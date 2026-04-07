Donte Group nombra a Emilio Saracho presidente no ejecutivo y constituye su nuevo Consejo de Administración

El nombramiento coincide con la reciente venta de Donte Group al fondo canadiense OTPP y el avance del plan estratégico 2030 de la compañía.

Saracho fue consejero de Inditex durante 13 años y actualmente es Senior Advisor en Altamar Advisory Partners y JPMorgan para grandes operaciones en EMEA.

Emilio Saracho cuenta con una amplia experiencia en banca de inversión internacional, habiendo ocupado altos cargos en JPMorgan, Goldman Sachs y Banco Santander.

Donte Group ha nombrado a Emilio Saracho como presidente no ejecutivo de su Consejo de Administración, en sustitución de Richard Golding.

Donte Group —compañía que opera bajo las marcas Vitaldent, Moonz, Smysecret y Maex— ha anunciado el nombramiento de Emilio Saracho como presidente no ejecutivo del Consejo de Administración durante este martes.

El economista español sustituirá a Richard Golding en la presidencia. Saracho cuenta con una dilatada trayectoria en la banca de inversión internacional.

Ha ocupado puestos de alta dirección en JPMorgan, donde fue presidente para España y Portugal y, posteriormente, vicepresidente mundial de JPMorgan Chase, en Goldman Sachs y en Banco Santander.

Saracho atesora, asimismo, una destacada experiencia como consejero. Fue miembro del Consejo de Administración de Inditex durante 13 años.

En la actualidad, es Senior Advisor en Altamar Advisory Partners, la división de banca de inversión de AltamarCAM Partners, y a principios de 2025 se reincorporó a JPMorgan como Senior Advisor en grandes operaciones en la región EMEA.

"Es un honor incorporarme como presidente del Consejo de Administración de Donte Group, una compañía que comparte mi compromiso con el crecimiento sostenido a través de la innovación y la excelencia. Espero con ilusión poder aportar mi experiencia, mientras el grupo sigue trabajando para servir mejor a sus pacientes” ha asegurado Saracho en un comunicado.

“La capacidad de atraer a un presidente del consejo de este nivel es un reflejo de la trayectoria de crecimiento de este grupo. Nos complace enormemente contar con Emilio en nuestro Consejo, y su incorporación llega en un momento de gran dinamismo para nuestra empresa,” ha señalado Javier Martín Ocaña, consejero delegado.

Este nombramiento, según señala el grupo, se produce en un momento en que la organización avanza en la ejecución de su plan estratégico 2030. Todo esto ocurre después de haber cerrado la venta de la compañía al fondo de pensiones canadiense Ontario Teacher's Pension Plan (OTPP).

En el marco de los objetivos de crecimiento contemplados en dicho plan, aspira a escalar su transformación y ampliar su impacto a través del crecimiento sostenible de su red de clínicas, la mejora de la experiencia del paciente y la innovación.