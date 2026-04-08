La matriz de Quirón, Fresenius, planea abrir nuevos hospitales y ampliar sus centros en España durante 2026

El grupo también busca mejorar el intercambio de conocimientos entre hospitales de España y Alemania e impulsar áreas innovadoras con herramientas digitales.

Fresenius destaca el potencial de consolidación del sector privado en España y presume de liderar el mercado con Quirón, con una cuota del 13%.

La compañía prevé que el mercado hospitalario privado español siga creciendo, impulsado por el aumento de asegurados privados, especialmente de mayores ingresos.

Fresenius, matriz de Quirón, planea abrir nuevos hospitales y ampliar centros en España en 2026 para responder a la creciente demanda asistencial.

La empresa matriz del gigante hospitalario Quirón, Fresenius, planea extender su red de centros en España a lo largo de 2026. Concretamente, la compañía tiene la intención de abrir nuevos centros y extender algunos de los que ya tiene para atender la demanda asistencial creciente que hay en nuestro país.

Así lo indica el Annual Report 2025 que acaba de lanzar Fresenius. En él, el grupo alemán concreta los planes que tiene para su negocio hospitalario, Helios, en España. Que es prácticamente en su totalidad Quirón.

"En España, prevemos que la demanda de servicios hospitalarios y otros servicios sanitarios seguirá aumentando", indica el texto.

"Nuestro objetivo es integrar aún mejor nuestra diversa gama de servicios hospitalarios y ambulatorios, así como ampliarlos a toda nuestra red de centros. Consideraremos la construcción de nuevas clínicas y la ampliación de los hospitales existentes", añade.

"El creciente número de pacientes con seguro privado abre oportunidades de crecimiento para Helios España, con una asignación de capital muy precisa y específica para la futura expansión y construcción de hospitales", concreta la compañía.

En el informe, el grupo sanitario anticipa que "el mercado hospitalario privado en España en 2026 seguirá creciendo" gracias a los nuevos asegurados, especialmente las "personas con mayores ingresos y aquellas que buscan tiempos de espera más cortos".

De hecho, Fresenius insiste en que esta cantera de nuevos clientes "debería abrir oportunidades para los operadores privados en el futuro".

"Indicadores relevantes, como el gasto sanitario nacional y la densidad de camas, señalan el potencial de desarrollo del mercado en el sistema sanitario español en comparación con otros países de la Unión Europea", añade la compañía alemana.

Por ello, "el mercado hospitalario privado español, altamente fragmentado, ofrece un mayor potencial de consolidación". Un mercado en el que Fresenius presume de ser líder mediante Quirón, "con una cuota de mercado de alrededor del 13%".

Dentro de los planes de Fresenius se cuenta también mejorar el intercambio de "conocimientos y experiencias" entre sus hospitales de España y Alemania. También afirma que va a desarrollar áreas de negocio "innovadoras" mediante herramientas digitales.

Como ya adelantó este periódico, la facturación en España de Helios, el negocio hospitalario de Fresenius y matriz a la que pertenece Quirónsalud, volvió a registrar resultados positivos en 2025. Los ingresos aumentaron un 7%, hasta los 5.429 millones de euros.