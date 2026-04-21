Sanidad ultima el decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y afirma que está "a punto de salir del horno"

El decreto establecerá plazos para evitar retrasos en las evaluaciones y asegurar el acceso a medicamentos innovadores en el Sistema Nacional de Salud.

El proceso de evaluación involucrará a pacientes y personal sanitario, y estará orientado directamente a la toma de decisiones sobre precio y financiación.

La nueva norma busca eliminar duplicidades en las evaluaciones tanto a nivel nacional como autonómico y agilizar los procesos.

El real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias está a punto de ser aprobado tras incorporar los cambios solicitados por el Consejo de Estado.

Uno de los proyectos más esperados del Ministerio de Sanidad, el real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, está "a punto de salir del horno". Eso sí: lo hará con más cambios respecto a lo esperado.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, informaba este lunes de que el Consejo de Estado ya ha examinado el borrador de real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Y ha reclamado cambios, claro.

Se trata de una serie de modificaciones "necesarias" que, según el responsable público, ya están aplicadas en el texto definitivo.

Así, la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros es inminente. Sin embargo, queda por cerrar "alguna cosa que se está limando con algunos ministerios", aseguraba.

El secretario de Estado abordaba estas cuestiones durante su participación en la jornada organizada por la consultora BioInnova, en Madrid.

"Son momentos notablemente interesantes en lo que tiene que ver con la política del medicamento, a nivel europeo, con el Reglamento Europeo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que nos marca un camino muy claro sobre hacia dónde avanzar", continuaba.

Todo ello "sin duplicar" evaluaciones, algo que es habitual en España. Sin embargo, este es uno de los objetivos del real decreto: suprimir las duplicidades a nivel nacional y "autonómico".

Padilla recordaba que la medida del ministerio no es una "evaluación de tecnologías simplemente por el amor al conocimiento y a la generación de evidencia". Estará "directamente vinculada a la toma de decisiones". "Vamos a dotar de una independencia muy notable a los diferentes niveles que tienen que ver con la evaluación, con la adopción y, posteriormente, con la toma de decisiones sobre precio y financiación".

En ese sentido, todo el proceso contará con una "variedad de miradas que trascienda simplemente el mero elemento puramente de la evaluación económica" y se va a disponer de "la participación de pacientes" y "sanitarios".

Cabe recordar, además, que la norma va a establecer plazos para evitar los retrasos en las evaluaciones de los medicamentos, que puedan llevar a retrasar su uso en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En este sentido, la directora del departamento de Acceso de Farmaindustria, Isabel Pineros, subrayaba que no se está "dando respuesta conforme al volumen de innovación que está autorizándose, de media, en Europa". Por ello, la nueva norma "tiene que contemplar los plazos para que se puedan cumplir los plazos de la directiva que dice que, en 180 días, el proceso de financiación tiene que haber finalizado".