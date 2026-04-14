Hospiten acuerda con Siemens Healthineers una inversión tecnológica de 22 millones para el nuevo Hospital de Boadilla

Óscar Elices y Pedro Luis Cobiella (Hospiten) y Alberto Martínez y María de Oyarzábal (Siemens Healthineers)

Las claves nuevo Generado con IA Hospiten y Siemens Healthineers acuerdan una inversión de 22 millones de euros en tecnología para el nuevo hospital de Boadilla del Monte. El proyecto incluye la instalación de más de 25 equipos de alta tecnología, como una resonancia magnética 3T y un sistema de tomografía computarizada Photon Counting (TCPC). El contrato abarca suministro de equipos, formación, investigación y mantenimiento tecnológico durante diez años, asegurando eficiencia y precisión diagnóstica. El centro funcionará como un ecosistema tecnológico integral, marcando un estándar en terapias avanzadas y diagnóstico en la red hospitalaria de Hospiten.

Siemens Healthineers se convierte en el socio tecnológico estratégico de Hospiten para su expansión en Madrid. El acuerdo se centra en el nuevo hospital de Boadilla del Monte.

La alianza contempla una inversión de 22 millones de euros durante los próximos diez años. Este capital impulsará la dotación de equipamiento médico de última generación en el centro.

El proyecto incluye la instalación de más de 25 equipos de alta tecnología. Destacan una resonancia magnética 3T y un sistema de tomografía computarizada Photon Counting (TCPC).

Esta tecnología TCPC representa un hito en el diagnóstico por imagen. Permite una visualización de gran detalle con dosis de radiación optimizadas para el paciente.

El contrato no solo cubre el suministro de equipos médicos. También integra soluciones de postprocesado clínico, programas de formación para el personal e investigación conjunta.

El acuerdo garantiza el mantenimiento evolutivo de la tecnología durante la próxima década. Hospiten busca así asegurar la máxima eficiencia operativa y precisión diagnóstica en sus instalaciones.

Pedro Luis Cobiella, vicepresidente de Hospiten, afirma que el centro de Boadilla "es una expresión clara de nuestra visión de futuro, apostando por la tecnología más avanzada como palanca para ofrecer una medicina más precisa, eficiente y, sobre todo, más humana".

Por su parte, Alberto Martínez, director general de Siemens Healthineers, destaca que la colaboración "incorpora soluciones de última generación en diagnóstico por imagen y terapias avanzadas que contribuyen de forma positiva a la precisión, la eficacia y la calidad asistencial de los pacientes de Hospiten".

Esta colaboración se enmarca en el plan de modernización global de Hospiten. El grupo busca consolidar su red hospitalaria mediante la adopción de innovaciones disruptivas.

Hospiten opera actualmente 20 hospitales en cinco países diferentes. Con más de 55 años de trayectoria, la compañía refuerza ahora su posicionamiento en el mercado español.

El nuevo hospital de Madrid Boadilla funcionará como un ecosistema tecnológico integral. El centro ha sido concebido para marcar un estándar en terapias avanzadas y diagnóstico.

Siemens Healthineers aportará su experiencia global en gemelo digital e inteligencia artificial. Ambas organizaciones apuestan por transformar el sistema sanitario mediante la excelencia en los procesos.