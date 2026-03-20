Fúnez (PP) defiende financiar la sanidad de las CCAA de manera finalista: "Es más importante que atender a Junqueras"

La vicesecretaria de Sanidad del PP rechaza las rupturas entre profesionales sanitarios y defiende el consenso en la elaboración de leyes.

Fúnez critica la gestión del Ministerio de Sanidad y aboga por el diálogo con todos los colectivos para el Estatuto Marco y la legislación farmacéutica.

Carmen Fúnez considera imprescindible destinar una parte exclusiva del sistema autonómico a la sanidad por la situación demográfica actual y futura.

El PP propone una financiación específica y separada para la sanidad dentro del sistema de financiación autonómica.

El Partido Popular (PP) ha abierto la puerta a una financiación "específica y separada" para la sanidad en un nuevo sistema de financiación autonómica.

"Por la situación demográfica de ahora y lo que viene de cara al futuro, una pieza aparte dentro del sistema de financiación autonómica destinada sólo y exclusivamente a la sanidad es absolutamente imprescindible", explica Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Políticas Sociales de los populares. "Eso es más importante que atender a las exigencias de Junqueras, como ha hecho Pedro Sánchez".

Fúnez se pasa por los micrófonos del pódcast Oído Clínico, donde aborda la actualidad de la sanidad española, muy marcada por la huelga de médicos nacional de esta semana por el Estatuto Marco propuesto por la ministra Mónica García.

"No se puede hacer leyes generando rupturas y enfrentamientos entre los pacientes y los médicos, entre los médicos y las enfermeras", afirma.

"El Sistema Nacional de Salud (SNS) está viviendo un momento tensionado y crítico por no haber hecho del diálogo una herramienta de construcción, sino una herramienta de ataque", añade, en alusión a los movimientos del Ministerio de Sanidad.

Carmen Fúnez, durante la entrevista en 'Oído Clínico'. Cristina Villarino.

"Nosotros sí nos hemos sentado con todos los colectivos y lo que estamos intentando es que el estatuto pueda ser un punto de encuentro", añade, en referencia a las negociaciones del PP con los médicos y otros colectivos sanitarios.

También opina sobre la nueva legislación farmacéutica en la que trabaja el Gobierno. "Es un nuevo récord de falta de diálogo del Ministerio. Si hubiese hablado previamente con los agentes y los actores implicados, posiblemente no hubiese tenido ese nivel de respuesta", critica.

Además, Fúnez responde a uno de los interrogantes que hay en la negociación que están tramitando PP y Vox para tratar de formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León. ¿Estarían dispuestos los populares a ceder la sanidad y otras competencias sociales a Vox?

La respuesta a esta pregunta en el último capítulo de Oído Clínico.