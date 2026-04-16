DS Legal compra un 5% de Foreomics, la empresa de salud preventiva del exjefe de seguros del Santander

La empresa prevé desplegar su modelo en toda España en 2026 y expandirse internacionalmente en los dos años siguientes.

El algoritmo de Foreomics combina genética, analítica, imagen y hábitos de vida para anticipar riesgos de mortalidad con mayor precisión.

Foreomics, impulsada por Jorge García y el doctor Eliseo Vañó, introduce el health scoring, un modelo que redefine el riesgo en salud, seguros y banca.

DS Legal adquiere un 5% de Foreomics, valorando la compañía en 25 millones de euros.

Foreomics, compañía española de vanguardia en salud preventiva, alcanza los 25 millones de euros de valoración tras la compra de un 5% de su capital por parte de DS Legal, despacho líder en la defensa de los sanitarios de España.

La compañía impulsada por Jorge García, directivo del sector asegurador (exdirector general de Santander Seguros y subdirector general de Preventiva Seguros) e inversor, y el doctor Eliseo Vañó, experto en radiodiagnóstico, irrumpe en un mercado mundial de más de 250.000 millones con un modelo que redefine el riesgo en salud, seguros y banca.

La nueva categoría que proponen es el health scoring, y viene a solucionar una ineficiencia crítica: la imposibilidad de medir con precisión el riesgo real de enfermedad grave en población aparentemente sana.

Su algoritmo retrospectivo, "validado sobre evidencia clínica real con un equipo de médicos de primer nivel", según la compañía, integra genética, analítica, pruebas de imagen y hábitos de vida para construir una lectura única del riesgo individual.

Esta capa estructural de información "permite anticipar, con mayor precisión que hasta ahora, los principales riesgos de mortalidad".

El doctor Eliseo Vañó. Imagen cedida.

En el ámbito asegurador, donde la siniestralidad en seguros de vida supera en España los 1.500 millones de euros anuales, la posibilidad de reducir ese coste en torno a un 25% (un equivalente a 375 millones al año) introduce "una mejora de eficiencia difícil de ignorar".

El proyecto de Foreomics entra ahora en fase de ejecución. La hoja de ruta contempla su despliegue en toda España en 2026 y su expansión internacional en los dos años siguientes, con foco en Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y Europa.