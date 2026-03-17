Andalucía contará con la nueva tarjeta sanitaria digital a final de marzo: permitirá desde pedir citas a retirar fármacos

Un usuario consulta una de las aplicaciones de SAS. Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA Andalucía estrenará a finales de marzo una tarjeta sanitaria digital que permitirá pedir citas, acceder a la historia clínica y retirar medicamentos desde el móvil. La tarjeta sanitaria virtual se integrará en la Carpeta Ciudadana junto a otros certificados digitalizados, facilitando gestiones y trámites administrativos. Su uso se apoyará en códigos QR y sistemas digitales, garantizando la interoperabilidad a nivel nacional, aunque seguirá vigente la tarjeta física. Además, todos los hospitales públicos andaluces contarán con red wifi gratuita y de alta capacidad, permitiendo a pacientes y acompañantes disfrutar de servicios digitales avanzados.

Desde finales de este mes de marzo los andaluces podrán tener en su móvil la tarjeta sanitaria virtual.

Esta es la de la Seguridad Social de toda la vida, que sirve para identificar al titular en centros de salud y hospitales; acceder a la historia clínica digital; retirar medicamentos recetados electrónicamente en farmacias y gestionar citas.

Esta nueva tarjeta sanitaria virtual se incorporará a la Carpeta Ciudadana, que centraliza en un solo lugar gestiones, expedientes, notificaciones y documentos oficiales de la administración andaluza.

La misma se encontrará junto a otros certificados digitalizados, como el Carnet Joven, la Tarjeta 65 o la de familia numerosa.

Con esta medida, la sanidad andaluza avanza en su digitalización, ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, en el VI Foro Económico Español en Andalucía.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESA 2030). El objetivo es que cualquier andaluz pueda identificarse en el sistema público a través de su teléfono móvil.

Entre otras ventajas, permitirá evitar desplazamientos innecesarios, agilizar identificaciones y reducir tiempos de espera en determinados trámites.

Andalucía se une así al resto de comunidades autónomas que ya están implantando tarjetas sanitarias virtuales, con el objetivo de mejorar la eficacia administrativa, tales como Madrid y Galicia.

Según ha explicado el Ejecutivo andaluz, su funcionamiento se apoyará en códigos QR y otros sistemas digitales aprobados por el Sistema Nacional de la Salud, garantizando la interoperabilidad con el resto del territorio nacional.

De esta manera, los pacientes podrán acceder a los servicios sanitarios con este nuevo formato, aunque también estará vigente la tarjeta en formato físico.

Los únicos requisitos para disponer de la TSV son tener derecho a la asistencia sanitaria pública de Andalucía y disponer de algún método de identificación segura, ya sea certificado digital, Cl@ve o QR móvil, permitiendo así una activación y un uso fácil y cómodo.

Red wifi en hospitales

En definitiva, se trata de un paso más hacia la digitalización de la sanidad de cara al usuario. Precisamente, este mismo lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la primera red wifi "gratis, de calidad y sin límite de tiempo" en todos los hospitales públicos andaluces.

En este proyecto se han invertido 18,5 millones de euros para instalar 18.000 puntos de acceso con tecnología wifi de última generación.

A través de la misma, los pacientes y acompañantes podrán descargar películas, escuchar música y hacer una videollamada, por ejemplo.

Desde el punto de vista tecnológico, en el lote desplegado por Vodafone, la arquitectura de la solución Wi-Fi puede gestionar hasta 3,2 terabytes por segundo de datos de forma agregada.

Se trata de una capacidad suficiente, por ejemplo, para descargar unas 640 películas en calidad 4K en un solo segundo, o transferir el contenido completo de unos 50 iPhones de 64GB en ese mismo segundo.

También equivaldría a transmitir simultáneamente más de un millón de videollamadas en alta definición o a mover 100 millones de canciones en poco más de un minuto.