señales detectables mediante los sistemas diagnósticos convencionales.

La empresa propone transformar una muestra de sangre "en una visión funcional del estado de salud a nivel de tejido".

Para ello, se combinan datos multi-ómicos, que incluyen información genómica, molecular y especialmente transcriptómica, con modelos propios de inteligencia artificial capaces de inferir el estado funcional de decenas de tejidos del organismo.

Este enfoque permite detectar señales moleculares tempranas de deterioro, estimar la edad biológica de órganos concretos e identificar las rutas biológicas que están detrás del desarrollo de enfermedades, todo ello antes de que estas se manifiesten clínicamente.

Más allá de su aplicación en diagnóstico, Base4 considera que esta tecnología "abre nuevas posibilidades en investigación clínica, al permitir observar en tiempo real cómo impactan los tratamientos en tejidos específicos".

Ensayos más eficientes

Este nivel de resolución podría facilitar ensayos más eficientes y precisos, al identificar antes posibles efectos adversos o diferencias en la respuesta de los pacientes.

Otra aportación es el modelado biológico. A diferencia de los enfoques tradicionales, la compañía desarrolla modelos completamente diferenciados para hombres y mujeres, incorporando desde el diseño las diferencias estructurales en los mecanismos de enfermedad, el envejecimiento y las rutas moleculares.

Esta estrategia permite obtener predicciones más precisas y mejorar la comprensión de la eficacia y seguridad de los tratamientos en distintas poblaciones. La compañía ha decidido iniciar su actividad en el ámbito de la salud femenina, con un primer foco en fertilidad y menopausia.

Su producto inicial, centrado en la edad biológica ovárica, "permite detectar de forma temprana el deterioro reproductivo y facilitar la toma de decisiones clínicas", según indica la compañía.

A partir de este punto de entrada, Base4 prevé expandir su tecnología a otras áreas médicas, incluyendo patologías como el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis o distintos trastornos hormonales e inflamatorios.