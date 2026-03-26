El convenio de farmacias irá a mediación tras Semana Santa: salarios y permisos distancian a patronal y sindicatos

La Federación de Farmacéuticos No Empresarios (Fefane) convocó recientemente una manifestación denunciando precariedad y limitaciones a los derechos laborales.

Los sindicatos consideran insuficientes las propuestas de la patronal y acudirán a mediación con el SIMA después de Semana Santa para intentar lograr un acuerdo.

Los principales puntos de desacuerdo son los salarios, permisos y preavisos de cese, con los sindicatos exigiendo una subida salarial del 6%.

La negociación del nuevo convenio de oficinas de farmacia sigue bloqueada tras año y medio de conversaciones entre patronal y sindicatos.

Un año y medio de negociación aún no ha dado su fruto: el nuevo convenio de oficinas de farmacia está totalmente paralizado. Las posturas entre patronal y los sindicatos (UGT, CCOO y Fefane) se han distanciado tras la última propuesta emitida a las organizaciones sindicales.

Así, cuestiones como los salarios, permisos y preavisos de cese han sido los grandes puntos de desencuentro entre ambas partes. Esto ha provocado que los sindicatos hayan decidido optar por recurrir a la mediación después de Semana Santa para que un agente externo pueda limar las asperezas y lograr ese ansiado acuerdo.

Como ha podido saber este periódico, la semana pasada la Federación Empresarial de Farmacéuticos (FEFE), la patronal, remitió una nueva propuesta a las organizaciones.

Después de analizar los puntos, los sindicatos consideran que las medidas planteadas "no responden a las expectativas que se habían prometido. Sobre todo en tema de salarios y permisos".

Cabe recordar que las organizaciones sindicales demandan subidas del 6%, ya que sus sueldos no marchan al mismo ritmo que el IPC.

"El salario sigue todavía muy lejos de lo que reclamamos. Además, en la nueva propuesta sigue sin resolverse el tema de los permisos por festivos. Pedimos un marco jurídico más claro porque estamos viendo que en algunos sitios se trabaja esos días o no se paga como hora extra. La actual normativa hace una interpretación errónea de las actividades laborales", señalan fuentes cercanas a los sindicatos.

De esta manera, indican que la oferta de la patronal lo recoge de una manera confusa y se proponen medidas "muy a largo plazo que al final acaban desapareciendo para evitar conflictos".

Otro de los puntos donde hay conflicto es en el periodo de preaviso de cese, donde denuncian que en esta propuesta ha desaparecido esta petición.

Todos estos desencuentros llevaron hace unas semanas a uno de los sindicatos, la Federación de Farmacéuticos No Empresarios (Fefane), a convocar una manifestación el pasado 15 de marzo.

Los farmacéuticos denuncian años de precariedad laboral. Estos denuncian que la patronal busca "limitar sus derechos, garantías y condiciones laborales".

Por este motivo, las organizaciones sindicales han decidido dar un paso más. Solicitarán una cita con Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) después de Semana Santa. "Esperamos que ponga fin a los desencuentros".