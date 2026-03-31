Pablo Gallart, CEO de Ribera: "A pesar de todo el ruido con Torrejón, hemos tenido nuestro mejor año en 2025"

Las claves nuevo Generado con IA Pablo Gallart confirma que su cargo como CEO de Ribera ya es definitivo y que la empresa ha vivido su mejor año en 2025 pese a la polémica en Torrejón. La compañía defiende la legalidad y ética de su gestión en el Hospital de Torrejón, negando cualquier discriminación entre pacientes y rechazando la reutilización de material de un solo uso. Ribera ha aumentado su actividad un 15% en 2025, con 3,7 millones de actos asistenciales, inversiones de 41 millones de euros y presencia en cinco países. La empresa apuesta por la colaboración público-privada y prevé que en España aumenten las concesiones sanitarias de cinco a unos veinte en los próximos cinco años.

Pablo Gallart recibe a EL ESPAÑOL-Invertia "dispuesto a hablar de todo", y pronuncia ese "todo" con la profundidad que requiere la vorágine de acontecimientos que ha vivido su empresa sanitaria desde que llegó al cargo de CEO hace menos de un año.

La ubicación de su despacho, en la señorial planta 11 del Sorolla Center de Valencia, sorprende al autor de estas líneas. "El despacho de Alberto de Rosa no estaba aquí cuando vinimos la última vez..."

"Eso será porque vinisteis antes de que nos cambiáramos a esta parte de la planta. Pero sí estaba aquí", reconoce, y aprieta a continuación los labios.

Su gesto transmite el pesar de quien trata de pasar página tras un doloroso episodio. Pero tan solo concede unos segundos a esa melancolía. La corta con una palmada hueca y una sonrisa.

Han pasado unos meses muy intensos, con un sonoro intento de estafa a Ribera, el cese fulminante de su presidente y la CEO de la empresa, su llegada al puesto de forma interina, la filtración de audios suyos y correos electrónicos con información sensible sobre la compañía, importantes operaciones corporativas... ¿Cómo los ha vivido?

Sí, han pasado ya diez meses desde mi nombramiento. Sabía que la función de CEO tiene su exigencia. Somos una de las principales empresas de la Comunidad Valenciana, tenemos 9.200 trabajadores ahora y estamos como gestores en cinco países -además de participar en dos hospitales público privados de Perú sin tener la mayoría accionarial-.

Ribera siempre ha sido muy mediática. Es cierto que este año ha sido muy movido, pero conocía la exigencia del puesto y, cuando lo acepté, sabía lo que supone ser el CEO de Ribera Salud. Lo medité antes de tomar la decisión definitiva. Llevo más de 25 años en esto. Cabe recordar que fui el primer profesional que entró en Ribera Salud y que ya había sido consejero delegado entre el año 2003 y 2005 o 2006. Llevo toda la vida en Ribera.

"Ribera anunció un organigrama interino. Pero ya me he decidido al cien por cien, y la empresa, también, y soy CEO definitivo desde hace varios meses"

En el comunicado inicial se le daba cierto carácter de provisionalidad a su nombramiento. ¿El organigrama un año después sigue siendo provisional?

Es cierto que se anunció un organigrama interino. Cuando los accionistas me ofrecieron asumir la posición de CEO, yo sabía lo que supone serlo en una empresa tan grande y mediática como Ribera. Antes de tomar una decisión definitiva, quería hacerlo con responsabilidad. Ya me he decidido al cien por cien, y la empresa, también, y soy CEO definitivo desde hace varios meses. La posición ya está consolidada.

¿Por qué se produjo ese cese fulminante de Alberto de Rosa y Elisa Tarazona?. Fue justo después de publicar este periódico el intento de 'fraude del CEO' que sufrió Ribera, y la nota de prensa en la que lo anunciaron contenía un párrafo bastante duro hacia los responsables salientes. ¿Les responsabilizan de esa filtración?

