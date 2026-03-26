Sanidad se reúne con los médicos en una cita con "las posturas muy distanciadas"

Las comunidades autónomas presionan para alcanzar un acuerdo y el impacto de la huelga médica será debatido en el Consejo Interterritorial del SNS.

Los médicos exigen una norma propia, una mesa de negociación específica, una clasificación profesional singular, jornada máxima de 35 horas y jubilación anticipada.

A la reunión asistieron representantes del Foro de la Profesión Médica y la mayoría de sindicatos del comité de huelga.

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos mantienen posturas muy distanciadas tras la reunión celebrada este jueves.

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos sigue abierto. Tras una reunión celebrada en la tarde de este jueves, las posturas entre ambas partes "todavía están muy distanciadas", según confirman fuentes conocedoras de la negociación a este diario.

A esta cita ha acudido el conjunto del Foro de la Profesión Médica (FPME) conformado por los principales representantes de la profesión (Facme, OMC, CEEM y CESM, uno de los convocantes de los paros).

Además, han estado presentes la mayoría de los sindicatos del comité de huelga como el andaluz (SMA), el catalán (Metges), el madrileño (Amyts), el vasco (SME), el gallego (O'mega) y Miguel Ángel Máñez, nuevo director de Ordenación Profesional.

Se trata de la primera reunión que se celebra con Máñez al frente de la dirección general y en la que participan la mayoría de sindicatos. En ella se ha aprovechado para intercambiar las posiciones y los documentos de ambas partes y reabrir el contacto que se había cerrado el pasado mes de diciembre cuando los facultativos y Sanidad rompieron sus relaciones por completo.

Tras el encuentro, tanto las organizaciones como el Ministerio han acordado mantener abierto el diálogo y la voluntad negociadora y se volverán a reunir la próxima semana. En un principio se fijó una cita para el lunes 30, no obstante, ahora no hay ninguna fecha fijada.

Demandas

Por ahora, no parece que el conflicto se vaya a resolver a corto plazo. Los galenos siguen manteniendo que no van a aceptar ninguna propuesta que no recoja sus principales demandas: norma propia, mesa de negociación específica, clasificación profesional que refleje "la singularidad del colectivo", una jornada laboral máxima de 35 horas y acceder a la jubilación anticipada a través de coeficientes reductores.

Mientras tanto, las comunidades autónomas exigen a la ministra que llegue a un acuerdo cuanto antes con el colectivo. De hecho, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) la huelga médica será objeto de debate.

En esta cita se analizará el impacto de la segunda semana de huelga indefinida que tuvo lugar la semana pasada y se informará sobre el estado de negociación con los sindicatos médicos.