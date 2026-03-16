Cruce de reproches y ruptura total con Sanidad: los médicos afrontan su segunda semana de huelga por el Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad defiende la validez del pacto alcanzado con el Foro de la Profesión Médica y mantiene su disposición al diálogo, aunque insiste en respetar el acuerdo vigente para desconvocar la huelga.

Durante la semana, se han convocado concentraciones y manifestaciones en hospitales y centros de salud de toda España, con movilizaciones diarias en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia.

Los sindicatos médicos consideran insuficiente la propuesta del Ministerio y exigen una reunión exclusiva con el comité de huelga, señalando que no existe un preacuerdo formalizado.

Los médicos afrontan su segunda semana de huelga nacional indefinida en protesta contra el nuevo Estatuto Marco, con las relaciones completamente rotas con el Ministerio de Sanidad.

Los médicos encaran su segunda semana de huelga nacional indefinida en contra del nuevo Estatuto Marco. Los paros, que comienzan este lunes 16 y se extenderán hasta el próximo viernes 20, comienzan con las relaciones totalmente rotas con Sanidad después que los últimos días hayan estado cargados de reproches y cruce de versiones entre ambos bandos.

Aunque el pasado 5 de marzo parecía que la negociación volvía a retomar su rumbo, esta semana todo ha estallado por los aires. El acercamiento del Ministerio con el Foro de la Profesión Médica (FPME) y su correspondiente propuesta, no ha terminado de gustar a los sindicatos médicos convocantes de la huelga.

Cabe recordar que el comité de huelga está conformado por las principales organizaciones médicas como la de Madrid (Amyts), Cataluña (Metges), Andalucía (SMA), País Vasco (SME), Omega (Galicia) y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

Los sindicatos médicos denuncian que el preacuerdo que defiende Mónica García no existe porque no hay nada formalizado. Los facultativos subrayan que un acuerdo formal debe plasmarse en un documento público firmado por las partes implicadas y que comprometa a ambas a aplicar medidas concretas.

En cuanto a la propuesta trasladada por el equipo de Mónica García, los facultativos señalan que es "pobre y ridícula" y, para ellos, el contenido de la misma resulta "insuficiente".

Por su parte, el departamento insiste en que el pacto con el FPME es totalmente válido porque tienen capacidad de negociación. La cartera de García se apoya en un documento firmado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy que habilita al órgano para tratar temas laborales.

El Ministerio incide en que ha hecho todo lo que está en su mano para llegar a un acuerdo con los facultativos, anotando un total de 25 reuniones con las diferentes organizaciones sindicales.

Aun así, en una carta remitida al comité, aclara que su intención de diálogo sigue abierta siempre que se respete el acuerdo vigente para desconvocar la huelga.

Es necesario mencionar que dentro del Foro se encuentran la Organización Médica Colegial (OMC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades y CESM.

No obstante, los galenos demandan una reunión en exclusiva con el comité de huelga, "el único órgano" con la potestad de desconvocar la huelga. Pero, Sanidad se mantiene firme y denuncia que se "utilice a los pacientes como rehenes" en este conflicto.

Las últimas horas han sido cruciales pero no han terminado de convencer al colectivo que finalmente encara su segunda semana de huelga indefinida a partir de este lunes.

Huelga médica de este viernes 3 de octubre en Madrid E.P

Como en la anterior convocatoria las distintas organizaciones sindicales han convocado concentraciones a las puertas de los centros asistenciales, frente a instituciones del gobierno nacional y autonómico y manifestaciones en toda España.

Así, cabe matizar que, habrá una semana de huelga al mes, hasta junio como primera etapa.

En el caso de la capital, en Madrid se han convocado movilizaciones los cinco días de la semana, arrancando el lunes con una manifestación a las 10.00 de la mañana desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad. El martes, habrá otra a las puertas del Hospital Ramón y Cajal; el miércoles, en el Hospital Universitario Infanta Leonor; el jueves, frente a la Consejería de Sanidad y el viernes en el Hospital Puerta del Hierro.

