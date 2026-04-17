José Manuel Baltar, nuevo presidente de la patronal de la sanidad privada

La organización afronta una nueva etapa con retos estratégicos ante la creciente demanda asistencial y la necesidad de fortalecer la cohesión interna y la representatividad institucional.

ASPE ha presentado un nuevo plan estratégico basado en el paciente, el desarrollo profesional de los sanitarios y el refuerzo de la colaboración público-privada.

Baltar cuenta con una amplia experiencia en gestión sanitaria pública y privada, incluyendo cargos como consejero de Sanidad de Canarias y director general de Hospitales Universitarios San Roque.

José Manuel Baltar ha sido elegido nuevo presidente de la patronal de la sanidad privada (ASPE) y asumirá el cargo durante los próximos cinco años.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal que representa a más del 80% del sector hospitalario privado en España, ya tiene a su nuevo presidente.

La institución ha elegido a José Manuel Baltar como nuevo presidente que comenzará su andadura a partir del 23 de abril y ostentará el cargo durante los próximos cinco años, según ha anunciado ASPE en un comunicado.

Le cogerá el relevo a Herminia Rodríguez que ha estado al mando de la Alianza de forma transitoria tras la marcha de Carlos Rus. Acompañarán a Baltar también en el liderazgo de la patronal, cuarenta y tres representantes de diferentes instituciones sanitarias.

Así, el nuevo presidente tiene una amplia experiencia en gestión sanitaria pública y en el ámbito de la sanidad privada. Es un amplio conocedor de ASPE ya que fue vicepresidente de la entidad hasta 2017 y luego asesor durante años de las anteriores Juntas Directivas.

Es licenciado en Matemáticas y especializado en Estadística e Investigación operativa por la Universidad de Santiago de Compostela y cuenta con una formación de postgrado en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria.

También, ha desempeñado responsabilidades de primer nivel, entre ellas su etapa como consejero de Sanidad de Canarias. Y ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el sector hospitalario privado, destacando su labor como director general de Hospitales Universitarios San Roque.

Anteriormente, ocupó el cargo de director de gestión y servicios generales del Complejo Hospitalario Xeral-Calde, en Lugo. Posteriormente, ya en Canarias, fue director gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno infantil de Gran Canaria, entre los años 1990 y 1994.

Nuevo plan

Así, la patronal en el nombramiento del nuevo presidente y su Junta Directiva ha aprovechado para presentar un nuevo plan que se articula en base a tres ejes.

Uno de ellos está centrado en el paciente como razón de ser de todas las decisiones. Otro es reforzar el desarrollo profesional y la estabilidad de los médicos, enfermeros y del conjunto de profesionales del ámbito sanitario, así como impulsar la colaboración público-privada y garantizar la sostenibilidad de la colaboración con el aseguramiento privado.

Y, por último, fortalecer la cohesión interna y la representatividad institucional de la patronal.

“Asumo este paso desde el profundo respeto a la labor realizada hasta ahora y con la convicción de que la sanidad privada española afronta una etapa decisiva. Vivimos un momento de transformación del sistema sanitario, de exigencia social creciente y de necesidad de liderazgo sectorial sólido y sereno. Quiero, además, agradecer a Herminia Rodríguez en nombre de la patronal su intensa labor durante estos meses de transición”, ha explicado Baltar.

“La innovación, la seguridad jurídica y la cohesión interna serán pilares de esta nueva etapa. Llego al cargo con voluntad de escucha y compromiso de trabajo”.

Con su elección, la patronal abre una nueva etapa en la que la organización afrontará retos estratégicos clave para el futuro de la sanidad privada en España, en un contexto marcado por la creciente demanda asistencial, la presión sobre los sistemas sanitarios y la necesidad de reforzar la colaboración público-privada.