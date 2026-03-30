Ribera supera los 900 M€ de facturación y confirma a Pablo Gallart como CEO tras ocupar el cargo de forma interina

Las claves nuevo Generado con IA Pablo Gallart ha sido confirmado como CEO de Ribera tras ocupar el cargo de forma interina desde mayo de 2025. Ribera ha superado los 900 millones de euros de facturación en el último ejercicio, lo que supone un crecimiento del 10% respecto a 2024. El grupo sanitario cuenta con más de 9.000 profesionales y presencia en España, Centro Europa y Latinoamérica. Gallart niega las acusaciones de priorizar pacientes más rentables y reutilizar catéteres tras la polémica salida de los anteriores directivos.

Pablo Gallart ha concedido a EL ESPAÑOL-Invertia su primera entrevista como CEO de Ribera. En la misma, que será publicada este martes, revela que ha sido confirmado en el cargo por la compañía Vivalto Santé, los accionistas mayoritarios del grupo, tras ocuparlo de forma interina desde mayo de 2025.

También los buenos resultados de la sociedad, que creció un 10% en el ejercicio y superó los 900 millones de euros de facturación.

En la conversación, Gallart aborda largo y tendido las controversias en las que se ha visto envuelta la empresa tras el cese del anterior presidente, Alberto de Rosa, y la anterior CEO, Elisa Tarazona.

Tras la abrupta salida se produjo la filtración de un audio del propio Gallart y de correos electrónicos con los que se acusó a la compañía de priorizar a los pacientes más rentables y de la reutilización de catéteres. Gallart niega tajantemente ambas circunstancias.

Según expone a EL ESPAÑOL-Invertia, fue de mutuo acuerdo su nombramiento interino, que hace varios meses se convirtió en definitivo. "Ya está consolidada la posición", revela.

Sobre los resultados de la empresa, Gallart explica que el dato responde a la consolidación de los nuevos negocios de Ribera. "Si incorporáramos además las nuevas adquisiciones que hemos hecho y las anualizáramos, estaríamos muy por encima de los 900 millones", precisa.

El dato supone un crecimiento del 10% respecto a 2024. El directivo no concreta la cifra ni la evolución del resultado hasta conocer el cálculo exacto del consolidado de la compañía.

"Lo que sí que tenemos el presupuesto del año 2026, y ahí hay un dato muy interesante para nosotros, que es llegar a los 1.000 millones de facturación", añade.

9.000 empleados

Ribera, proveedor de servicios públicos y privados desde 1997, es uno de los mayores grupos sanitarios de España. Cuenta en la actualidad con "más de 9.000 profesionales en los proyectos asistenciales de España, Centro Europa y Latinoamérica".

Además de su red de hospitales, clínicas y centros médicos, el grupo cuenta con una Escuela Universitaria de Enfermería y Centro de Estudios de Formación Profesional, una central de compras, una división de laboratorios y una empresa tecnológica.

Su accionista mayoritario es Vivalto-Santé, el tercer grupo sanitario privado francés, con 50 hospitales y clínicas en Francia en alianza con el equipo directivo fundador del grupo Ribera.