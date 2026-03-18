La receta de Normon para vadear la tensión geopolítica: transporte aéreo, aumentos de stock y proveedores europeos

Normon apuesta por la diversificación de productos y la modernización de instalaciones, incluyendo un nuevo centro logístico automatizado en Tres Cantos.

La compañía prevé seguir creciendo internacionalmente, con presencia en 90 países y un ambicioso plan de inversiones de más de 345 millones de euros hasta 2028.

El laboratorio produce el 98% de sus productos localmente, pero importa la mayoría de principios activos, principalmente del sudeste asiático.

Normon refuerza su estrategia ante la tensión geopolítica con transporte aéreo, aumento de stocks y proveedores europeos para garantizar el suministro.

Anticipar inversiones, adelantar pedidos, buscar alternativas de transporte o backup en Europa o Estados Unidos. Son algunas de las soluciones que plantean desde el laboratorio farmacéutico español Normon si la guerra en Irán se extiende.

"En casi todos los productos tenemos un backup de una fuente alternativa, una fuente europea para una situación de este tipo", explica Jesús Govantes, director general de la compañía.

"Hace unos años hicimos un análisis de riesgo y vimos que tener fuentes europeas era muy importante", continúa. En la actualidad, Normon está haciendo un análisis de criticidad por cada uno de sus productos para asegurar la producción si las tensiones geopolíticas continúan.

Govantes ha atendido a EL ESPAÑOL-Invertia en el marco de una visita a su planta de producción de Tres Cantos (Madrid) para presentar los resultados del laboratorio de origen sevillano.

Pero el directivo, tercera generación en esta empresa familiar, señala que el comienzo de esta situación se produjo hace dos años. "Con solo unas declaraciones de Trump, se podía desestabilizar la cadena de suministro".

Aunque Normon produce el 98% de los productos que comercializan, importa la mayoría de sus principios activos, principalmente en el sudeste asiático.

Y "España tiene uno de los precios más bajos, por lo que las empresas internacionales tienen que recolocar sus productos en función de sus capacidades. España es uno de los países que más puede sufrir por desabastecimientos".

Efecto rebote

Govantes considera que todavía es pronto para notar incidencias en sus cadenas de suministro, pero ya están haciendo un análisis y creen que, de mantenerse un mes, "está claro que va a haber costes, va a generar tensión en otros mercados y hay que planificar el efecto rebote".

Ante esta situación, están planteando adelantar los pedidos para que puedan llegar a tiempo en caso de tener que optar por rutas alternativas al área en conflicto. "Estamos haciendo un análisis de criticidad en función de dónde tengamos las materias primas".

Otra opción es utilizar el transporte aéreo, si bien "la mayoría de materias primas no puedes traerlas así porque son muy baratas y la repercusión sería tan tremenda que puede llegar a duplicar su precio", comenta el director general de Normon.

Sólo se llegaría a plantear en caso de que la materia prima sea cara, "porque el aumento de precio no haría que el producto dejara de ser rentable".

Sí están aumentando los stocks de seguridad, tanto en materias primas como en producto terminado. "Estamos en contacto con la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) para saber los desabastecimientos que se notifican".

En caso de "estresarse la cadena de suministro, la idea es buscar en proveedores en zonas más fiables, aunque sean menos rentables", señala.

"De forma recurrente, tenemos proveedores localizados en Europa o EEUU", explica Govantes. "Los excipientes, por ejemplo: el 25% de ellos vienen de EEUU".

Aunque proveedores más lejanos pueden ser más competitivos en precio, los cercanos pueden servir de backup ante situaciones de riesgo. "Hace unos años hicimos este análisis y vimos que tener fuentes europeas era muy importante", indica.

Centrarse en la internacionalización

Normon ha cerrado el ejercicio 2025 facturando por encima de los 500 millones de euros por primera vez: 506 millones, un crecimiento del 10,2% respecto a 2024.

En el presente año "esperamos seguir creciendo por encima del 10% y superar los 550 millones de euros", a pesar de que será un año de consolidación de los lanzamientos hechos en 2025, periodo en que, además, aprovecharon para modernizar su imagen corporativa.

El 75% del negocio de esta compañía familiar, segunda española de genéricos por volumen, proviene del mercado nacional. Aunque, según precisa, "es difícil seguir creciendo a nivel local".

El objetivo es expandirse internacionalmente. Tienen dos filiales, en Portugal y EEUU, y presencia en 90 países. El 50% de los ingresos internacionales proviene de Europa, si bien el objetivo a cinco años es crecer fuera, de forma que el negocio europeo se quede en el 40%.

"Buscamos a las empresas líderes en otros países para ofrecerles nuestro know how para fabricarles medicamentos", señala Govantes.

"Tenemos una diversificación de territorio muy amplia y queremos ampliar el número de moléculas en las que estamos trabajando. Hemos crecido mucho en España pero la expansión del futuro tiene que venir de la parte internacional".

Además, el plan estratégico 2026-2028 plantea dos vías de progreso. La primera es la optimización de las instalaciones: recientemente adquirieron un segundo complejo industrial en Tres Cantos, que incorpora un nuevo centro logístico de alta automatización para gestionar pedidos y expediciones de medicamentos.

La segunda es la diversificación en nuevas formas farmacéuticas y presentaciones para sus productos. Normon tiene una fuerte presencia no sólo en los genéricos sino también en productos de odontología (anestesia), inyectables y liofilizados, así como productos para el autocuidado, dispensables sin receta.

Con todo, Normon plantea una inversión de más de 345 millones de euros, de los que los primeros 200 se desplegarán en los próximos tres años.