El riesgo de que el brote de meningitis de Reino Unido se extienda es "muy bajo" pero Pediatría pide más vacunación

El serogrupo B es el predominante tanto en el brote británico como en los casos recientes en España.

Pediatras españoles advierten del aumento de casos de meningitis desde la pandemia y recomiendan ampliar la vacunación en bebés y adolescentes.

El riesgo de que el brote se extienda a España es muy bajo, según las autoridades sanitarias, por la escasa probabilidad de exposición.

El brote de meningitis en Kent, Reino Unido, ha afectado a 27 jóvenes adultos y ha causado dos fallecimientos.

El brote de enfermedad meningocócica invasiva detectado en Kent (Reino Unido) ha afectado a 27 personas y dos de ellas han fallecido, pero la posibilidad de que se extienda es "muy baja".

Pese a ello, los pediatras advierten de que los casos de la patología han aumentado en España desde la pandemia y recomiendan ampliar la vacunación, tanto en bebés como en adolescentes.

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad ha publicado una evaluación rápida del riesgo tras la notificación, por parte de la Agencia de Seguridad Sanitaria británica, del brote.

El primer caso se detectó el 13 de marzo, pero las investigaciones han identificado una posible exposición común entre los asistentes a una discoteca en Canterbury entre el 5 y el 7 de marzo.

Hasta este jueves, se han contabilizado 27 casos, todos ellos de adultos jóvenes entre 17 y 21 años, y dos muertes.

De 15 casos confirmados por laboratorio, el serogrupo B figura en nueve de las muestras en las que ya hay resultados.

Además, Francia ha reportado un caso en una persona que había estado en la Universidad de Kent y que posiblemente esté vinculado al brote.

La evaluación del CCAES apunta que el meningococo se transmite de forma directa de personas a personas por secreciones de la vía respiratoria y tras un contacto estrecho y prolongado.

Es por eso que los brotes no suelen ser frecuentes. Al estar geográficamente limitado y sin evidencia de que se haya propagado a otras zonas del país o a países del entorno, el CCAES considera que el riesgo para España es "muy bajo debido a la muy escasa probabilidad de exposición o infección".

Para las personas que estuvieron expuestas al evento, si han pasado más de 10 días desde la fecha de exposición, el riesgo de desarrollar la enfermedad se vuelve muy bajo, "ya que el periodo de incubación de la enfermedad es de hasta 10 días".

Entre los contactos estrechos de los casos, deben implementarse medidas de control específicas, con antibióticos preventivos y vacunación frente al meningococo B, "basadas en una evaluación individual del riesgo".

No se modifican las recomendaciones de vacunación para personas que vayan a viajar al Reino Unido.

La evaluación del Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC) coincide con la del CCAES.

"Para los individuos que estuvieron expuestos a este evento en Kent pero se habían vacunado previamente frente al meningococo B, la probabilidad de infección es baja, ya que están protegidos por la vacuna; entre los individuos no vacunados y expuestos, el riesgo de infección es moderado".

La enfermedad meningocócica invasiva es poco frecuente pero muy grave: en la Unión Europea se reportan unos 2.000 casos anuales, con una tasa de mortalidad del 10%. La mitad de los casos, aproximadamente, corresponden al serogrupo B.

Extender la vacunación

Coincidiendo en el tiempo con estas evaluaciones se están celebrando las XVII Jornadas de Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP), en la que esta sociedad científica ha vuelto a incidir en mejorar la vacunación frente al meningococo.

En los últimos tres años se ha observado un aumento progresivo de los casos, apunta en un comunicado, siendo el serogrupo B el predominante en España.

Actualmente, uno de cada cuatro adolescentes está colonizado por meningococo, es decir, porta el patógeno en su nasofaringe sin llegar a desarrollar la enfermedad, lo que convierte a este grupo de edad en uno de los principales reservorios de la bacteria.

Por ello, el Comité Asesor de Vacunas de la AEP ha recomendado extender la protección a los lactantes menores de 12 meses a los serogrupos ACWY y no solo frente al C, como ocurre ahora en España.

Además, indica la necesidad de extender la vacunación frente al serogrupo B también a adolescentes, "aprovechando que a los 12 años se les hace un examen de salud en Atención Primaria".