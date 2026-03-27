Sanidad y CCAA acuerdan que un organismo independiente medie con los médicos para poner fin a la huelga

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado la intervención de un organismo externo independiente para mediar con los médicos en huelga. La decisión se ha tomado durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada este viernes. El objetivo del acuerdo es establecer un canal de negociación formal entre las autoridades y el comité de huelga de los médicos.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado que haya un organismo externo independiente de mediación con los médicos en huelga.

En la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este viernes, el departamento que dirige Mónica García y los consejeros de sanidad y salud de las autonomías han llegado así a un trato para establecer un canal de negociación con el comité de huelga.

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