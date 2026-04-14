Ya hay 9.000 personas dependientes muertas este año mientras esperaban una ayuda pública, la mitad en Cataluña

El incremento de servicios se concentra en prestaciones de bajo coste como la teleasistencia y los cuidados en el entorno familiar, mientras disminuyen los cuidados a domicilio.

El tiempo medio para acceder a una ayuda de dependencia es de 329 días, muy por encima del límite legal de 180 días.

En los primeros meses del año, las listas de espera han aumentado un 5,2%, alcanzando más de 271.000 personas en espera de valoración o prestación.

Casi 9.000 personas dependientes han fallecido en 2026 mientras esperaban una ayuda pública, siendo Cataluña la región con más casos.

Un total de 8.996 personas han fallecido en las listas de espera de dependencia en lo que llevamos de 2026. Esto supone un 12,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, 4.628 estaban esperando el reconocimiento del grado de dependencia y 4.368 a la espera de recibir la prestación a la que tenían derecho.

Cataluña sigue liderando el ránking concentrando la mitad de los fallecidos con un total de 2.886 personas. Le siguen Andalucía con 1.567 y Comunidad Valenciana 987. En el lado opuesto están Galicia (21), Navarra (28) y Cantabria (28).

De hecho, Cataluña (81.317), Andalucía (49.900) y Valencia (29.762) son los territorios donde más personas hay en lista de espera.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del reciente informe sobre dependencia, correspondiente al primer trimestre de 2026, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (Aedygss).

Así, en los primeros meses del año, había 271.556 personas en listas de espera, 13.389 más que cuando terminó 2025. En concreto, 118.716 de ellas estaban a la espera de valoración y 152.840 aguardando las prestaciones.

Unos números que no coinciden con los datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales, que rebaja la cifra a 152.249 personas. Según la Asociación, el departamento sólo tiene en cuenta a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos por la Ley, que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido.

"Igualmente, a este ritmo se necesitarían 86 años para lograr que no hubiese listas de espera", denuncia el colectivo.

El informe indica que las comunidades con mayor número de personas en el "limbo de la dependencia" (según la proporción) son Canarias (23,5%), País Vasco (15%), Cataluña (13,7%) y Murcia (13,5%). Y las que menos Aragón (1,5%), Galicia (1,5%) y Castilla y León (2,7%).

En los primeros meses 2026, las listas de espera han aumentado un 5,2% en toda España. Once regiones han aumentado sus cifras. Preocupa el aumento de Cantabria (+55%), Madrid (+40,3%) y Castilla-La Mancha (+34,9%).

Otro de los factores que analiza el documento es el tiempo para acceder a dicho trámite. Así, en marzo de 2026, fue de 329 días, 12 menos que al empezar el año. Sin embargo, estas cifras todavía están muy lejos de lo estipulado por ley.

Sólo hay seis regiones y Ceuta y Melilla por debajo de este margen: Castilla y León (116), Aragón (129), País Vasco (131), La Rioja (154), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (174). Navarra (204) y Baleares (206) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Murcia (553 días), Andalucía (464 días), Asturias (375 días) y Canarias (374 días).

Mayor número de atendidos

En lo que llevamos de año, 17.569 personas dependientes más han sido atendidas respecto al final de 2025. La suma de prestaciones y servicios también ha aumentado en 46.142.

Sin embargo, este incremento ha sido muy desigual. "Se consolida la tendencia de aumento de servicios low cost al aumentar servicios de bajo coste como las prestaciones por cuidados en el entorno familiar o la teleasistencia", señala el informe.

De hecho, 21.536 de esos servicios son de teleasistencia y 15.864 prestaciones económicas para cuidados. El restante va dirigido a cuidados a domicilio, que disminuye este primer trimestre del año y apenas supone poco más de una hora de atención diaria.

Las regiones que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación estos tres meses han sido Canarias (+13%) y Cantabria (+4,3%).

Por el contrario, las que más han disminuido el número son: Navarra (-1,9%) y Extremadura (-1,2%).

El informe precisa que el Plan de Choque -impulsado en 2021- ha significado un importante avance en la reducción de las listas de espera

Sin embargo, no ha cumplido con los objetivos esperados, debido a la paralización del incremento de la inversión en dependencia —por valor de 600 millones de euros— entre 2024 y 2025.