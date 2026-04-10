Los sindicatos cumplen su promesa: solicitan la mediación ante "el bloqueo" del convenio de oficinas de farmacia

La patronal rechaza reducir el preaviso por cese voluntario, una exigencia que los trabajadores consideran un obstáculo para la movilidad y el desarrollo profesional.

Los sindicatos denuncian también la propuesta de jornada laboral, que consideran perjudicial para la conciliación, y la eliminación de permisos retribuidos en días festivos.

El principal punto de desacuerdo es la actualización salarial, ya que la patronal ofrece incrementos insuficientes para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Los sindicatos UGT, CCOO y Fefane han solicitado la mediación administrativa ante el SIMA para desbloquear la negociación del nuevo convenio de oficinas de farmacia.

Los sindicatos (UGT, CCOO y Fefane) han cumplido su promesa: la mediación ya está solicitada para resolver "el bloqueo" en el que actualmente se encuentra el nuevo convenio de oficinas de farmacia. Así lo señalan fuentes sindicales en un comunicado.

De esta manera, las organizaciones han solicitado la mediación administrativa ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) este pasado jueves con el objetivo de lograr un acuerdo lo más pronto posible.

"Esta medida responde al profundo desacuerdo con la última oferta presentada por la patronal, FEFE, la cual los sindicatos califican de inasumible al no responder a las necesidades reales de los profesionales asalariados del sector", precisan.

Tras casi un año y medio, la negociación está encallada debido al distanciamiento sobre cuatro ejes fundamentales que la representación de los trabajadores considera de vital importancia.

Entre ellos, se encuentra que la actualización salarial es insuficiente. La última propuesta de la patronal plantea incrementos que no garantizan el poder adquisitivo de las plantillas frente a la inflación actual, situando la oferta muy por debajo de las expectativas del sector.

Cabe recordar que el colectivo reclama una subida salarial del 6%, ya que sus salarios no marchan al mismo ritmo que la evolución del IPC.

Por otro lado, está el tema de la jornada laboral. Los sindicatos denuncian que la estructura de jornada propuesta por los empresarios pone en riesgo la conciliación de la vida personal y laboral, "dotando a la patronal de una flexibilidad excesiva y perjudicial para las condiciones del empleado/a".

También, denuncian un descenso de horas "trampa". Bajo la apariencia de una reducción de la jornada anual, la propuesta esconde la eliminación de los permisos retribuidos de las jornadas vespertinas de 24 y 31 de diciembre, y la mañana del Sábado Santo, ya consolidados en convenios anteriores.

"Se nos ofrece trabajar menos horas sobre el papel, pero a cambio de perder derechos y descansos que ya habíamos ganado",señalan fuentes sindicales.

Preaviso por cese

La patronal se niega, según los sindicatos, a reducir el número de días de preaviso exigidos por cese voluntario.

Una medida que los trabajadores consideran "anacrónica" y que dificulta la movilidad laboral y el desarrollo profesional en el sector, así como "un excesivo lastre" para la persona interesada en dejar su puesto de trabajo.

"Estamos hartos de esperar, de trabajar el texto con alternativas, y de recibir propuestas que, lejos de mejorar nuestras condiciones, pretenden recortar derechos adquiridos", afirman los representantes sindicales.

Con todo, la decisión de mediación busca forzar un cambio de postura en la patronal para evitar una escalada del conflicto que podría derivar en un empeoramiento de la situación en los centros de trabajo a nivel nacional.

La parte sindical espera que, con un procedimiento mediador, "la patronal entienda y asuma que el futuro de la oficina de farmacia pasa necesariamente por la dignificación de sus profesionales y la mejora real de sus condiciones sociolaborales", terminan.