Los sindicatos calculan un seguimiento de la huelga de médicos del 80% y las CCAA lo rebajan a un máximo del 22%

Los facultativos denuncian servicios mínimos "abusivos", superiores a convocatorias anteriores, lo que limita la posibilidad de secundar la huelga.

Las cifras de participación varían según la región: Andalucía registra el mayor seguimiento oficial (22%), mientras que en Valencia hay gran discrepancia entre sindicatos y la Consejería.

Los médicos protestan por el nuevo Estatuto Marco, reclamando mejoras en guardias, clasificación profesional y reducción de jornada laboral, además de un ámbito de negociación propio.

Los sindicatos médicos cifran el seguimiento de la huelga en hasta un 80%, mientras que las comunidades autónomas lo rebajan a un máximo del 22%.

Los médicos afrontan ya su segunda semana de huelga indefinida en contra del nuevo Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación (Satse, FSS-CCOO, UGT, CSIF). Los galenos de todo el país han convocado numerosas manifestaciones en diferentes puntos del país.

El colectivo denuncia que Sanidad no ha tenido en cuenta sus demandas (mejoras en las guardias, clasificación profesional, reducción de la jornada laboral) debido a que en la Mesa de Negociación no hay, apenas, representación médica. Por eso, reclaman un ámbito de negociación propio en el que se debatan cuestiones que afectan únicamente a los facultativos.

Como es habitual, en cada convocatoria de huelga suele haber diferencias en el seguimiento. En esta todo apunta a un descenso de la participación con respecto a los anteriores paros. Uno de los principales sindicatos convocantes, CESM, calcula que el seguimiento a escala nacional ha sido del 80% en hospitales y del 50% en Atención primaria durante este lunes.

Cifras muy alejadas de las aportadas por las autonomías. En Andalucía es donde se ha registrado un mayor seguimiento con un máximo del 22%. Otras regiones como Canarias o Castilla-La Mancha lo sitúan en un 14,06% y un 19%, respectivamente.

En Valencia, su sindicato médico calcula una participación del 90%, mientras que la Consejería de Sanidad rebaja el apoyo a sólo el 8,85%. El Sindicato Médico de Cantabria (SMC) cifra el seguimiento del paro en un 60% en Atención Primaria y un 65% en hospitalaria.

Por su parte, en las Islas Baleares se cifra en un 70% en hospitales y un 40% en Primaria, según las organizaciones sindicales.

En Madrid, se ha celebrado una manifestación que ha partido desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad. Según el sindicato médico de la capital (Amyts) han acudido alrededor de 500 médicos.

Servicios mínimos

Los facultativos han vuelto a hacer hincapié en los "abusivos" servicios mínimos. Además, denuncian que en esta convocatoria han sido más elevados que en los paros anteriores lo que provoca que muchos compañeros no puedan secundar la huelga.

En muchas regiones, como, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana los servicios mínimos decretados oscilan entre el 75% y el 100% en los hospitales y el 50% en Primaria. En los anteriores paros, varias comunidades recurrieron judicialmente esta imposición.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García ha lamentado que los facultativos hayan vuelto a las jornadas de huelga.

Así, en declaraciones a los medios, García ha vuelto a señalar que las principales reclamaciones de la profesión médica ya están recogidas en la reforma del Estatuto Marco. Por tanto, teme que la huelga se mantenga, en parte, por "motivaciones políticas" más que por las demandas de los propios profesionales.

En cualquier caso, se ha mostrado partidaria de seguir dialogando pero ha pedido que "desescalen el conflicto", ya que las comunidades autónomas tienen competencias en sus peticiones y hay que "abrir otras nuevas vías de solución del diálogo".