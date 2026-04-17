Más de 6.000 euros anuales con una guardia a la semana: las diferencias de salario entre CCAA para los futuros MIR

A lo largo de toda la residencia, la diferencia salarial entre CCAA puede superar los 42.000 euros en especialidades de cinco años.

El salario base sin guardias para un MIR de primer año varía entre 18.359 euros en Asturias y 18.801 euros en Canarias.

Un MIR de primer año en Andalucía cobra 33.441 euros brutos anuales con una guardia semanal, mientras que en Navarra alcanza los 39.587 euros.

Las diferencias salariales entre los médicos MIR de primer año pueden superar los 6.000 euros brutos anuales según la comunidad autónoma.

Las diferencias salariales entre los médicos que empiezan el MIR pueden superar los 6.000 euros brutos anuales dependiendo de la comunidad autónoma donde lo realice, según el último informe de la Fundación Centro de Estudios Vicente Matas del Sindicato Médico de Granada.

Realizando una guardia a la semana, un MIR de primer año en Andalucía cobraría 33.441 euros brutos anuales, mientras que en Navarra sería retribuido con 39.587 euros.

Entre ambos hay una diferencia de 6.146 euros para el primer año de la residencia.

Los cálculos son una aproximación, pues la hora de guardia se cobra de forma distinta en día laborable que en fin de semana o festivo especial.

Pero estos datos pueden ser de utilidad para aquellos aspirantes que elegirán plaza a partir del próximo 4 de mayo.

El salario medio de un MIR de primer año en España –sin incluir las guardias– se sitúa en los 19.974 euros brutos, que se queda en unos 1.225 euros netos mensuales.

Ya desde el comienzo de la residencia, no obstante, las diferencias son notables. Las retribuciones anuales brutas van desde los 18.359 euros de Asturias hasta los 18.801 euros de Canarias.

Son poco más de 400 euros de diferencia, pero a estos hay que añadir el complemento de las guardias, que son obligatorias para los residentes.

El precio de la guardia durante ese primer año también varía. La media española está en 16 euros la hora en día laborable, que aumentan a 17,76 euros en festivo y 29,66 euros en día especial.

De nuevo, hay diferencias más que notables entre las distintas comunidades. Canarias es la que paga más barata la hora (11,20 euros) en día laborable, mientras que Navarra (19,39 euros) es la que paga más caro.

En festivos, la hora más barata se paga en Ceuta y Melilla (13,92 euros), mientras que Baleares ofrece 21,21 euros. En festivos especiales, Galicia marca el límite por abajo (17,18 euros) y Baleares, de nuevo, lo hace por arriba (42,44 euros).

El salario de los MIR va aumentando posteriormente hasta culminar en el cuarto año de residencia (y en el quinto en aquellas especialidades con un plan formativo de cinco años).

La cantidad media bruta anual que cobra un residente de último año, sin guardias, se sitúa en 25.379 (el MIR de cuatro años) y 27.333 (el MIR de cinco años) euros brutos, según los datos aportados por la Fundación del Sindicato Médico de Granada.

Esto serían, respectivamente, 1.442 y 1.531 euros netos mensuales.

Las diferencias entre las comunidades autónomas aumentan respecto al primer año de residencia.

Hasta 42.000 euros de diferencia

Asturias se encuentra en lo más abajo de la tabla, con unos salarios de 23.500 euros brutos y 25.335, respectivamente, para los MIR de cuarto y quinto año.

En lo más alto se encuentra Canarias, que ofrece 27.304 euros brutos a los MIR de cuarto año y 29.246 a los de quinto.

Es decir, que la diferencia máxima en salario bruto en el último año de la residencia es de 3.804 euros y 3.911 euros, dependiendo del año en que finalice la residencia.

De nuevo, hay que sumar la aportación de las guardias, que varían entre los 18,59 euros (Canarias) y los 28,45 (Navarra) en día laborable, los 20,06 (Ceuta y Melilla) y los 30,86 (Cataluña) en festivos, y los 24,53 (Galicia) y los 61,40 (Cataluña) en festividades especiales.

Esto hace que la variación de salario bruto anual entre comunidades autónomas para un MIR de quinto año pueda llegar a ser de 9.700 euros.

El informe calcula que, a lo largo de toda la residencia, las diferencias en la retribución de los MIR según la comunidad autónoma en la que desarrolle su formación puedan ser de 32.000 euros (en las especialidades de cuatro años) y de más de 42.000 euros en las especialidades de cinco años.