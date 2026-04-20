España en el vagón de cola de la UE en cuidados profesionales a domicilio: sólo el 20% de los pacientes recibe esta asistencia

En países como Dinamarca, Chipre y Bélgica más de la mitad de los pacientes reciben atención profesional a domicilio, mientras que en España la cifra es mucho menor.

España destina solo un 10% de su presupuesto sanitario a cuidados de larga duración, mientras que los hogares asumen el 21% del gasto sanitario.

La mayoría de los cuidados recae sobre familiares, especialmente mujeres de mediana edad que deben compatibilizarlo con otras responsabilidades.

Solo el 20% de los pacientes en España recibe cuidados profesionales a domicilio, muy por debajo de la media europea del 28,3%.

El aumento de la longevidad y de las enfermedades crónicas incrementará la frecuencia de cuidados profesionales a domicilio de cara a los próximos años. En la actualidad, ya hay 2,5 millones de hogares españoles con personas dependientes.

Según los recientes datos publicados por Eurostat, sólo el 20% de los pacientes recibían cuidados profesionales a domicilio en 2024.

De esta manera, España se encuentra en el vagón de cola de la Unión Europea (UE) debido a que la gran mayoría de los cuidados son asumidos por los propios familiares.

Frente a países como Dinamarca (63,5%), Chipre (62,9%) o Bélgica (52,9%) donde más de la mitad de los pacientes recibían servicios profesionales de atención domiciliaria.

Nuestro país también se encuentra muy lejos de países de su entorno como Portugal con un 50% de personas dependientes con este tipo de asistencia o Francia que registra un 46,3%.

En el lado opuesto están en Estonia (7,6%), Hungría (8,3%) y Polonia (8,5%).

En general, en la Unión Europea de media el 28,3% de los hogares con necesidades de cuidados de larga duración cuentan con atención profesional. Así, los datos reflejan que en la mayoría de los países las cifras de atención profesional domiciliaria son muy bajas.

Cuidados por familiares

Así, el cuidado recae mayoritariamente en las mujeres de mediana edad cuando todavía están en el mercado laboral con hijos y responsabilidades que muchas veces se ven obligadas a tener que abandonar para hacerse cargo de la atención.

En el caso de España, los resultados revelan que la mitad de las cuidadoras compagina la atención a su familiar con el cuidado de hijos a su cargo, según refleja el Observatorio Cinfa de los Cuidados Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española.

El tiempo medio dedicado al cuidado es de 20,6 horas semanales y el 80% de las personas comparten responsabilidades con otros miembros de la familia. Además, más de la mitad de ellas afirma que el cuidado ha fortalecido su relación con el familiar atendido.

El estudio también refleja que las cuidadoras sienten miedo porque esta labor afecte a su propia vida familiar. Además, les preocupa que la situación les afecte a su salud, así como a su vida profesional y a no poder mantener económicamente la situación a futuro.

Con todo, las familias españolas se dejan un 31% más de dinero en sanidad que los países de su entorno ya que la Administración dedica sólo un 10% del presupuesto sanitario a cuidados de larga duración.

Así, los pagos directos de los hogares (sobre todo en medicamentos) representan el 21% del gasto sanitario.

Muy por encima de la media europea que presenta un desembolso del 16%, según asegura el reciente informe State of Health in EU-España 2025 publicado hace unos meses por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).