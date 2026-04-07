HM Hospitales consolida su red asistencial con más de 4,6 millones de consultas externas y 800.000 urgencias atendidas

Las claves nuevo Generado con IA HM Hospitales ha superado las 4,6 millones de consultas externas y 800.000 urgencias atendidas en 2025, un 12% más que el año anterior. El grupo realizó más de 127.600 intervenciones quirúrgicas, 15,2 millones de estudios de laboratorio y 1,8 millones de pruebas radiológicas. La mortalidad ajustada por complejidad se sitúa en 0,72, con una mejora del 28% en supervivencia frente al estándar nacional, destacando reducciones significativas en mortalidad por ictus y neumonía. Madrid lidera la actividad asistencial del grupo, mientras que Cataluña, Galicia, Castilla y León y Andalucía muestran consolidación y crecimiento en volumen y especialización.

HM Hospitales ha superado las 4,6 millones de consultas externas y las 800.000 urgencias atendidas en 2025, con un incremento del 12% en comparación con el año anterior que viene acompañado de una mayor demanda asistencial con patologías cada vez más complejas.

Así, la actividad se completa con más de 127.600 intervenciones quirúrgicas, de las que más de 50.400 son de cirugía mayor ambulatoria, con casi 118.000 altas hospitalarias y más de 4.600 nacimientos.

La actividad diagnóstica tampoco se queda atrás con más de 15,2 millones de estudios de laboratorio y más de 1,8 millones de pruebas radiológicas.

"Esto refuerza la capacidad del grupo hospitalario para ofrecer una medicina de alta resolución basada en el diagnóstico precoz y la precisión clínica", señala la compañía en un comunicado.

"Esta capacidad no sólo permite anticipar y precisar mejor los procesos, sino que es clave para reducir la variabilidad, evitar estancias innecesarias y avanzar hacia un modelo más eficiente, donde cada intervención esté justificada por el valor que aporta al paciente".

Además, ha cerrado el ejercicio de 2025 con un índice de mortalidad ajustada por complejidad del 0,72, según el algoritmo del Ministerio de Sanidad.

"En HM Hospitales trabajamos para ofrecer la máxima seguridad a nuestros pacientes. Producto de ello y de la propia forma de hacer medicina que tenemos, el algoritmo de ajuste de riesgos del Ministerio de Sanidad nos sitúa con una mejoría del 28% en supervivencia frente al estándar del modelo de referencia nacional (siendo 1 su valor). Esto es un éxito colectivo que nos motiva a seguir mejorando cada día", ha manifestado Cristobal Belda, director general médico de la compañía.

Alta complejidad

La evolución del modelo asistencial de HM Hospitales se refleja en el desempeño clínico en patologías de alta complejidad, donde los resultados obtenidos evidencian una mejora significativa en los indicadores de salud.

En el ámbito cardiovascular, el tratamiento del infarto agudo de miocardio presenta resultados alineados con los estándares esperados (ratio de mortalidad de 0,99), mientras que en insuficiencia cardiaca se registra una mortalidad del 16% inferior a la media (0,84) y en ictus una reducción del 29% (0,71).

Esta evolución también se observa en patología respiratoria, donde la mortalidad por neumonía se sitúa un 32% por debajo de la esperada (0,68), "reflejo de la mejora continua en los protocolos clínicos, la coordinación asistencial y la capacidad de respuesta de los equipos".

En el ámbito obstétrico, el grupo mantiene un porcentaje de cesáreas inferior al 15% en embarazos de bajo riesgo, en línea con las recomendaciones internacionales. Este dato evidencia una práctica asistencial orientada a la seguridad materno-fetal y a la reducción de intervenciones innecesarias.

Por territorios

El crecimiento asistencial por territorios "se ha producido de forma equilibrada en el conjunto de la red", según asegura el grupo hospitalario. Así, Madrid continúa siendo el principal polo asistencial, con más de 60.000 altas hospitalarias y más de 460.000 urgencias atendidas, además de 2,5 millones de consultas.

En Cataluña, el crecimiento sostenido de la actividad ambulatoria, con cerca de 900.000 consultas externas, pone de manifiesto la consolidación del modelo asistencial en este territorio, especialmente en el ámbito de la atención especializada.

Por su parte, Galicia y Castilla y León mantienen un elevado volumen quirúrgico y hospitalario. Y en Andalucía, el Hospital HM Málaga anota más de 49.000 urgencias atendidas.

"Este desarrollo territorial pone de manifiesto la fortaleza de un modelo en red que permite ofrecer una atención homogénea, coordinada y basada en los mismos estándares clínicos en todos sus centros, garantizando así una respuesta asistencial eficiente y de calidad con independencia del territorio".