Sanidad concluye que la homeopatía carece de eficacia y puede ser peligrosa si sustituye a tratamientos probados

El principal riesgo de la homeopatía es que sustituya o retrase tratamientos médicos eficaces, poniendo en peligro la salud de los pacientes.

La homeopatía contradice principios científicos básicos y, en muchas diluciones, no queda ninguna molécula activa del compuesto original.

El informe analizó 64 revisiones sistemáticas y detectó baja calidad metodológica en los estudios que sugieren beneficios.

La AEMPS concluye que la homeopatía no tiene eficacia demostrada y sus efectos son comparables al placebo.

No existe evidencia científica que avale la eficacia de la homeopatía como instrumento terapéutico.

Es la conclusión de un informe técnico sobre el tema publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Tras una revisión sistemática de la literatura científica y de las evaluaciones de organismos estatales a nivel internacional, concluye que los efectos observados son comparables al placebo.

El informe ha analizado 64 revisiones sistemáticas de estudios publicadas desde 2009. La mayoría de los estudios que sugieren beneficios de la homeopatía presentan una baja calidad metodológica.

Entre otras cosas, se basan en muestras pequeñas, periodos de seguimiento cortos o sesgos en la aleatorización.

A medida que aumenta la calidad y el rigor de los ensayos clínicos, el supuesto efecto de la homeopatía disminuiría hasta desaparecer.

Desde el punto de vista científico, apunta el informe, los principios de la homeopatía chocan con las leyes de la física y la farmacología actual.

En diluciones habituales, como la 12 CH (se mezcla una parte de la sustancia original con cien partes de disolvente doce veces consecutivas), es matemáticamente imposible que quede una sola molécula del ingrediente original en el preparado, lo que rompe cualquier relación causa-efecto con el producto.

Por ejemplo: una dilución de 6CH, menos extrema que la anterior, equivale a disolver un sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo.

Por esta razón, la AEMPS califica teorías como la 'memoria del agua' como postulados sin base empírica que desafían el pensamiento científico y racional.

La AEMPS ha finalizado un proceso de regularización que ha resultado en la salida del mercado de numerosos productos.

No hay ningún producto homeopático en España con indicación terapéutica registrado: los 976 que permanecen registrados lo han hecho mediante un procedimiento simplificado que, al basarse en diluciones extremas que garantizan la inocuidad del preparado, no existen pruebas de efecto terapéutico.

A pesar de ser inocuos, se han notificado reacciones adversas breves, incluyendo intoxicaciones por mala dosificación y casos de fallecimientos en lactantes vinculados a productos para la dentición en otros países.

El principal riesgo de estos productos, sin embargo, es el abandono o retraso de tratamientos médicos con eficacia demostrada.

Los ciudadanos que optan por la homeopatía para tratar dolencias graves o crónicas pueden poner en peligro su salud al sustituir terapias basadas en la evidencia por productos que carecen de ella.

La conclusión del informe es firme: ante la falta de pruebas sobre su eficacia, la homeopatía no puede considerarse una alternativa terapéutica válida y su uso no debe llevar al retraso ni al abandono de tratamientos médicos que sí han demostrado ser eficaces.