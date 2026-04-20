Sánchez anuncia una inversión de 30M para digitalizar equipos de anatomía patológica destinados a prevenir el cáncer

El anuncio se realizó durante la conmemoración del 40º aniversario de la Ley General de Sanidad, destacando el impulso a la sanidad pública y la innovación en terapias oncológicas.

La digitalización facilitará que especialistas de diferentes hospitales compartan información, garantizando una atención equitativa independientemente de la ubicación del paciente.

La inversión permitirá combinar la información de los tumores con datos genéticos del paciente, mejorando el diagnóstico y la elección del tratamiento oncológico.

Pedro Sánchez anuncia una inversión de 30 millones de euros para digitalizar equipos de anatomía patológica en hospitales, destinados a prevenir y tratar el cáncer.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una inversión de 30 millones de euros para digitalizar los equipos de anatomía patológica destinados a prevenir el cáncer. Así lo ha señalado en la celebración del 40º aniversario de la Ley General de Sanidad, impulsada en 1986 por Ernest Lluch, de este lunes.

Esta inversión se enmarca dentro del Plan Inveat que el Gobierno puso en marcha en 2021 para renovar los equipos de alta tecnología del Sistema Nacional de Salud (SNS) y contó con un presupuesto de 800 millones de euros.

"Ahora, estos 30 millones adicionales se destinarán a la modernización de los equipos que analizan muestras de cáncer en los hospitales y servirá para mejorar cómo se detecta la enfermedad y cómo se decide la mejor terapia para cada paciente", ha señalado Sánchez durante su intervención.

Por otro lado, el presidente ha señalado que con esta inversión se conseguirán tres elementos clave. Entre ellos, que los médicos puedan combinar la información del tumor con los datos genéticos del paciente. "Esto permitirá afinar mucho más el diagnóstico y elegir el mejor tratamiento oncológico para cada persona".

También, que el conocimiento no dependa de dónde vivas. "Así, los especialistas podrán compartir información y experiencia entre hospitales, de forma que cualquier paciente, esté donde esté, tenga acceso a la mejor atención posible", ha indicado.

Y, por último, "que sigamos transformando la forma en que trabajamos la medicina del cáncer. En definitiva, es invertir en tecnología para llegar antes, acertar más y tratar mejor".

Sánchez además ha precisado que el Gobierno le está dando mucho valor al impulso de las terapias CAR-T públicas "que ya han salvado la vida de muchos pacientes. En los últimos años, nos hemos centrado en el impulso de la innovación contra el cáncer. Esta enfermedad es una de las grandes batallas de nuestro tiempo y donde todo se pone a prueba. Por eso, la sanidad y la ciencia tienen que trabajar juntas".

Ley General de Sanidad

Durante su intervención con motivo del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad, el presidente del Gobierno ha recordado que en estas décadas España ha logrado ser líder en ensayos clínicos y en donación y trasplantes de órganos.

"La Ley General de Sanidad que hoy conmemoramos apostó por que la salud fuera un derecho y no un privilegio. Que el sistema fuera universal, equitativo y que territorialmente cohesionara", ha celebrado Sánchez.

De esta manera, ha argumentado que desde que desde su entrada en el Gobierno "se ha fortalecido el sistema sanitario".

"Hemos reforzado la Atención Primaria. Por ejemplo, ampliando el catálogo de procedimientos diagnósticos. Hemos impulsado el Plan Veo, un sistema de ayudas de hasta 100 euros para financiar gafas y lentillas a niños y adolescentes. Y también hemos apostado por la Medicina Personalizada, a través -entre otros- del PERTE para la Salud de Vanguardia, invirtiendo casi 268 millones de euros en estos últimos cinco años", ha enumerado.

En la misma línea, se ha manifestado Mónica García, ministra de Sanidad. García ha puesto en valor la reciente reforma de ampliación de los programas de cribado neonatales y de cáncer de colon.

Así, ha defendido que la Ley General de Sanidad que este lunes se conmemora sentó las bases "de la sanidad pública universal que tenemos hoy en día".

"Esta norma tiene tantísima importancia porque cuando uno mira atrás entiende que la sanidad pública no ha sido solamente una política exitosa ha sido una pieza fundamental de nuestra existencia. Esto significa que cuando en un país algo se tuerce, hay un sistema de salud, una red hospitalaria, un laboratorio o un servicio de emergencias dispuestos a implicarse", ha precisado García.