En Cataluña, se celebrarán dos manifestaciones el jueves 19 (en la Plaça Universitat de Barcelona) y viernes 20 (desde el Hospital del Mar al Parlamento de Cataluña).

Andalucía Sevilla: miércoles 18 a las 11.30 manifestación central desde el Palacio de San Telmo hasta la Delegación del Gobierno. Valencia Alicante: concentraciones en hospitales y centros de salud a las 11.00 lunes, martes, miércoles y viernes.

Y una manifestación el martes 17 a las 18.30 desde la Rambla Méndez Núñez hasta la Plaza de la Montañeta.

concentraciones en hospitales y centros de salud a las 11.00 lunes, martes, miércoles y viernes. Y una manifestación el martes 17 a las 18.30 desde la Rambla Méndez Núñez hasta la Plaza de la Montañeta. Castellón: concentraciones a la misma hora lunes, martes, miércoles y viernes.

concentraciones a la misma hora lunes, martes, miércoles y viernes. Valencia: concentraciones en hospitales y centros de salud a las 11.00, el lunes 16; a las 8.15, el martes 17 y a las 8.15, el viernes 20. Manifestación con bata en la Mascletá, el lunes 16 en la esquina del Ayuntamiento con la Calle Periodista Azzati. Murcia Manifestación el martes 17 a las 18.30 desde el Palacio de San Esteban (sede del Gobierno de la Región de Murcia) hasta la Delegación del Gobierno.

Castilla-La Mancha Ciudad Real, Puertollano y Valdepeñas: jueves 19 a las 11.00 concentración en el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

jueves 19 a las 11.00 concentración en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Albacete: concentración el miércoles 18 a las 11.00 en el Complejo Hospitalario Universitario.

concentración el miércoles 18 a las 11.00 en el Complejo Hospitalario Universitario. Toledo: concentraciones a las 11.00 el lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 en la puerta principal del Hospital Universitario de Toledo.

concentraciones a las 11.00 el lunes 16, miércoles 18 y viernes 20 en la puerta principal del Hospital Universitario de Toledo. Guadalajara: el jueves 19 a las 11.00 concentración en el Hospital Universitario de Guadalajara.

el jueves 19 a las 11.00 concentración en el Hospital Universitario de Guadalajara. Cuenca: el jueves 19 a las 11.00 concentración en el Hospital Universitario de Cuenca. En Alcázar de San Juan, Manzanares y Tomelloso, el miércoles 18 a las 12.00 concentración en el Hospital General Mancha Centro. En Talavera el miércoles 18 a las 11.30 concentración en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado. Castilla y León Valladolid: el jueves 19 a las 12.00 concentración en el Hospital Clínico Universitario (explanada de Urgencias), Hospital Universitario Río Hortega y Hospital de Medina del Campo.

el jueves 19 a las 12.00 concentración en el Hospital Clínico Universitario (explanada de Urgencias), Hospital Universitario Río Hortega y Hospital de Medina del Campo. Burgos: concentración todos los días a las 12.00 en la entrada principal del Hospital Universitario de Burgos, y manifestación el martes 17 y el miércoles 18 de (alrededor del hospital).

concentración todos los días a las 12.00 en la entrada principal del Hospital Universitario de Burgos, y manifestación el martes 17 y el miércoles 18 de (alrededor del hospital). Ávila: concentración el lunes 16 de marzo a las 12.00 en la puerta principal del Hospital Nuestra Señora de Sónsoles.

concentración el lunes 16 de marzo a las 12.00 en la puerta principal del Hospital Nuestra Señora de Sónsoles. Soria concentraciones todos los días a las 12.00 en el Hospital Santa Bárbara y concentración el viernes 20 a las 18.00 en la Subdelegación del Gobierno.

concentraciones todos los días a las 12.00 en el Hospital Santa Bárbara y concentración el viernes 20 a las 18.00 en la Subdelegación del Gobierno. Palencia: concentración el miércoles 18 a las 12.00 en el Hospital Río Carrión. En Salamanca el miércoles 18 a las 12.00

concentración en la puerta principal del Hospital de Salamanca.

concentración el miércoles 18 a las 12.00 en el Hospital Río Carrión. En Salamanca el miércoles 18 a las 12.00 concentración en la puerta principal del Hospital de Salamanca. Segovia: el miércoles 18 a las 12.00 concentración en la puerta principal del Hospital de Segovia.

