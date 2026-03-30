La farmacéutica española Ferrer ultima un ensayo clínico de fase III para probar un nuevo fármaco para tratar la ELA

El ensayo se realizará en hasta 60 centros de 13 países y busca ralentizar la progresión de la ELA, preservar la función, el habla y prolongar la supervivencia.

El primer paciente del estudio será tratado en el hospital Mass General Brigham de Boston, bajo la supervisión de la investigadora Sabrina Paganoni.

El ensayo clínico de fase III, denominado Prevails, contará con 500 participantes con ELA temprana de progresión rápida, y será controlado con placebo.

Ferrer y la biotecnológica Prilenia están desarrollando un nuevo fármaco, la pridopidina, para tratar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

De fabricar y comercializar el Gelocatil a investigar nuevos tratamientos ante la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La farmacéutica catalana Ferrer ultima un ensayo clínico de fase III para probar un nuevo fármaco contra esta enfermedad.

Se trata de la pridopidina, un producto que la compañía catalana está desarrollando junto a Prilenia, una biotecnológica israelí fundada por Michael R. Hayden, un experto mundial en genética y Huntington que fue director científico de Teva.

A diferencia de otras moléculas, el objetivo de la pridopidina es proteger las neuronas de los ataques de la ELA. Para ello, actúa en el receptor Sigma-1 (S1R). En ensayos clínicos de fase II este fármaco ha mostrado signos de funcionar en esta enfermedad neurodegenerativa.

Por ello, estas compañías ya están cerrando un ensayo clínico de fase III. De hecho, ya han reclutado al primer participante en el estudio, que se ha denominado Prevails y que incluirá a 500 participantes. Controlado con placebo, el objetivo es evaluar pridopidina en personas con ELA temprana de progresión rápida.

Este primer paciente reclutado será tratado en el hospital Mass General Brigham, en Boston (Estados Unidos). Estará bajo la supervisión de Sabrina Paganoni, que dirige la investigación con pridopidina.

“Se ha demostrado que el S1R desempeña un papel en la estimulación de múltiples vías neuroprotectoras que se ven alteradas en enfermedades neurodegenerativas como la ELA y la enfermedad de Huntington (EH)", afirma, en un comunicado emitido por Ferrer.

"La inclusión del primer participante en este estudio confirmatorio supone un hito en la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas que puedan ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad, preservar la función, mantener el habla y prolongar la supervivencia, objetivos clave en el tratamiento temprano de la ELA", añade.

El estudio se hará en hasta 60 centros en 13 países, según explican desde Ferrer. "Se prevé que la inclusión de participantes en otros centros de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido e Israel comience en las próximas semanas y meses".

Pese a que Ferrer es muy conocida por ser una compañía dedicada a productos de autocuidado, la compañía está dando un importante giro gracias a la I+D, especialmente en áreas terapéuticas no cubiertas.

Sin embargo, no es la primera vez que la farmacéutica catalana se lanza a investigar en las aguas de la ELA. Ferrer ya lanzó un ensayo clínico para probar un fármaco llamado enaravona contra esta enfermedad. Pero el producto no mostró un beneficio significativo sobre el placebo ni mejoras en la supervivencia a largo plazo.