La salida de los anteriores directivos obedece a una decisión del Consejo de Administración por motivos objetivos. Somos una empresa multinacional con una gobernanza muy sólida y este tipo de decisiones se tomaron de forma rigurosa. Hace un año que han salido estas personas; para nosotros es ya pasado. Ahora estamos en una nueva etapa, con una nueva gobernanza y un comité directivo totalmente renovado.

Permíteme que no profundice, porque no me corresponde hablar de gente que ya no pertenece a la organización y todavía hay procedimientos judiciales abiertos. Por cautela, prefiero no ahondar en los motivos. Tan solo he dicho que son motivos objetivos, y así fueron. Damos por concluida esa etapa y estamos muy ilusionados con el proyecto, contando con un equipo en el que hemos incorporado a nueva gente.

Pablo Gallart, CEO de Ribera. Vicent Bosch

¿Qué procedimientos judiciales hay abiertos?. Entiendo que son contra Alberto y/o Elisa ¿Es un tema puramente laboral o es también por mala praxis empresarial?

Lo cierto es que esto no es anómalo. Cuando se producen este tipo de salidas, en ocasiones se resuelven en instancias judiciales. Hay abierto un arbitraje que el tiempo dilucidará; será un juez el que determine esas disputas. Permíteme que no sea muy explícito, tan solo que están en instancias judiciales y no tenemos mucho más que decir. Son temas legales y judiciales, puedes imaginar tú mismo de qué puede tratarse. Son procesos que están en curso y no me corresponde hablar ahora de esos detalles.

Lo cierto es que Ribera se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la mala praxis de sus anteriores ejecutivos. Tras filtrarse el audio suyo sobre la gestión del Hospital de Torrejón, atribuyeron ustedes mismos esa filtración a un familiar de los exdirectivos. ¿Fueron ellos?

Lo primero que quiero decir es que en Torrejón tenemos una plantilla excelente. Trabajan 1.000 profesionales de una calidad y un compromiso que han demostrado siempre en los 15 años que lleva abierto el hospital, dando una calidad asistencial formidable que ha situado a Torrejón como referente en la Comunidad de Madrid, recientemente incluido en la lista de mejores hospitales de España.

Lo que más me ha dolido de todo este proceso es que alguien haya tratado de cuestionar el buen hacer de los profesionales de Torrejón y de los 9.000 empleados del grupo. Somos una empresa que siempre hemos demostrado con datos la calidad del servicio que prestamos y la ética con la que nos hemos movido.

Dicho esto, el episodio que mencionas tiene que ver con la difusión de una grabación no consentida de una reunión de trabajo, que ha sido editada, manipulada y publicada. Afortunadamente, tenemos el audio íntegro, de una hora y veinte minutos, hemos ido al notario y hemos levantado acta notarial.

"Es conocido que la grabación se hizo por alguien con cierta familiaridad con el equipo anterior, y hasta ahí puedo leer, porque está judicializado"

Evidentemente, el sentido del audio no tiene nada que ver con lo que inicialmente se difundió; el contenido no tiene nada que ver con el mensaje que realmente se quiso dar. Los datos están ahí, Torrejón tiene unas listas de espera formidables que se han mejorado en 2025.

El año pasado se hicieron 40 auditorías y nunca se ha detectado ninguna irregularidad. Todo es interpretable, pero los datos están ahí. Es conocido que la grabación se hizo por alguien con cierta familiaridad con el equipo anterior, y hasta ahí puedo leer, porque es algo que está judicializado.

Me gustaría que quedara claro el mensaje de que Torrejón es uno de los mejores hospitales de España, y lo que realmente me duele a mí, como representante de la empresa, es que alguien haya pretendido atacar la profesionalidad y el buen trabajo de sus profesionales.

