España, a la cola de Europa en equipos de cuidados paliativos: solo 0,6 por cada 100.000 habitantes

El informe destaca que el 66% de los equipos paliativos están integrados en distintos servicios asistenciales y que España dispone de 10 equipos pediátricos especializados.

Existen 301 equipos básicos de cuidados paliativos en España, siendo Andalucía, Madrid y Cataluña las regiones con más recursos, mientras otras comunidades carecen de ellos.

El país solo supera a Grecia, Serbia, Malta y Eslovaquia en número de equipos de paliativos y presenta grandes desigualdades entre comunidades autónomas.

España cuenta con solo 0,6 equipos de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los dos recomendados por expertos europeos.

Con 0,6 equipos por cada 100.000 habitantes, España se sitúa en la cola de Europa en cuidados paliativos y muy lejos de los dos equipos recomendados por la European Association for Palliative Care, la asociación de profesionales especializados en el área.

El Ministerio de Sanidad presenta este viernes, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Mapa de Recursos de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud en 2024, un informe que clarifica la disponibilidad de este recurso en la sanidad pública.

El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, muestra las luces y las sombras de los cuidados paliativos en el país y las desigualdades existentes entre las comunidades autonómicas.

Nuestro país solo está por delante de Grecia, Serbia, Malta y Eslovaquia en número de equipos de paliativos por 100.000 habitantes.

Aunque la recomendación de los expertos es de dos equipos, solo un país la supera (Austria, con 2,2) y cuatro se encuentran cerca: Irlanda (1,9), Luxemburgo (1,8), Bélgica (1,7) y Lituania (1,7).

Donde califica mejor nuestro país es en el número de equipos de paliativos pediátricos: 10, lejos de los 98 de Reino Unido, los 74 de Polonia o los 53 de Alemania, pero más que una veintena de naciones.

De hecho, países como Noruega, Bulgaria o Croacia no cuentan con ningún servicio pediátrico especializado.

Otro de los aspectos analizados en el informe es el nivel de integración con los distintos servicios asistenciales, incluyendo atención primaria, pediatría, oncología, cardiología, etc.

España se encuentra en la mitad superior de la tabla, con un indicador de integración del 66%, al nivel de Dinamarca, Italia, República Checa o Polonia.

Los países que más puntúan en este indicador son Países Bajos (96%), Reino Unido (89%), Alemania (81%) o Suiza (75%).

El informe también destaca que nuestro país se encuentra entre los 12 que disponen de equipos en atención primaria, lo que permite detectar las necesidades de atención paliativa de forma temprana en más de un 20% de la población.

Médicos, enfermeros y otros profesionales

El Mapa de Recursos que Sanidad va a presentar a las comunidades autónomas hace una descripción exhaustiva de la disponibilidad de recursos humanos y materiales en cada región.

El documento remarca que existen disparidades significativas en la disponibilidad y calidad de estos servicios entre las diferentes autonomías.

Se contabilizan 301 equipos básicos de cuidados paliativos a nivel nacional, con Andalucía (76), Madrid (51) y Cataluña (44) a la cabeza.

En el otro extremo se sitúan Castilla y León, La Rioja o Navarra, así como la ciudad autónoma de Melilla, que carecen de equipos básicos.

Los 301 equipos básicos se distribuyen en 54 hospitalarios, 155 domiciliarios y 92 mixtos (incluyen atención domiciliaria y hospitalaria).

En cuanto a los recursos humanos, la mayoría de profesionales son de enfermería, con 647,5. La cifra suma no el número de personas sino de jornadas dedicadas, ya que hay profesionales que no dedican el 100% de su tiempo a los paliativos.

Le siguen los médicos, con 459,3 profesionales a jornada completa. En menor medida se encuentran los profesionales de trabajo social (47,5), psicología (35,6), técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (21,8), fisioterapia (8,2) y administrativos (11,2).

Los equipos básicos están formados por un médico y un enfermero a jornada completa. Cuando los apoya un trabajador social y un psicólogo (con dedicación de, al menos, el 50% de su jornada), se denominan equipos completos, pues permiten un abordaje integral de las necesidades físicas, emocionales y sociales de los pacientes y sus familias.

En España hay 169 equipos completos distribuidos en 13 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla.

Madrid (49), Cataluña (48) y Castilla y León (32) disponen de equipos completos, mientras que Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia, además de la ciudad autónoma de Ceuta, no tienen este tipo de equipos.

El personal de los equipos completos en toda España se compone de 483,6 enfermeros, 282,7 médicos, 114,1 trabajadores sociales, 131,4 psicólogos, 3,75 fisioterapeutas, 6,66 musicoterapeutas y 34,59 profesionales de otras áreas.