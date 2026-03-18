Inquietud entre los mutualistas por la caída de funcionarios de Muface: alertan del rechazo de pruebas y cirugías

La implantación de la receta electrónica sigue siendo limitada, alcanzando solo al 30% por falta de equipos y baja implicación de los médicos en los centros concertados.

El número de funcionarios que eligen la sanidad privada baja del millón, mientras la pública incrementa su cuota del 23% al 38% en un año.

Los mutualistas denuncian la denegación de pruebas diagnósticas, cirugías y medicamentos por parte de las aseguradoras concertadas, así como demoras y déficit de especialistas.

Muface afronta una fuerte caída de funcionarios adscritos, con un 16% de pacientes que han optado por la sanidad pública en el último año.

Este miércoles, Muface celebra su Consejo General de la mutualidad en el que se hará un balance de 2025 y se definirá una hoja de ruta a seguir de cara a los próximos años. En este encuentro los sindicatos trasladarán una serie de quejas y demandas sobre el estado actual de la institución.

Según ha podido saber este periódico, Muface afronta un año complicado después de la marcha de un 16% de pacientes a la pública en el pasado ejercicio que ha despertado la inquietud entre los funcionarios. Parece ser que los problemas del deterioro del sistema no han desaparecido tras la firma del nuevo concierto 2025-2027.

Así, los mutualistas han trasladado una serie de quejas por la denegación de pruebas, intervenciones y dispensación de fármacos por parte de las compañías que forman parte del concierto sanitario, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

"Hay un contexto de preocupación que llevan trasladándonos desde hace meses. La percepción es que el órgano ha empeorado aún más", aseguran fuentes cercanas a la organización sindical.

De hecho, en sólo un año, la pública ha pasado de tener 506.767 funcionarios en 2024 a 589.661 personas a cierre de 2025.

A Muface le está costando remontar después de afrontar una crisis en la que parecía que el modelo iba a desaparecer. Y lejos de resolverse, el año no ha empezado con buen pie.

Según datos de Muface facilitados a CSIF, sólo en enero de 2026, 30.711 titulares han ejercido el derecho al cambio de entidad y de estos 4.281 han decidido pasarse a la sanidad pública.

Los cambios al Instituto Nacional de la Seguridad Social provienen principalmente de Adeslas, al ser la entidad concertada con más colectivo.

De esta manera, los mutualistas adscritos a entidades concertadas se sitúan, tras consolidar datos de enero, en un 62%, frente al 38% que concentra la pública.

Así, se puede ver cómo la pública ha ganado adeptos frente a los datos de enero de 2025 cuando el 23% del colectivo se decantaba por la Seguridad Social y el 77% en entidades privadas.

Desde CSIF consideran que la salida de DKV del concierto, la incertidumbre generada, sumado a la falta de especialistas y las demoras en las citas, han propiciado esta salida.

Pruebas

Respecto a las quejas recibidas por CSIF, se trata fundamentalmente de la denegación de TAC oncológicos, de intervenciones quirúrgicas con técnicas prescritas y de la dispensación de medicación hospitalaria. Así como el rechazo a ofrecer cobertura de distintos fármacos o tardanza en el reembolso de cuantías económicas por atención sanitaria en el extranjero.

La organización sindical denuncia un déficit de especialistas como médicos de Atención Primaria, la desaparición de cuadros médicos en determinadas ciudades, problemas para dar primeras citas o discriminación territorial entre localidades.

Los funcionarios también señalan "diferencias de trato, reducción de la oferta y concentración de especialistas en centros propios, así como trabas burocráticas".

En este sentido, desde el sindicato reclaman a Muface que realice un balance del primer año del concierto, teniendo en cuenta las dificultades con las que se puso en marcha y los problemas de financiación.

Falta de receta electrónica

Por último, en la reunión del Consejo se informará sobre el sistema integrado de receta electrónica. El pasado 27 de febrero se lanzó en la Comunidad Valenciana y el próximo 23 de marzo se llevará a cabo en Castilla y León. Con estas dos nuevas comunidades autónomas, ya sólo quedarían Cataluña y Andalucía para tener implantación en toda España, que lo harán previsiblemente antes de junio.

Pero la implantación en cada territorio depende de que todas las farmacias tengan instalado y operativo el software para poder dispensar las recetas electrónicas concertadas. En este sentido, pese a la progresiva inclusión de la receta, "calculamos que apenas llega al 30% por falta de equipos informáticos en los centros médicos concertados y la escasa implicación de los facultativos", denuncia CSIF.

Evolución

En 2025, la sanidad privada perdió un total de 65.000 personas. Un descenso que fue especialmente acusado en el primer semestre de 2025, cayendo hasta los 992.789 mutualistas. Por su parte, la pública ganó 82.894.

En concreto, el número de funcionarios que se decantaron por la privada descendió un 4,43% hasta los 991.978 a cierre de 2025.

Y aunque ambas compañías (Adeslas y Asisa) se llevaron mutualistas de DKV, el trasvase masivo a la pública y la caída del total de funcionarios en la privada hacen que, en conjunto, tengan menos asegurados de Muface que antes.