Aprovecho por cierto para agradecer en esta entrevista a la Comunidad de Madrid la defensa que hicieron del hospital de Torrejón desde el primer momento, tanto la consejera de Sanidad, Fátima Matute, como la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, poniendo en valor la labor de los profesionales y los datos asistenciales y de calidad del Hospital de Torrejón.

En el audio usted hace reflexiones que parecen contradictorias. Trascendió primero solo la parte sobre la supuesta elección por parte de Ribera de los pacientes más rentables, los de fuera del ámbito de Torrejón. Por contra, en el audio completo, usted reconoce que no se le va a ganar dinero a la concesión hasta 2039.

Nosotros somos sanitarios, llevamos toda la vida trabajando con la administración y prestando a nuestros pacientes un servicio de la mejor calidad. Estamos muy comprometidos con el sistema sanitario español y somos muy responsables por obligación, como debería ser cualquier gestor que maneja fondos públicos.

No está reñida la ética con la responsabilidad y la sostenibilidad. Hemos invertido más de 500 millones en las cuatro concesiones que hemos liderado desde 2003: Alzira, Torrevieja, Denia y Elche. Y hemos ahorrado 2.700 millones de euros a las arcas públicas, con datos objetivos emitidos por la propia Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana en 2017, cuando estaba dirigida por Compromís.

Ese informe es demoledor y dice de forma palmaria que la colaboración público-privada invierte más que la gestión directa, y que supone un ahorro de 45 millones al año en cada concesión, da mejores indicadores de salud, menores listas de espera y mayor satisfacción del paciente.

Cualquier persona que maneje recursos públicos está obligada a hacerlo de la forma más responsable y sostenible, teniendo como objetivo dar la mayor calidad asistencial. Si te has oído el audio entero, habrás podido observar que para nosotros la calidad asistencial es incuestionable. Siempre tendremos que dar un servicio que esté por encima de cualquier prestación pública directa.

"Atraer pacientes de fuera de la población adscrita es legal y beneficioso para todo el sistema, ya que ayuda a reducir la lista de espera global"

Entiendo entonces que la búsqueda de pacientes fuera del ámbito de Torrejón, según usted, defiende que es lógica, legal y que forma parte del propósito de Ribera.

Totalmente. La bondad del modelo de colaboración público-privada es que somos parte del sistema. La Comunidad de Madrid tiene de las mejores listas de espera de todo el territorio nacional, y precisamente allí es donde más ejemplos de colaboración público-privada tenemos, con cinco hospitales.

Esa colaboración ayuda a reducir la lista de espera de la Comunidad de Madrid en su conjunto. Porque, además de dar una calidad al menos igual a la gestión pública directa, tiene una eficiencia que permite atraer pacientes de otras áreas, no solo de su población adscrita. Eso no solo es legal, sino que es beneficioso para todo el sistema sanitario, ya que ayuda a reducir la lista de espera global.

Pablo Gallart, CEO de Ribera, en su despacho. Vicent Bosch

Sobre esta cuestión, se les ha acusado de tener dos listas de espera distintas, una A y una B, una menor para seducir a los clientes de fuera por ser más rentables para Ribera. ¿Esto es real?

Nosotros no diferenciamos a los pacientes. La sanidad para nosotros es única, no hay paciente privado ni paciente público. Tratamos igual a todos. Nunca hemos discriminado por origen o adscripción, si son o no cápita.

A un médico no se le puede dar ninguna indicación; decide lo que hace de acuerdo a su código deontológico, en el que nosotros no hemos influido ni podremos influir jamás. Cuestionar eso indirectamente es cuestionar al profesional, y para nosotros los profesionales de Torrejón son un ejemplo. Agradezco también el compromiso y el comunicado que hicieron todos los jefes de servicio y coordinadores de enfermería, confirmando su ética y profesionalidad.

¿Cómo es posible que den por hecho que van a estar hasta 2039 sin obtener un rédito empresarial legítimo en esta concesión? ¿Le parece esto bien Vivalto Santé? ¿Por qué se da esa circunstancia tan larga en el tiempo en Torrejón?

