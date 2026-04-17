Once CCAA logran reducir en un año los tiempos de espera para operarse: lideran Melilla, Extremadura y CLM

La Comunidad de Madrid mantiene el menor tiempo de espera para operarse, con 50 días de media y apenas el 0,8% de pacientes esperando más de seis meses.

La Rioja, Ceuta, Galicia y País Vasco han aumentado sus tiempos de espera, siendo La Rioja la que más crece con un 21,87% más.

Melilla destaca con una reducción del 40,1% en los días de espera, pasando de 137 a 82 días y con 901 personas en lista de espera para cirugía.

Once comunidades autónomas han reducido los tiempos de espera para operarse en el último año, liderando Melilla, Extremadura y Castilla-La Mancha.

A pesar de que diciembre de 2025 cerró el año con un nuevo récord de pacientes sin operar (853.509), la sanidad española ha logrado reducir los tiempos de espera casi un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior. Así, la media se sitúa en 121 días.

No obstante, si se analizan los datos por comunidades autónomas, los tiempos de espera varían significativamente ya que cada territorio tiene una gestión particular al estar las competencias transferidas.

En concreto, once regiones han hecho bien los deberes y han logrado en un año reducir las demoras. Melilla, Extremadura y Castilla-La Mancha lideran el podio.

Melilla, cuya Sanidad depende del Estado, encabeza esta peculiar lista al reducir los tiempos de espera hasta un 40,1%.

Se pasa de 137 días en diciembre de 2024 a 82 en el mismo periodo de 2025. Actualmente, en esta región hay 901 personas a la espera para someterse a una cirugía (antes 928).

Le siguen Extremadura y Castilla-La Mancha, con una reducción del 24,15% (22.404 pacientes en espera) y del 18,58% (24.786 en espera), respectivamente.

El tiempo medio en Extremadura es de 135 días, 43 días menos que en diciembre de 2024. Y en Castilla-La Mancha es de 92 días, 21 menos con respecto al mismo periodo del año anterior.

Más aumento

En el lado opuesto, está La Rioja con un 21,87% más de demora que en diciembre de 2024. El tiempo medio ha pasado de 64 a 78 días. Actualmente, hay 7.822 personas esperando para operarse frente a las 6.442.

Le sigue Ceuta, ciudad autónoma también controlada por el Ministerio de Sanidad junto a Melilla, con un 13,25% más. Se pasa de 83 a 94 días de espera. En este territorio hay un total de 931 personas aguardando someterse a una cirugía frente a las 784 de diciembre de 2024.

En tercer puesto están Galicia y País Vasco con un incremento del 8,95% (49.554 pacientes en espera) y 8,47% (24.069).

El tiempo medio en Galicia es de 73 días, seis días más que en el mismo periodo del año anterior. Y en País Vasco de 64, cinco días más.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid sigue siendo la región donde hay menos días de espera con un total de 50. Lleva cuatro años consecutivos siendo líder. Aunque sí que es cierto que son dos días más con respecto a diciembre de 2024.

En la región hay que aguardar 50 días, frente a los 121 que hay que esperar de media en el conjunto del Sistema de Salud (SNS), es decir, 71 días menos.

Además, son 123 menos que la media en Andalucía (173) y 92 menos que en Cataluña (142), las que encabezan la lista de mayores demoras.

La Comunidad de Madrid también tiene el dato más bajo de pacientes con una espera superior a 6 meses para una operación -apenas el 0,8%- frente a la media nacional del 21,6% o el 32% que registra Cataluña.