La receta de Galicia y Asturias para ser las únicas regiones libres de huelga: esto es lo que prometen a sus médicos

Ambas regiones buscan mejorar las condiciones laborales de los facultativos para evitar los paros que siguen activos en el resto del país.

Asturias ha flexibilizado la organización de guardias, reducido penalizaciones a médicos con doble actividad y mejorado las retribuciones de los MIR.

En Galicia, se limita la agenda de los médicos de familia a 30 citas diarias y se implementan mejoras en PAC y guardias.

Galicia y Asturias son las únicas regiones sin huelgas médicas tras acuerdos con sindicatos regionales.

Asturias y Galicia son las únicas regiones libres de huelgas médicas. O, al menos, por el momento. El pasado miércoles, la Consejería de Sanidad gallega llegó a un acuerdo con el sindicato regional (O'mega) para desconvocar los paros indefinidos de Atención Primaria que comenzaron el pasado 2 de marzo.

Entre las principales medidas pactadas está la de limitar la agenda de medicina de familia a 30 citas, con el objetivo de garantizar la asistencia de emergencias y con mecanismos para atender la sobredemanda.

En este sentido, el ejecutivo regional se ha comprometido a revertir de forma progresiva la categoría de facultativo especialista de Atención Primaria en la de médico de familia.

"Esta iniciativa ya está en marcha a consecuencia de los acuerdos de noviembre y el objetivo es tener reconvertidas todas a finales de 2029", reiteró Antonio Gómez, consejero de Sanidad, tras la firma del acuerdo.

También se han fijado nuevos criterios de cómputo de jornada en los puntos de atención continuada (PAC) antes de junio y con efectos retroactivos a 1 de enero de 2026.

Otras iniciativas de mejora para el personal de PAC son la revisión, a partir de 2027, de los planes funcionales anualmente con el fin de evaluar la necesidad de incrementar el número de efectivos.

Y también se presentará en el segundo trimestre de 2026 el acuerdo de voluntariedad incentivada para realizar guardias en los PAC y crear nuevas plazas.

Durante la firma del acuerdo el Consejero aprovechó para reiterar la oferta al sindicato CIG para que se sume a la negociación de la reforma ya pactada con seis fuerzas sindicales.

No obstante, cabe matizar que la huelga no está suspendida en todas las áreas por el momento. Aunque ya supone un gran avance que esta región haya logrado un acuerdo con sus facultativos viendo el contexto nacional.

Asturias

Por su parte, la Consejería de Sanidad asturiana llegó a un acuerdo con el sindicato médico del Principado (el Simpa) el pasado mes de enero.

El pacto contempla una mayor flexibilidad en la organización de guardias de 24 horas y reducir un 60% la penalización a los facultativos que compatibilizan la sanidad pública con el ejercicio privado.

Además las guardias serán más flexibles. En los servicios cuyos profesionales lo demanden se podrá avanzar hacia un modelo de jornadas efectivas de 12 horas en lugar de las guardias de 24.

Se acordó, por otro lado, una mejora retributiva para los MIR -de entre 100 y 150 euros en función de la categoría- y la reducción de la burocracia en Atención Primaria.

No obstante, el pasado jueves una nueva plataforma médica, SESPA (que se encuentra en vías de convertirse en un sindicato), envió una carta a la Consejería en la que advertía de la posibilidad de convocar una huelga indefinida tras la ausencia de mejoras en las condiciones laborales.

La convocatoria de huelga indefinida a escala nacional, por ahora, sigue en pie. Después de la reunión celebrada este pasado jueves entre Sanidad y los sindicatos médicos parece que el conflicto no va a resolverse a corto plazo.

Mientras tanto, los facultativos mantienen que no van a aceptar ninguna propuesta que no recoja sus principales demandas.

Entre esas peticiones está la creación de una norma propia, una mesa de negociación específica, una clasificación profesional que refleje "la singularidad del colectivo", una jornada laboral máxima de 35 horas y acceder a la jubilación anticipada a través de coeficientes reductores.

Por el momento, el colectivo ya tiene en mente su próxima convocatoria de paros que se celebrarán la semana del 27 al 30 de abril. Esto será objeto de debate en el Consejo Interterritorial que se celebra este viernes.