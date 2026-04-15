La búsqueda de especialistas sin el MIR alerta a los médicos: "Se ve cada vez más en los hospitales y fuera de urgencias"

El Ministerio de Sanidad trabaja en un plan para eliminar la contratación ilegal y evitar incentivos que igualen el salario de médicos sin especialidad con los que sí la tienen.

Contratar profesionales sin MIR para plazas de especialista roza la ilegalidad y va en contra del código ético de la profesión médica.

La Organización Médica Colegial denuncia que la práctica de contratar médicos sin la formación adecuada pone en riesgo la seguridad del paciente y es cada vez más común.

Médicos alertan del aumento de contrataciones ilegales de especialistas sin MIR, especialmente en hospitales, urgencias y zonas de difícil cobertura.

Una oferta de empleo de Global Cardiology Team, grupo privado que opera en Barcelona, para contratar a un posible cardiólogo sin MIR ha vuelto a poner el foco en la búsqueda ilegal de especialistas que no cuentan con la formación adecuada.

Ante esto, los médicos alertan del aumento de contrataciones ilegales. Lo más común es ver a este tipo de profesionales en Urgencias, Atención Primaria y en zonas de difícil cobertura.

"No obstante, cada vez se ve más en el ámbito hospitalario. Por ejemplo, en medicina interna", alertan desde la Asociación MIR a este diario.

En la misma línea, se manifiestan desde la Organización Médica Colegial (OMC), el colectivo denuncia que esto no se trata de casos aislados sino que se están reportando cientos de ellos.

"Ya hay hasta casos en hospitales de tercer nivel y situaciones muy peligrosas para la seguridad del paciente. Algunos compañeros cuentan que se han enfrentado a situaciones en las que estaban en una guardia ellos y un supervisor, que era un facultativo sin especialidad, que tenía menos formación acreditada que ellos y además estaba cobrando como adjunto", denuncian fuentes de la OMC.

Esta es una situación que está preocupando "gravemente" al órgano colegial y en concreto, a los médicos jóvenes. "Vemos que cada vez es una práctica más extendida que está al límite de la legalidad y fuera del código ético de la profesión", señalan.

Cabe destacar que contratar profesionales sin MIR en plazas de especialista en la sanidad pública roza la ilegalidad porque el título de Medicina sólo habilita para el ejercicio general (trámites administrativos, consultas).

Sin embargo, la Ley 55/2003 exige específicamente ese título para puestos de "Facultativo Especialista de Área" o "Médico de Familia".

Sólo fue excepcional esta medida en el Covid, cuando se contrató a estos profesionales sin MIR para hacer frente a la crisis sanitaria.

En la sanidad privada ocurre prácticamente lo mismo. El médico sin especialidad puede ejercer actos generales, pero no atribuirse la condición de especialista ni inducir a error sobre su cualificación.

Aquí es muy determinante la competencia real, la adecuada información al paciente y el respeto a las normas deontológicas y de publicidad sanitaria, asegura la OMC en un reciente informe sobre el ejercicio en la sanidad pública y privada de médicos sin título oficial de especialista.

Por este motivo, el Ministerio de Sanidad está trabajando en un plan para acabar con la contratación ilegal de médicos sin MIR.

Así lo anunció el pasado martes Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en una jornada con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria.

Padilla también señaló que se deben eliminar algunos incentivos existentes: "Como por ejemplo, no puede ser que un licenciado sin especialidad esté trabajando en Atención Primaria cobrando lo mismo que uno que sí cuenta con la formación".

El objetivo es que el plan propuesto a las comunidades autónomas se culmine en los próximos meses en la Comisión de Recursos Humanos.

Homologación

Otra de las medidas que ha generado polémica en los últimos años es el proceso de homologación. La burocracia administrativa para conseguir acreditar el título, hace que muchas administraciones contraten a los facultativos sin la especialidad convalidada.

Unas prácticas que ya se han extendido por igual a todas las comunidades autónomas.

Así lo advertía Remedios Martín Álvarez, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) hace unos meses.

La presidenta aclaró que el trabajo de los profesionales extranjeros sin especialidad supone más gasto para el sistema sanitario que los que sí cuentan con ella.

Así, la falta de una formación cualificada en Atención Primaria genera que cualquier error médico sea una negligencia. Esto puede provocar un aumento del número de consultas o un uso inadecuado de los recursos sanitarios disponibles.