Precisamente, con esa frase se deja muy clara la lealtad de Ribera Salud y el compromiso con el sistema sanitario y con la Comunidad de Madrid. Queda clarísimo que el objetivo siempre ha sido y será la calidad asistencial a nuestros pacientes antes que cualquier rentabilidad. Todo el grupo Vivalto Santé y Ribera nos regimos por un código ético incuestionable y estamos dispuestos a sacrificar cualquier rentabilidad a favor de nuestros pacientes.

Ninguna empresa va a renunciar a tener rentabilidad, pero lo que dice el audio es que siempre daremos la mejor calidad posible y con un estándar cuanto menos igual a la buena calidad que da el sistema de salud de Madrid. Esa frase desmonta cualquier crítica de que Ribera antepone la rentabilidad a la seguridad o a la buena prestación del servicio. Es palmaria y habrás observado que se omitió del audio inicial.

"Vivalto Santé no está haciendo eficiente Ribera para venderla. Cualquier gestor de recursos públicos está obligado a hacer un uso responsable y a buscar la eficiencia"

Ambas argumentaciones llevan a la suspicacia de que están haciendo eficiente la compañía para venderla. ¿Hay algo de cierto en esto?. ¿Está Vivalto Santé de salida en Ribera?

Desde luego que no. Como cualquier empresa, y te lo he dicho antes, cualquier gestor de recursos públicos está obligado a hacer un uso responsable y a buscar la eficiencia con la excelencia asistencial. Esto no se hace ni para aumentar rentabilidad ni para aumentar el valor. Vivalto Santé no está vendiendo nada.

Hay una alusión en el audio a Quirón y a la posición fuerte que tiene en Madrid. ¿Les ha generado alguna controversia con este competidor o dentro de la patronal? ¿Han tenido que explicar esta mención en la filtración?

Mi relación con Quirón es excelente, siempre lo ha sido, y no hay nada en el audio que vaya contra ellos. Quirón es un operador que también está en el mundo de la colaboración público-privada. De hecho, somos los dos principales operadores en Iberia, somos los referentes. A los operadores sanitarios nunca los he considerado ni competidores ni rivales. La relación de Ribera y Quirón es extraordinaria, tengo una relación excelente con sus directivos.

"Ribera Salud no reutiliza ni catéteres ni ningún otro material fungible de un solo uso. Te lo digo de una forma totalmente rotunda, sin ninguna duda"

Vamos a los correos electrónicos de Ribera que también se han filtrado. ¿Han reutilizado catéteres en algún hospital gestionado por ustedes?

Ribera Salud no reutiliza ni catéteres ni ningún otro material fungible de un solo uso. Te lo digo de una forma totalmente rotunda, sin ninguna duda. Tenemos procedimientos, protocolos, auditorías y controles internos que garantizan la seguridad de los pacientes de una forma muy rigurosa.

¿Cómo se explica entonces esa literalidad de los correos que detallan cómo se realiza esa práctica en el Hospital del Vinalopó para, supuestamente, replicarla en Torrejón? ¿Han encontrado una explicación a que eso se plasme en un correo electrónico?

Hacemos controles internos y auditorías regulares. La propia Conselleria de Sanidad hizo su auditoría en enero y la conclusión es exactamente la misma. Ni Vinalopó ni ningún otro de los 14 hospitales que tiene el grupo Ribera Salud reutiliza catéteres ni otro material. Te lo digo de forma contundente: no se utiliza este tipo de material, las auditorías son claras y no hay ninguna duda.

Pablo Gallart, CEO de Ribera, durante la entrevista. Vicent Bosch

Anunció usted su renuncia a la gestión en el Hospital de Torrejón, y resulta llamativo, porque sigue usted siendo el CEO de la empresa. ¿Tiene impacto real ese paso a un lado?

