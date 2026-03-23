Sanidad convoca un Interterritorial extraordinario para debatir con las CCAA sobre la huelga médica

Sanidad insiste en que algunas demandas de los médicos, como la jornada laboral y la retribución de las guardias, son competencia de las comunidades autónomas.

La ministra Mónica García rechaza la mediación externa y defiende que el acuerdo con el Foro de la Profesión Médica sigue siendo válido.

Las comunidades de Canarias, Castilla-La Mancha y País Vasco han propuesto la creación de un ente independiente para mediar entre Sanidad y el colectivo médico.

El Ministerio de Sanidad ha convocado un Consejo Interterritorial extraordinario para debatir con las comunidades autónomas el estado de las negociaciones con los médicos en huelga.

El Ministerio de Sanidad mueve ficha: quiere que las comunidades autónomas se posicionen. El departamento ha convocado un Consejo Interterritorial extraordinario para el próximo jueves 9 de abril en el que se debatirá con las regiones el estado actual de las negociaciones con los médicos para lograr poner fin a la huelga nacional indefinida.

En las últimas semanas, el equipo de Mónica García y el colectivo han protagonizado numerosos enfrentamientos que les han llevado a una ruptura total. Como consecuencia, los facultativos continúan con los paros con una próxima convocatoria, ya en mente, para la semana del 27 al 30 de abril.

Durante la segunda semana de huelga (del 16 al 20 de marzo), las comunidades autónomas pidieron, de nuevo, a la ministra que actúe y llegue a un consenso con los médicos.

De hecho, Canarias, Castilla-La Mancha y País Vasco propusieron un ente independiente para mediar entre Sanidad y el colectivo. En una carta remitida al departamento, las tres regiones señalaban que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes podría ser una institución adecuada para ejercer dicho papel.

Sin embargo, García ha rechazado la petición al considerar que ya existe un espacio para ello: el Foro de la Profesión Médica. Insiste en que el acuerdo al que se llegó con este órgano es totalmente válido y que fue el Comité de Huelga el que rompió dicho pacto.

"Logramos un pacto con una serie de medidas acordadas para desconvocar la huelga, porque nos preocupan los pacientes, pero ha sido una de sus partes la que lo ha roto. Nosotros no podemos hacer nada", señaló en la Comisión de Sanidad del pasado martes.

Además, la ministra ha recalcado, en numerosas ocasiones, que muchas de las demandas del colectivo (reducción de la jornada laboral, descansos, retribución de las guardias) son responsabilidad de las comunidades autónomas porque las competencias sanitarias están transferidas.

Por este motivo, ha decidido convocar un interterritorial extraordinario para llegar a un consenso con las regiones.

Interterritorial

Este viernes, el Ministerio de Sanidad acoge el primer interterritorial ordinario del 2026. Y esta cita promete porque hay varios asuntos en el tintero.

Las autonomías y el departamento debatirán sobre seis puntos entre los que se encuentran la nueva Ley de Organizaciones de Pacientes, el anteproyecto de Ley de Gestión Pública; el Real Decreto de calidad y seguridad de las unidades de radiodiagnóstico y medicina nuclear y sobre los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial.

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