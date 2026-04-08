Los MIR amenazan con ir a la huelga si Sanidad no impone un máximo de cuatro días de guardia al mes

Exigen al menos siete horas semanales protegidas para formación y reducir la dependencia económica de las guardias.

Las principales demandas del colectivo incluyen una jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales y limitar las guardias presenciales mensuales.

Los médicos internos residentes (MIR) amenazan con ir a la huelga si Sanidad no limita las guardias a un máximo de cuatro al mes.

Los MIR lanzan un ultimátum a Sanidad: irán a la huelga si el departamento no incorpora sus reivindicaciones en la nueva reforma de las condiciones laborales de los residentes (que ya ha cerrado el periodo de consulta pública previa).

Entre esas peticiones está la de limitar las jornadas de guardia a un máximo de cuatro al mes. Así lo confirman fuentes de la Asociación MIR (AME) a este diario.

"Si no estamos viendo que el tiempo pasa, que hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo muy importante en los últimos años, como ocurre en el caso de los residentes de Reino Unido (que actualmente están en huelga). Por tanto, nos planteamos la convocatoria de huelga estatal si no se materializan estas peticiones próximamente", aseguran fuentes de la AME.

En el pasado mes de diciembre, el departamento inició la reforma del Real Decreto 1146/2006, que regula la relación laboral del personal en Formación Sanitaria Especializada (FSE), para limitar sus jornadas.

Después de esto, la Asociación tuvo una reunión con el nuevo director de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, en la que salieron a relucir sus reivindicaciones y se debatió sobre la polémica que ha rodeado al MIR 2026.

Entre las principales demandas del colectivo (que también se presentaron en el periodo de consulta pública) está la de establecer una jornada ordinaria de 35 horas semanales o limitar las guardias presenciales a un máximo de cuatro al mes para no superar el anual de horas trabajadas fijadas por la normativa europea.

También, reclaman avanzar hacia un modelo retributivo que reduzca la dependencia económica de la "explotación de las guardias", así como reforzar el reconocimiento económico de tutores y colaboradores docentes.

Y garantizar un tiempo formativo protegido, proponiendo al menos siete horas semanales dedicadas a formación.

Ya en su momento, el Ministerio de Sanidad aclaró a la AME que estaban estudiando distintas vías para mejorar la retribución de los residentes, incluyendo la posibilidad de desarrollar complementos formativos de carácter estatal, aunque parte de estas competencias dependen de las comunidades autónomas.

No obstante, todo se podrá comprobar cuando el texto esté finalmente cerrado. En la actualidad, el departamento se encuentra redactando el borrador definitivo.