Me aparté voluntariamente de la implicación directa en Torrejón para evitar que el ruido mediático afectara a la actividad y la normalidad del hospital. En Torrejón tenemos un equipo muy potente y hemos incorporado una nueva directora general, Sonia Hernández, y un director médico corporativo, Gonzalo Bartolomé.

Son ellos los que van a gestionar realmente Torrejón. Apartarme no fue por la asunción de ninguna irregularidad, que desde luego no hemos cometido, sino que fue una decisión personal para proteger el día a día de las operaciones y evitar que el ruido pudiera afectar al centro.

"En 2025 Ribera Salud ha tenido su mejor año. Hemos aumentado la actividad un 15%, realizando 3,7 millones de actos asistenciales, como cirugías, consultas y pruebas"

La filtración de los audios y los correos han tratado de hacer daño a Ribera en asuntos muy sensibles. ¿Qué le parece, a nivel personal tras tantos años juntos en la empresa, que puedan estar tras ellas los exdirectivos?

La gente que ha salido es ya pasado, hace un año de este suceso. Lo que realmente me duele y me molesta no son los ataques personales a mi reputación. Lo que de verdad me duele es el daño que se ha querido causar al cuestionar a un hospital con unos estándares de calidad tan altos como Torrejón, a sus 1.000 trabajadores y a los 9.200 empleados de Ribera.

Involuntariamente hemos generado muchas noticias, pero Ribera Salud ha tenido su mejor año en 2025. Independiente del ruido mediático, hemos crecido, hemos invertido mucho en el sistema sanitario y hemos mejorado el servicio a nuestros pacientes.

Hemos aumentado la actividad un 15%, realizando 3,7 millones de actos asistenciales, como cirugías, consultas y pruebas. Hemos mejorado las listas de espera de 2024, que ya eran excelentes.

Conseguimos la renovación de la Joint Commission International, que es la acreditación más prestigiosa, en los hospitales de Elche y Povisa. Y lo más importante es la confianza de los pacientes; a pesar del ruido, el 80% de las encuestas de satisfacción nos puntúan entre un 8 y un 10. Hemos invertido 41 millones de euros en infraestructura y tecnología. Además, hemos cerrado cinco adquisiciones y hemos entrado en Polonia -con la adquisición del grupo polaco Multi Med-, por lo que ya estamos en cinco países y con presencia en un sexto, Perú.

"Te hago un augurio: en España, dentro de cinco años, pasaremos de las 5 concesiones existentes que hay ahora a unos 20 nuevos proyectos con fórmulas de colaboración público privada"

Ribera está apostando mucho por la sanidad privada. ¿Lo harán aún más tras lo ocurrido? Justo la intención del Gobierno es restringir la colaboración público-privada en España con su Anteproyecto de Ley de Gestión Pública...

Ribera Salud es un grupo muy diversificado. Somos el único operador de una concesión pública similar a las del modelo Alzira en Cascais, Portugal, y allí el Gobierno va a sacar cinco concesiones más en los próximos meses.

Te hago un augurio: en España, dentro de cinco años, pasaremos de las cinco concesiones existentes que hay ahora a unos 20 nuevos proyectos con fórmulas de colaboración público privada. La sostenibilidad del sistema sanitario español exige esto. Es extraordinaria nuestra sanidad, pero la colaboración público-privada la hace mejor y más sostenible.

Sobre el Anteproyecto de Ley Pública, suscribo al 100% las palabras de las asociaciones sectoriales: la colaboración público-privada no es que sea importante, es que es necesaria. Cualquier reforma debe basarse en qué es mejor para los ciudadanos y apoyarse en datos, más allá de temas ideológicos. Nunca vamos a renunciar al modelo Alzira, forma parte de nuestro ADN.

