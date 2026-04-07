Sanidad hace esperar a los aspirantes MIR: no conocerán la fecha oficial de elección de plaza hasta la próxima semana

Dermatología, Cirugía Plástica y Oftalmología son las especialidades más demandadas, agotando sus plazas en los primeros días de elección.

La incorporación a las plazas adjudicadas está prevista para la primera quincena de junio, tras superar un reconocimiento médico obligatorio.

El proceso de elección de plazas comenzará a finales de abril, con una primera ronda presencial y una segunda fase telemática para cubrir vacantes o renuncias.

Los aspirantes a la Formación Sanitaria Especializada conocerán la fecha oficial de elección de plaza el lunes 13 de abril, dos semanas más tarde que el año anterior.

Una semana más de espera. Los aspirantes de la Formación Sanitaria Especializada (FSE) —el sistema que incluye el MIR y el resto de pruebas para residentes— conocerán finalmente la fecha oficial de la elección de plazas el próximo lunes 13 de abril, según ha podido saber este diario.

Esto supone dos semanas después en comparación con la convocatoria del año anterior.

Así, se espera que ese periodo de elección comience a finales del mes de abril. El proceso se dividirá en dos fases, la primera ronda será presencial.

Un mes después de la incorporación se realizará una nueva convocatoria de adjudicación dirigida a cubrir aquellas plazas que hayan quedado vacantes o queden libres por renuncia expresa.

Este procedimiento se llevará a cabo por medios telemáticos y toda la información se detallará en la correspondiente resolución de adjudicación de plazas.

La incorporación a la plaza adjudicada será, previsiblemente, durante la primera quincena de junio.

Con todo, es importante resaltar que las personas aspirantes tengan en cuenta que, antes de firmar el contrato de residencia, deben haber superado un reconocimiento médico obligatorio realizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del centro donde vayan a incorporarse.

Más demandadas

Para el proceso de selección queda ya muy poco y los futuros residentes ya están barajando cuál será la especialidad idónea para su formación. Como cada año, Dermatología y Cirugía Plástica son las más demandadas. Estas suelen agotarse durante los primeros días de elección.

En el caso de la primera, agotó sus 131 plazas el primer día en la convocatoria de 2025. Cirugía Plástica terminó de adjudicar sus 55 plazas el segundo día.

Y la tercera especialidad que completó antes sus plazas fue Oftalmología. Ocurrió en la sesión de elección del 8 de mayo, es decir, el cuarto día del periodo ordinario.