Canarias Gran Canaria: lunes 16 a las 11.00 una concentración frente a la Delegación del Gobierno. Miércoles 18 a las 11.00 una concentración frente a la entrada principal del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil. Y Jueves 19 a las 11.00

frente a Consultas Externas del Hospital Universitario de Gran Canaria y en el Hospital Doctor Negrín.

lunes 16 a las 11.00 una concentración frente a la Delegación del Gobierno. Miércoles 18 a las 11.00 una concentración frente a la entrada principal del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil. Y Jueves 19 a las 11.00 frente a Consultas Externas del Hospital Universitario de Gran Canaria y en el Hospital Doctor Negrín. Tenerife martes 17 a las 11.00 una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno. Miércoles 18 a las 11.00 concentración en la entrada al Edificio de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario. Jueves 19 de marzo a las 11.00 concentración en la entrada del Edificio de Trauma del Hospital Universitario HUNSC y en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

martes 17 a las 11.00 una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno. Miércoles 18 a las 11.00 concentración en la entrada al Edificio de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario. Jueves 19 de marzo a las 11.00 concentración en la entrada del Edificio de Trauma del Hospital Universitario HUNSC y en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Lanzarote : miércoles 18 a las 11.00 concentración en el Hospital José Molina Orosa frente a la puerta de consultas externas.

: miércoles 18 a las 11.00 concentración en el Hospital José Molina Orosa frente a la puerta de consultas externas. Fuerteventura: Jueves 19 a las 11.00 frente a la entrada principal del Hospital General.

Jueves 19 a las 11.00 frente a la entrada principal del Hospital General. El Hierro y La Gomera: concentración el jueves 19 a las 11.00 a la entrada de los hospitales de ambas islas. Cantabria Jueves 19 de a las 11.30 concentración en la Puerta Norte del Hospital Marqués de Valdecilla.

Islas Baleares Mallorca: el jueves 19 a las 18.30 manifestación en Paseo Mallorca 42, delante del Colegio de Médicos

(COMIB) hasta la Delegación del Gobierno en Palma.

el jueves 19 a las 18.30 manifestación en Paseo Mallorca 42, delante del Colegio de Médicos (COMIB) hasta la Delegación del Gobierno en Palma. Ibiza el lunes 16 y el jueves 19 a las 11.00 concentración en la puerta principal del Hospital Can Misses.

el lunes 16 y el jueves 19 a las 11.00 concentración en la puerta principal del Hospital Can Misses. Menorca: el sábado 20 de marzo a las 12.00 manifestación desde la Plaça Esplanada Maó hasta la Plaça Miranda

Maó. Durante toda la semana habrá concentraciones diarias a las 8.30 en todos los hospitales de Mallorca y en el Hospital de Menorca en apoyo a los médicos que no pueden secundarla por estar en servicios mínimos. Aragón Todos los días concentración a las 12.00 en las puertas de los centros de trabajo. El Viernes 20 de a las 18.00 habrá una manifestación en Zaragoza desde el Edificio Pignatelli (Gobierno de Aragón) hasta la Subdelegación del Gobierno. También habrá concentraciones diarias en cada centro asistencial a las 12.00. Extremadura Badajoz: concentración el miércoles 18 de a las 10.00 desde la salida de la puerta de la Escuela Normal de Magisterio, a la vuelta del Colegio de Médicos, hasta la puerta de la Delegación de Gobierno.

concentración el miércoles 18 de a las 10.00 desde la salida de la puerta de la Escuela Normal de Magisterio, a la vuelta del Colegio de Médicos, hasta la puerta de la Delegación de Gobierno. Cáceres: el mismo día a la salida de la Avenida de España número 27 hasta la Subdelegación de Gobierno.