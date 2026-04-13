El repunte de costes que afronta la sanidad privada provocará nuevas subidas de primas del seguro de salud

Las claves nuevo Generado con IA El aumento de costes en materias primas, tecnología sanitaria y escasez de personal está elevando los precios en la sanidad privada española. Las primas de los seguros de salud subirán en España un 8% en 2026, según la consultora Aon, superando ampliamente la inflación general. El envejecimiento y crecimiento de la población, junto con demoras en la sanidad pública, incrementan la demanda de servicios privados, generando incluso listas de espera en ciudades como Madrid y Barcelona. Las compañías privadas están invirtiendo en ampliaciones y nuevas aperturas, pero el encarecimiento de construcción y personal dificulta contener el alza de las primas.

La atención sanitaria cada vez es más cara. Al aumento del coste de determinadas materias primas (como ciertos productos y tecnologías sanitarias, que se vuelven a disparar por episodios como la guerra en Irán), hay que sumar las escasez de médicos y enfermeras en España.

Lo cual eleva el precio que tiene que pagar la sanidad privada para contar con ellos en sus plantillas. Esto está provocando importantes presiones de costes que, según fuentes del sector, obligarán a que las primas de los seguros de salud sigan aumentando. Y en cifras muy por encima de la inflación general.

Los datos de Aon apuntan en esta dirección. La consultora avisa, por ejemplo, de que este 2026 las primas del seguro de salud subirán en España un 8%.

Un ritmo de crecimiento que va a continuar en próximos años.

Se trata de un fenómeno que es multifactorial. La población está aumentando, pero también envejeciendo. Esto lleva a una mayor frecuentación y uso de los servicios sanitarios. Y por tanto, de los costes de esta atención.

En este contexto, y ante las demoras en la sanidad pública, la demanda no hace más que incrementarse. En determinadas áreas, como Madrid o Barcelona, la sanidad privada empieza a acumular listas de espera relevantes en servicios como el de traumatología.

Por ello, en este contexto, el sector sigue creciendo. Los ejemplos son constantes. Quirón (cuya matriz es el grupo alemán Fresenius) prevé ampliar varios centros y construir nuevos en 2026. Sanitas anunciaba la apertura de al menos tres nuevos hospitales (dos en colaboración con Mapfre) hasta 2029. Y HM Hospitales, Vithas y Ribera continúan creciendo y ampliando sus redes.

Sin embargo, el precio de ampliarlas también sube. Como ya contó este periódico, los importes de las materias primas de construcción (ya sea para nuevos inmuebles o para reformarlos y ampliarlos) ya sube este año hasta un 12% por el impacto de la guerra en Ucrania.

A esto se suma el coste de mantener y mejorar las plantillas. "El kilo de médico y de enfermera ha subido mucho estos años", lamenta un gestor de la sanidad privada, que recuerda que la escasez de profesionales sanitarios que afronta España también le pasa factura a la sanidad privada.

Esto, sumado a otros factores (como el aumento del precio de otros suministros), provoca que los costes prestacionales suban muy por encima del IPC. "La situación es muy compleja", añade la fuente citada.

Y todo esto repercute en las primas. "Tenemos que dar estabilidad al mercado e intentar que las primas no suban más de lo que tengan que subir y contener el gasto médico", decía hace unos días Carlos Jaureguizar, CEO de Sanitas, durante la presentación de resultados de la compañía.

Por ahora, las herramientas con las que se está solventando esta situación son mejoras de eficiencia. "Nos estamos enfocando hacia un sistema más eficiente e intentar reducir este incremento de primas que se produce de manera general por la inflación médica", añadía.

Una situación que se está abordando como fórmulas como la digitalización y determinada automatización de procesos. Y también procesos de inteligencia artificial para acelerar ciertas actividades.

¿Será suficiente para contener el coste de los seguros? La respuesta estará en la evolución de las primas.