Hemos invertido 500 millones en el sistema público valenciano y hemos ahorrado 2.700 millones, manteniendo indicadores de calidad excelentes. Es cierto que nos hemos diversificado y llevado años invirtiendo en sanidad privada y en el extranjero, estando en España, Portugal, Eslovaquia, República Checa y Polonia. Pero estamos muy orgullosos de la colaboración público-privada, no vamos a renunciar a ella y la defenderemos siempre.

Pablo Gallart, CEO de Ribera, en su despacho. Vicent Bosch

¿A cuánto asciende el compromiso de inversión de Ribera en Elche tras la renovación de la concesión?

El compromiso de Ribera Salud para los cinco años de prórroga en Elche es de 63,5 millones de euros, lo que supone 80 euros por ciudadano al año. Es un dato objetivo y lo vamos a cumplir. ¿Sabes cuánto invirtió el Gobierno valenciano en los cinco años posteriores a la reversión de Alzira a la gestión directa? 16 euros por ciudadano, frente a los 80 que nos hemos comprometido nosotros.

Además, se ha empeorado un poco la lista de espera en Alzira, mientras que la de Elche es extraordinaria. Ese es el compromiso que siempre hemos tenido con el sistema sanitario y con los pacientes.

Si va a haber 20 concesiones sanitarias en España en los próximos años -o fórmulas similares ¿A cuántas va a aspirar Ribera?

Aspiraremos a todas las que podamos, porque nuestro compromiso con el Sistema Nacional de Salud es grande. En Portugal también queremos crecer con las cinco nuevas concesiones que ha sacado el Gobierno.

El gasto sanitario es creciente por el envejecimiento, la cronicidad y la mayor tecnología. Todas las comunidades autónomas tienen mucho déficit y se tendrán que tomar decisiones basadas en la eficiencia, más allá de la ideología.

Se ha demostrado que la gestión privada es eficiente y suma a una sanidad nacional excelente, ayudando a hacerla más sostenible. No tengo identificados proyectos concretos ahora mismo, pero tengo el convencimiento de que se pondrán encima de la mesa fórmulas de colaboración público-privada.

"Estamos muy por encima de los 900 millones de facturación, lo que supone un crecimiento del 10%. Nuestro objetivo para 2026 es llegar a los mil"

Dice que 2025 ha sido el mejor año en resultados para Ribera. ¿Cuál es la cifra de negocio y el porcentaje de crecimiento respecto a 2024?

Ha sido un año excelente por el crecimiento de la actividad, la inversión en infraestructura y las adquisiciones, lo que se ve reflejado en la facturación. Aún no hemos presentado las cuentas, pero si incorporamos y anualizamos las nuevas adquisiciones, estaremos muy por encima de los 900 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10% respecto a 2024. Nuestro objetivo para el presupuesto de 2026 es llegar a los 1.000 millones de facturación.

¿Cómo están funcionando los nuevos proyectos de Ribera en Valencia, Benidorm o Polonia?

En los últimos cuatro años hemos cerrado unas 15 adquisiciones. Nuestro compromiso con la Comunidad Valenciana es muy firme y la adquisición del grupo HCB de Benidorm, que cuenta con dos hospitales, tres centros médicos y dos centros de diagnóstico, es súper importante y estratégica.

Benidorm fue el primer hospital de la Comunidad Valenciana en obtener la acreditación de la Joint Commission International, reflejo de su apuesta por la calidad. Con esta compra, pasamos de tener dos hospitales a cuatro en la zona, y nos convertimos sin ninguna duda en el segundo operador a nivel nacional.

Es la mayor inversión que ha realizado el grupo Ribera Salud a título individual de un proyecto en toda su historia.

¿Cuál es la cifra oficial de la adquisición?

Estamos sujetos a un acuerdo de confidencialidad y no puedo dar cifras, pero es una compra con un componente estratégico muy grande. La Comunidad Valenciana va a ser uno de nuestros principales hubs a nivel de España, con nuestra empresa tecnológica Futurs en Alicante, el laboratorio central Cialab en Elche, los cuatro hospitales y los centros de salud.