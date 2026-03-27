García espera que los sindicatos médicos desconvoquen la huelga nacional indefinida después de Semana Santa

Algunas comunidades, como Castilla y León y Madrid, han criticado la gestión del conflicto y han planteado propuestas como la mediación externa para avanzar en la negociación.

El conflicto por el Estatuto Marco será debatido en el Consejo Interterritorial, donde varias comunidades autónomas han exigido a la ministra soluciones y más financiación.

García afirma que en la última reunión con los sindicatos se alcanzaron algunos acuerdos, aunque las posturas siguen alejadas en varios puntos clave.

Mónica García, ministra de Sanidad, confía en que los sindicatos médicos desconvoquen la huelga nacional indefinida por el Estatuto Marco después de Semana Santa. Así, lo ha señalado en declaraciones a los medios tras su entrada al Consejo Interterritorial que se celebra este viernes.

Cabe recordar que todo esto ocurre después de la reunión celebrada entre el departamento y los médicos el pasado jueves. En esta cita, según ha asegurado García, se llegaron a puntos de encuentro y a algunos acuerdos.

"Nosotros ya hemos cumplido con la parte del diálogo y esperamos, según nos dijeron los sindicatos, que desconvoquen la huelga después de Semana Santa", ha señalado.

Aunque es consciente de que dentro del conflicto hay organizaciones sindicales que están más a favor que otras de acabar con este enfrentamiento. "No hay una voz única. Sí que hay algunos que quieren acabar ya con esto y seguir con la vía de diálogo y otros, no sé si es que no saben, no quieren o no pueden", ha afirmado.

"Es cierto que ayer también nos dijeron que si retirábamos el Estatuto Marco (ya pactado con los sindicatos del Ámbito de Negociación) mantenían la huelga, con lo cual, ya no sabemos exactamente cuál es el objeto de los paros. Por eso, creo en la buena fe negociadora y esperamos que la otra parte cumpla".

La ministra desea poner punto y final al conflicto y llevar la norma cuanto antes a las Cortes. Sin embargo, parece que no va a ser tan fácil.

Fuentes cercanas a la negociación aseguran a este diario que todavía las posturas entre Sanidad y el comité de huelga (CESM, Amyts, SME, SMA, Metges y O'mega) están muy alejadas en varios puntos.

Interterritorial

Tanto el estado de la negociación con los médicos como el impacto de los paros van a ser objeto de debate en el Interterritorial de este viernes.

Algunos consejeros de Sanidad, a su llegada a la reunión, han sido tajantes en cuanto a este tema. La responsable sanitaria de la Comunidad de Madrid, Fátima Matatue, ha pedido a García que "ponga fin a este caos

También, ha pedido a la ministra que "tiene que destinar una financiación finalista a todas esas propuestas que van a estar dentro del Estatuto Marco".

Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León ha señalado que el Partido Popular (PP) pedirá la dimisión de la ministra sino logra acabar con las huelgas médicas.

En el caso de Castilla-La Mancha, su consejero, Jesús Fernández Sanz, ha vuelto a reiterar su propuesta de impulsar un órgano de mediación externo entre ambas partes.

"Las comunidades autónomas estamos dispuestas a llegar a donde haga falta en cuanto a la negociación y que además se respete lo que es un Estatuto Marco, la norma para trabajar sobre todo en lo que haya que beneficiar, porque estamos de acuerdo en la relación, en los derechos de los profesionales y también en cuidarlos. Hay que hacerlo dentro de un texto y ese es el Estatuto".