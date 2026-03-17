Sanidad inicia el trámite para reformar la regulación de las profesiones sanitarias

Ciudadanos, organizaciones y asociaciones pueden participar enviando sus opiniones hasta el 1 de abril de 2026 al correo habilitado por el Ministerio de Sanidad.

La reforma contempla la adaptación a los cambios en el sistema sanitario y académico desde 2003, especialmente tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior.

La actualización busca reforzar la coherencia del marco regulador, mejorar la ordenación de los recursos humanos y adaptar la formación sanitaria a las necesidades actuales del sistema.

El Ministerio de Sanidad ha iniciado el proceso para actualizar la regulación de las profesiones sanitarias mediante una Consulta Pública Previa sobre la modificación de la Ley 44/2003.

El Ministerio de Sanidad ha iniciado el proceso para actualizar la regulación de las profesiones sanitarias mediante la apertura de una Consulta Pública Previa sobre el anteproyecto de ley de modificación de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias constituye el marco normativo básico que regula el ejercicio de las profesiones sanitarias tituladas en España, así como determinados aspectos relacionados con la formación, el desarrollo profesional y las relaciones interprofesionales en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones desde este miércoles , 18 de marzo, hasta el 1 de abril de 2026, a través del buzón de correo electrónico 'proyectosnormativos-dgorden@sanidad.gob.es'.

La revisión de la LOPS se considera oportuna en el contexto de las reformas previstas en materia de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, particularmente en relación con el desarrollo del Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

"La actualización de esta norma permitiría reforzar la coherencia del marco regulador aplicable a los profesionales sanitarios, mejorar la ordenación de los recursos humanos y su adaptación a las necesidades actuales del sistema sanitario, así como adecuar la regulación de la formación sanitaria especializada, la formación continuada y el desarrollo profesional al contexto académico y organizativo vigente", señala en su exposición de motivos.

Formación sanitaria especializada

Desde su aprobación en 2003, el sistema sanitario y el marco académico de las titulaciones universitarias han experimentado cambios significativos.

Entre ellos destacan la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y la adaptación de las titulaciones a los actuales marcos de cualificaciones, lo que hace necesario revisar determinados aspectos del marco normativo vigente para garantizar su adecuación al contexto actual.

Asimismo, el proceso abordará la regulación de la formación sanitaria especializada, teniendo en cuenta la evolución que este sistema ha experimentado desde la aprobación de la ley, tanto en su organización como en los procedimientos administrativos asociados a su gestión.

Las aportaciones recibidas en esta Consulta Pública Previa permitirán recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre los aspectos que deberán abordarse en esta actualización normativa, contribuyendo así a mejorar el proceso de elaboración de la futura reforma.