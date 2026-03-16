La guerra en Irán evidencia las carencias de la autonomía farmacéutica europea: "No podemos fabricar paracetamol"

La Critical Medicines Act busca reducir la dependencia y fortalecer la producción de medicamentos genéricos en Europa, pero reconocen que no es posible producir todos los fármacos en territorio europeo.

Responsables del sector y autoridades destacan la necesidad de reforzar la cadena de suministro y buscar socios estratégicos para garantizar el acceso a medicamentos críticos.

La normativa europea y los costes de producción dificultan fabricar medicamentos esenciales como el paracetamol dentro de la Unión Europea.

La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz evidencian la alta dependencia europea de Asia para la obtención de principios activos farmacéuticos.

La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz están poniendo en evidencia la autonomía estratégica europea, pues resulta inviable trasladar la producción de ciertos productos dentro de las fronteras de la Unión.

"Con la normativa europea no se puede fabricar paracetamol al coste que necesitamos para que pueda venderse al precio actual por caja", ha señalado Raúl Díaz-Varela, presidente de Kern Pharma, en el marco de una jornada sobre medicamentos genéricos en España organizada por la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg).

El directivo ha apuntado que hay "una dependencia excesiva de Asia para obtener principios activos, pero es muy difícil darle la vuelta a eso".

Se trataría, además, de la "consecuencia de no tener una política industrial europea que lo previera antes, así que hemos tenido que externalizarla" (la producción de principios activos).

Aunque los laboratorios no temen desabastecimientos de materia prima por el conflicto en Irán, los participantes en la jornada apuntan que la autonomía estratégica europea no puede ser completa.

Por eso, debe tener en cuenta las formas de garantizar los canales de suministro de materiales, entre ellos, los principios activos de los medicamentos.

Díaz-Varela ha recordado que "la industria química europea es competitiva", y ha puesto de ejemplo la propia Kern Pharma, cómo durante la pandemia multiplicaron su producción de fentanilo por siete para hacer frente a la falta de otros medicamentos.

Precisamente, Miguel Gómez-Pavón López, subdirector general de Estrategia y Ecosistemas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo, ha contado que la pandemia "nos dio un baño de realidad" en este aspecto.

"Antes de la pandemia, no hablábamos prácticamente de política industrial como tal" pero ahora "Europa no puede permitirse depender de capacidades productivas ajenas".

No se trata de autarquía "sino de optimización de cadenas productivas", ha señalado, recordando que no se trata solamente de fabricar medicamentos sino principios activos.

"Vamos a ver cómo podemos mejorar las condiciones de fabricación, el entorno, cómo podemos superar los cuellos de botella que nos harán ganar resiliencia y competitividad".

Reforzar la cadena de suministro

Por su parte, Nicolás González Casares, eurodiputado del grupo Socialistas y Demócratas, ha apuntado que ahora hay una mayor conciencia de la "situación crítica por la interdependencia" de Europa con otros lugares del mundo a raíz del conflicto de Irán.

A este respecto, ha señalado que la Critical Medicines Act que está actualmente en proceso de elaboración tiene una base fundamental en los medicamentos genéricos, pues nueve de cada diez de los fármacos reconocidos como esenciales por la OMS son genéricos.

"Por tanto, nuestra capacidad y nuestra autonomía estratégicas pasa por reforzar necesariamente toda nuestra cadena de producción, no solo por la cuestión de la accesibilidad sino del suministro".

En este sentido, González Casares ha recordado que no solo hace falta "mayor robustez sino menores dependencias, abandonando la idea de solo producir en Europa: hay que hacerlo, sí, pero es imposible que todos produzcamos aquí y hay que garantizar que las cadenas de suministro se mantienen".

"Nos gustaría fabricar todos los genéricos, pero la realidad es que no es posible", por eso hay que "mantener los partenariados dentro de la Critical Medicines Act, es muy importante mantener o abrir las puertas al mundo cuando alguna se cierra, como lo que estamos viviendo".

Las "turbulencias de los últimos tiempos", para el eurodiputado, "acelerarán más que retrasarán" la normativa, que está prevista que finalice su elaboración durante la actual presidencia de la Unión Europea.