Grifols sacará una parte minoritaria de su negocio 'Biopharma' a bolsa en EEUU

Grifols avanza en proyectos de autosuficiencia en mercados clave como Egipto y Canadá, reforzando su presencia internacional y la seguridad de suministro.

El negocio Biopharma de Grifols suministra más del 60% del plasma mundial y prevé que el sector siga creciendo a tasas de un dígito alto.

La compañía mantendrá la propiedad mayoritaria, mientras que Biopharma contará con consejo, directivos y gobierno corporativo propios tras la operación.

Grifols sacará a bolsa en Estados Unidos una participación minoritaria de su negocio Biopharma para captar capital y respaldar sus prioridades estratégicas.

El Consejo de Administración de Grifols ha aprobado la salida a bolsa en el mercado estadounidense de una participación minoritaria de su negocio de Biopharma en Estados Unidos mediante una oferta pública de venta (OPV).

El objetivo de esta operación es captar capital para "respaldar las prioridades estratégicas de la empresa, entre las que se incluyen la reducción de la deuda y la inversión en crecimiento en mercados donde está avanzando en sus proyectos de autosuficiencia".

Así lo ha indicado la compañía en un comunicado este martes. La multinacional catalana ha asegurado que mantendrá la propiedad mayoritaria de este negocio y que la operación refuerza su visión de autosuficiencia, "siendo la única compañía estadounidense del sector que no depende de otros mercados".

Grifols cuenta con un modelo integrado que abarca desde la recogida de plasma en sus casi 300 centros hasta la fabricación y distribución en Estados Unidos.

Tras la transacción propuesta, el negocio de Biopharma en Estados Unidos contará con su propio consejo de administración, un equipo directivo independiente y una estructura de gobierno corporativo.

Según la empresa, este movimiento busca atraer a inversores interesados en una compañía "centrada exclusivamente en el negocio del plasma y con una estructura de capital simplificada tras la salida a bolsa".

Actualmente, la firma emplea a más de 14.000 personas en territorio estadounidense y cuenta con "importantes plantas industriales" en California y Carolina del Norte.

Crecimiento

La compañía ha subrayado que Biopharma en Estados Unidos suministra más del 60% del plasma mundial y prevé que el sector siga creciendo a tasas de "un dígito alto" en los próximos años.

En paralelo, el grupo ha reafirmado su estrategia de crecimiento basada en proyectos de autosuficiencia en otros mercados clave.

Tras la certificación de la EMA en 2025, Egipto "se ha convertido en el primer país de África y Oriente Medio con un sistema de plasma totalmente integrado que cumple con los estándares internacionales más exigentes, abriendo la puerta a las exportaciones a Europa", ha asegurado la compañía.

En cuanto a Canadá, Grifols mantiene una alianza con Canadian Blood Services (CBS) para elevar la autosuficiencia de inmunoglobulinas del 15% al 50% y "reforzar la seguridad de suministro en uno de los países con mayor consumo per cápita de estas terapias a nivel mundial".